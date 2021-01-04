新冠疫苗：牛津大學疫苗開始在英國接種

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今年82歲的透析病人布萊恩·品克（Brian Pinker）成為了首位接種牛津-阿斯利康（Oxford-AstraZeneca）新冠疫苗的人。

當地時間1月4日（周一）7：30分，這名已退休的維修經理在牛津的丘吉爾醫院（Churchill Hospital）完成其首劑接種。

英國自當天起開始接種首批牛津-阿斯利康疫苗，以應對近來確診病例迅速上漲的情況。4日當天，英國有超過50萬劑牛津-阿斯利康疫苗凖備待用。

英國衛生大臣稱，這是英國抗擊新冠的「關鍵時刻」，疫苗將會幫助阻斷傳播，並最終使得各種限制措施放寬。

但英國首相約翰遜（Boris Johnson）警告稱，短期內可能需要實行更加嚴格的限制措施。

他表示，由於英國正在艱難控制正在快速傳播的新冠變種病毒，英格蘭的地區限制措施「可能將變得更加嚴厲」。

1月3日，英國連續第六天錄得超過5萬例新增新冠病例，工黨因此呼籲英格蘭實行第三次全境封鎖。

北愛爾蘭與威爾士目前各自實行封鎖措施，而蘇格蘭內閣大臣將稍後舉行會議決定下一步抗疫措施。

位於牛津、倫敦、薩塞克斯（Sussex）、蘭開夏（Lancashire）與沃裏克郡（Warwickshire）的六家醫院信託將自1月4日起開始接種牛津-阿斯利康疫苗，共有53萬劑疫苗已經凖備好供使用。

英國衛生與社會保健部稱，其他大多數可以使用的疫苗將在本周晚些時候送至英國成百上千所私人醫生主導的服務機構及護理院。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國正在開始推廣為80歲以上的老人和一些衛生和護理人員接種疫苗。

「即將終結」

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）對此表示：「這是我們與這個糟糕的病毒的抗爭中的關鍵時刻，我希望這會給大家重新帶來希望，讓大家相信這場全球大流行即將終結。」

但他同時督促公眾繼續遵循保持社交距離和其他新冠限制規定，以「降低病例數字，保護我們所愛的人」。

由於最近新冠病例上升給英國全民醫療保健系統（NHS）帶來壓力，英國加速了其疫苗接種計劃。英國原本計劃在兩劑疫苗之間預留21天，但現在改為12周。

英國多名醫療機構主管稱，延遲注射第二劑疫苗的決定是有道理的，因為讓更多人得到首劑疫苗注射是「更加可取許多的」做法。

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分析

尼克·垂格勒（Nick Triggle）

BBC衛生事務記者

毫無疑問，英國正在跟時間賽跑。

從英國決定推遲第二劑疫苗注射，以讓盡可能多的人得到第一劑疫苗的決定上便可以充分體現這一點。

有證據顯示，這可能會讓牛津-阿斯利康疫苗更加有效，但我們尚不清楚這種方法對輝瑞（Pfizer）-BioNTech是否同樣有效，因為後者的試驗中沒有這樣使用過疫苗。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一般疫苗從研發到推出市場需時十年，但新冠疫苗卻在一年內就面世，到底哪些程序加速了？

但即便在對感染的保護上有一些損失，一劑疫苗仍然能引發一種免疫反應，從而幫助抵禦一些嚴重疾病。

那麼NHS的行動可以有多快呢？最終他們希望可以一周接種200萬劑。

這一目標不會在這周實現，兩支疫苗加起來預計只有將近100萬劑已經凖備好供使用。

但今天是標誌NHS踩下加速器的一天。

之後我們應該會見到疫苗接種率迅速上升。

圖像來源，OXFORD UNIVERSITY/JOHN CAIRNS 圖像加註文字， 研究人員在疫苗研發過程中。

事實上，其中的限制因素很可能不是NHS接種疫苗的速度，而是疫苗的供給。

在全球對疫苗的高需求下，確保有足夠多的疫苗可以提供接種可能將是最大的挑戰。

輝瑞-BioNTech疫苗是首支得到英國政府許可的新冠疫苗，目前英國已有超過100萬人完成首劑接種。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瑪格麗特·基南（Margaret Keenan）說，接種疫苗是「提前到來的最好的生日禮物」。

英國首位接種者為瑪格麗特·基南（Margaret Keenan），她在12月8日完成首劑接種，目前已經完成兩劑接種。

牛津疫苗在12月末得到英國政府批准，這種疫苗可以在普通冰箱溫度下儲存，從而在分發和儲存商較輝瑞疫苗更為容易。輝瑞疫苗必須在-70C的環境下儲存，輝瑞已經開發出內含乾冰的疫苗包裝，能在常溫下保存10天不需要特殊冷凍處理，但是疫苗在注射前還必須和另外一種溶液混合。

同時牛津疫苗的價格也更加低廉。牛津研發的疫苗售價大約只有3英鎊，和一杯咖啡差不多，而輝瑞疫苗價格約15英鎊。

英國已經確保1億劑牛津-阿斯利康疫苗，這足以覆蓋其大部分人口。

在英國，護理院居民及員工，80歲以上人士，以及NHS前線人員將是首批接種疫苗的人群。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國史上最大型的疫苗接種計劃展開，接種者表示「這真的很好」

英國衛生與社會保健部稱，各地私家診所及地方疫苗接種服務已經被要求確保當地每名護理院居民可以在1月底前接種疫苗。