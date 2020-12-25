英國女王聖誕致辭：多事之秋的穩定象徵

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英國女王周五（12月25日）在溫莎城堡的年度聖誕節廣播中講話。女王對所有慶祝聖誕節日的人發出慰問，對他們說他們並不孤單，並同他們分享她的看法和祈禱。

英國疫情肆虐，女王在聖誕講話中談到耶穌誕生體現的「光明和希望」。女王還讚揚了英國國家醫療服務系統在疫情中所做的貢獻。

女王的年度聖誕節致辭是英國公眾普遍期待的一個傳統，女王一般會對過去一年做回顧。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 女王近期戴口罩出席活動

沒有家庭團聚

因為疫情隔離，已經94歲高齡的女王和99歲的王夫愛丁堡公爵今年聖誕節沒有和家人團聚。他們在溫莎城堡過節，沒有像往年那樣在桑德林漢姆宮(Sandringham)過節。

在過去32年期間，女王和王室家庭其他成員都在英格蘭諾福克郡的桑德林漢姆宮共同歡度節日。但今年在疫情隔離限制期間，他們也不會彼此探望。女王還和往年一樣參加教堂活動，但會避開人群。

BBC王室事務記者維切爾（Nicholas Witchell）說，今年王室成員和英國公眾一樣都遵守移情隔離限制，對他們來說這是一個安靜的聖誕節。

英國女王和愛丁堡公爵在溫莎堡同為數不多的內廷服務人員共渡節日。其他王室成員，威爾士王子和康沃爾公爵夫人和劍橋公爵和公爵夫人都在各自的府邸過節。

圖像來源，Buckingham Palace 圖像加註文字， 英國女王四月的正式講話極為罕見

多事之秋

2020年對英國女王也是多事之秋。這一年，哈里王子和梅根移居美國，放棄了高級王室成員的身份。這也是新冠疫情給英國人生活，健康和經濟帶來巨大影響的一年，更是脫歐引起激烈爭議的一年。

英國媒體報道說，，儘管面對許多困難，女王仍能很快應對局面，在疫情期間成為了穩定的象徵。