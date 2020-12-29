新冠疫情：英國單日確診數首次超過4萬創下紀錄

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦救護服務在12月26日接到的緊急求助電話與第一波疫情時的最高峰一樣多。

英國的新冠疫情蔓延程度成為一個「越來越大的擔憂」，一名衛生官員指，英國國民保健署（NHS）正疲於應對急劇上升的病人數量。

英格蘭國民保健署（NHS England）稱，目前在醫院接受新冠病毒救治的人數是20426人，比四月份上一個高峰的1.9萬人多。

威爾士和蘇格蘭的衛生官員亦表示，他們同樣面臨著不堪重負的風險。

周一的新病例數字是英國政府報告的單日最高數字，也是單日新增病例第一次超過4萬。

有人認為4月份第一個高峰時的感染率其實要高得多，但是當時的檢測能力有限，未能檢測出真實的數字。

由於聖誕期間某些機構服務暫停，一些數據仍未及完備。

BBC衛生事務編輯休·皮姆（Hugh Pym）報道稱，周一的數字包括一些延遲上報的數字，但是官員並不否認感染數量有顯著上升。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）的醫務總監伊芳·多伊爾博士（Dr Yvonne Doyle）表示：「這一波非常嚴重的感染出現在我們的醫院系統處在最脆弱的時候，是一個越來越大的擔憂，很多地區的新入院人數都在上升。」

「儘管感染蔓延的程度前所未有，但是已經可以看到希望，」她說。

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多伊爾敦促民眾，在輝瑞/BioNTech的新冠疫苗推廣注射之際，「繼續做我們的本分，幫助阻止病毒的擴散」。

威爾士、蘇格蘭以及英格蘭南部的各醫院已經報告，隨著新冠病毒病人數量增加，他們的服務面臨越來越大的壓力。

倫敦東南部伍利奇（Woolwich）的伊麗莎白女王醫院（Queen Elizabeth Hospital）在周一稱，自周日起，一宗與「新冠陽性病人高數量」有關的「內部事件」就一直在持續。

「我們的所有病人都得到了他們需要的治療，包括針對COVID-19的重症監護治療以及所需的氧氣治療。」

路易漢姆及格林尼治國民保健署信託基金（Lewisham and Greenwich NHS Trust）的一名發言人則表示：「我們在繼續監控著狀況，以確保一直能夠做到這一點。」

分析：這個數字意味著什麼？

BBC衛生事務編輯 休·皮姆（Hugh Pym）

今天有兩個數據尤為突出，也說明了國民保健署所承受的壓力嚴重程度。

一個是在英格蘭各家醫院裏的超過2萬名新冠病人，比4月份第一波疫情高峰時還要多。

在很多方面，現在對於醫院來說甚至更加困難，因為他們試圖清掉第一波疫情當中取消的非緊急手術和治療程序——還要同時應對急劇上升的新冠病毒病人數量。

不過，值得指出的是，病人數量如此高的一個原因是，有些人入院是因為在過去這一年發現的藥物和治療方法，若是在第一波疫情當中，他們就可能無法生還。

另一個關鍵數字是已報告的41385例單日新增病例數字——是檢測體系在夏天全面啟動以來遙遙領先的最高數字。

不幸的是，當中一些人將會在一周左右之後病得非常嚴重，意味著新的一年醫院將會面對更加緊張的狀況。

英國皇家急症醫學院的院長表示，她於聖誕節當天在倫敦一家醫院工作時，看到了「一房接一房的新冠病人」。

凱瑟琳·亨德森博士（Dr Katherine Henderson）向BBC表示，將病人送入病房是一件「非常困難的事」。

她還表示：「有機會出現的是，我們可以應對，但是要付出代價——代價就是我們做不到我們之前希望做的事情，就是讓非新冠相關的事務也能進行。」

國民保健署聯盟（NHS Confederation）的首席執行官丹尼·莫蒂默（Danny Mortimer）向BBC表示，隨著感染人數上升，醫院和其他醫護中心的非緊急醫療受到影響是「不可避免」。

據威爾士國民保健署聯盟的負責人稱，威爾士大約一半的衛生委員會均已取消非緊急醫務。

達倫·休斯（Darren Hughes）在BBC電台第四台（BBC Radio 4）的晚間節目上表示，威爾士各大醫院的狀況是「嚴重得不可想象，而且在變差」，一些重症監護病房已經滿載。

威爾士公共衛生署（Public Health Wales）的吉裏·山卡爾博士（Dr Giri Shankar）說，大量的病人以及工作人員患病等，已經造成了一個「出奇困難」的狀況。

蘇格蘭也有醫生警告，蘇格蘭的醫療系統已經「嚴重緊張」。

英格蘭目前感染率最高的是是埃塞克斯郡（Essex）、倫敦以及東南部等其他地區。

埃塞克斯郡的一些地方已經錄得疫情全球大流行以來最高的單周新增新冠病例數字。至12月21日止的一周，布倫特伍德（Brentwood）、艾坪森林（Epping Forest）以及瑟羅克（Thurrock）等區均錄得每10萬人超過1350宗病例的感染率。

東倫敦的霍莫頓醫院（Homerton Hospital）首席執行官特蕾西·弗萊徹（Tracey Fletcher）表示，她的員工「極端忙碌」，並敦促人們遵守目前實施的第四級限制。

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至12月24日，倫敦以及英格蘭東部、東南部是新增新冠病例最集中的地區。

英格蘭東南部的皇家護理學院（Royal College of Nursing）地區總監帕特裏夏·馬奎斯（Patricia Marquis）表示，在她所有的地區，醫院餘下的可用病牀和工作人員已經「非常接近極限」。

「我們接近的一個程度是，感覺醫院是有可能超負荷了，」她接受第四電台的晚間節目訪問時說。

馬奎斯表示，人員的緊缺意味著護士正在照顧比平常「多得多的病人」，並且「有時間確實感覺他們並不安全」。

英國中南救護服務部（The South Central Ambulance Service，SCAS）表示，它已經向軍方和消防部門發出預警，護理人員可能將在不久後需要他們的幫助。

該服務部服務的區域是伯克郡、牛津郡、白金漢郡以及漢普郡，該機構表示，他們在聖誕期間已經接到了增加三倍的111緊急救助電話，而員工因為有新冠病毒症狀或者必須自我隔離而缺席的人數也增加了60-70%。

內閣辦公室大臣邁克爾·戈夫（Michael Gove）表示，政府在英格蘭實施的新冠防疫措施分級制度是對抗新冠病毒的「正確策略」，但是同時承認NHS正承受壓力，並且將面對「未來艱難的幾個月」。

在英格蘭東部和東南部有大約2400萬人口——佔總人口的43%——目前正生活在最嚴格限制的第四級防疫措施下，而12月30日的評估可能會令更多地區升級到這一級別。

蘇格蘭大陸從上周六起進入第四級防疫限制，持續三個星期，威爾士也在實施類似的限制規定。

北愛爾蘭也開始了為期六星期的新封鎖令。

BBC得到消息，倫敦救護服務（London Ambulance Service，LAS）在12月26日接到了7918個緊急求助電話——與第一波疫情時的最高峰一樣多。