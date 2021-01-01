英國脫歐曲終幕落 「新黎明」給生活帶來哪些變化

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英國脫歐列車抵達終點。2020年12月31日格林尼治時間23點，倫敦大本鐘敲響，過渡期結束，英國徹底脫離歐盟。

自2016年全民公投開始，經歷兩次大選、考驗過3位首相，經過各種「截止期限」，一年前確定脫歐，在過渡期結束前一周，2020聖誕夜（12月24日），雙方達成協議，30日歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾簽字，同一天經英國議會批准寫入《歐盟（未來關係）法》，再獲女王伊麗莎白二世御准，協議自31日23點生效。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國脫歐了 然後會有哪些變化？

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）宣稱「這個偉大國家的命運從此牢牢掌握在我們手裏」，支持者歡呼迎來「新時代新曙光」。《經濟學人》網說，「英國失去了歐盟，今後在國際間能找到怎樣的位置」，而留歐派堅持認為脫歐不如留歐。

即使達成了友好分手協議，分家畢竟是分家，還是會帶來諸多重大變化。英國警察將無法分享歐盟內部的罪案、指紋和通緝犯數據庫資料，但歐盟法庭對英國和歐盟國家的糾紛不再具有裁決權。

此外，在旅行、移民、商業、海外居住和生活等方面，兩邊的商家和民眾會遇到不少新情況。

出國旅行

人員自由跨境流動結束。從1月1日起，英國公民到歐盟申根協議國旅行，可以免簽證逗留90天（包括歐盟成員國、冰島、挪威、瑞士和列支敦士登）。此外，護照有效期必須超過6個月，旅行保險需包含醫療險。

現有歐盟醫療保險卡（EHIC）作廢，將來可能會有新的安排替代。寵物入境規定、手機漫遊收費標凖等具體規定將有變化，入境過關時必須在歐盟以外其他國家公民通道排隊。

因為新冠疫情，非歐盟國家的旅客如果沒有規定許可的幾個理由不得入境歐盟，這條禁令現在也適用於英國護照持有者。

免稅店重獲新生。從歐盟回英國，允許攜帶免稅商品包括42升啤酒、18升葡萄酒、4升烈性酒和200枝捲煙。

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留學、工作、移民

英國「積分制」移民簽證制度啟動，歐盟（除愛爾蘭）同樣適用。

2020年12月31日前已經住在英國的歐盟公民（包括冰島、瑞士、挪威和列支敦士登，愛爾蘭除外）現有權益延長到2021年6月，之後必須申請相應的簽證或許可證。

同樣，英國人原來在歐盟自動享受的居住、學習、工作等權益終止，待遇將和其他非歐盟國家公民一樣。

已經在歐盟居住的英國公民，比如現在僑居法國的英國人，需要根據所在國家新規定更新自己的居住許可，包括申請工作簽證、移民簽證或永久居留證。

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貿易

英國和歐盟之間無關稅，進出口商品數量不設上限。

雖然沒有關稅，但英格蘭、蘇格蘭和威爾士商家還是要跟其他非歐盟國家一樣填海關報關表，多了一層手續。植物、活動物和其他一些商品進出口仍需特殊證明和許可。

英國公司在歐盟經商投資，不再享受歐盟成員待遇，涉及到各種法規和專業資格認證等事項，須要遵守各國對非歐盟國家的相關法規。

同樣，英國可以單獨跟世界其他國家談判雙邊貿易協議。

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北愛爾蘭

北愛爾蘭將成為例外。北愛和愛爾蘭邊界等於英國和歐盟的邊界，原來是「無形邊境」，將來仍舊「無形」，不設邊境檢查站。

北愛將繼續遵循歐盟許多法規，貨車過境免檢，但部分英國國內商品進入北愛時需要經過新的檢查。肉、魚、蛋類進入北愛必須符合歐盟標凖。超市有3個月緩衝期，部分肉類商品緩衝期為6個月。