社交隔離會影響記憶，原因何在？

克勞迪婭‧漢蒙德

（Claudia Hammond）

圖像來源，Sean Gladwell/Getty Images 圖像加註文字， 由於日復一日的生活沒有變化和區別，使得我們對日常生活的記憶也變得困難。

新冠病毒大流行，我們許多人被迫長時間宅在家，這對我們的記憶力並非好事。

自從隔離在家，你發現自己記性變差，會忘記給某人髮電郵、要使用一個詞但就是想不起，或者又一次忘記買牛奶。但這現象不只是發生在你一個人身上。我自己也記不得最近有多少次朋友們為他們記憶每下愈況而難受。

當然，傳聞不足以當作證據，現在就開始研究比對新冠病毒大流行前後我們記憶能力之異同還為時過早。不過在阿爾茨海默氏症協會進行的一項調查中，有一半患者的家屬表示，他們患上此症的親人自從生活較為與世隔絶後，他們的記憶力變得更差勁。

對養老院社交活動的限制，以及一些個案長達多個月禁止探訪，似乎已經造成了損害。

實際上加州大學歐文分校已經開始研究社交隔絶會如何影響人們的記憶力。據報道，即使是對自我信息有巨細無遺超強記憶，可輕而易舉回憶起自己20年前的經歷細節，比如買票看一場電影的記憶神人，也發現他們記憶開始丟三忘四。

當然，記憶有幾種不同類型。忘記你打算買什麼與忘記某人的名字或上周三你做了什麼是不同的。但是，有關記憶是如何運作的研究指出，我們新近社交受限制的環境可能會以幾種方式對記憶力產生影響。

最明顯的因素是社交隔絶。我們知道，缺乏社交會對大腦產生負面影響，而這種影響在那些已經有記憶困難的人身上表現得最為嚴重。對於老年癡呆症患者，其孤獨感的程度甚至可以用來預測其病情的惡化過程。

當然，並不是每個人在新冠病毒大流行期間都感到孤獨，一些研究結果表明，孤獨的程度會隨著時間過去漸趨穩定。

圖像來源，Fiordaliso/Getty images 圖像加註文字， Zoom視頻會議日復一日同一個屏幕，單調乏味，使得很難記住每一個會議有什麼特別之處。

不過，即或我們不為人際交往減少而感到苦惱，但我們中許多人接觸的人確實比往時少了好多。我們失去了在辦公室茶水間與同事的閒聊，沒有了和十幾個人談天說地的晚間聚會，也失去彼此交換經歷和感受的時光。

事件的重覆可以幫助我們鞏固對自身經歷的記憶，也就是所謂的情景記憶。如果我們不能像以前那樣頻繁地社交，那麼這些記憶就不會像以前那樣清晰可辨而歷歷在目。

即或我們有機會聊天，我們能講的故事也變少。由於假期取消，婚禮推遲，音樂會和體育賽事可能照常進行但沒有現場觀眾，我們的談資就更是少之又少。至於工作中發生的不幸，那也僅止於讓我們感到挫折的技術故障而已。

的確，你可能會以更多的在線社交活動來彌補。但線上社交與現實生活交談並不完全一樣。你或許不太可能提及一些無關緊要的事情。為了讓你要講的事在網絡延時或退出時還值得保存，你只能講有講述價值的事。如果你提高了值得說而且有趣事情的門檻，那你會又一次錯過了強化這些記憶的機會。

但現在我們面對的還不僅僅是缺乏社交活動，很多人還提到他們對生活現狀的焦慮感。即使你慶幸自己比其他倒霉的人要運氣好一些，但仍可能無法擺脫世界已變得動蕩不定的感覺。

倫敦大學學院的心理生物學家黛西·範考特（Daisy Fancourt）和她的團隊一直在研究英國人在整個新冠病毒大流行期間的感受。雖然在封城開始時，人們的焦慮水平達到頂峰，其後逐漸降低，但平均水平仍然比平時高，特別是年輕人、獨居者、家有兒童者、低收入者或城市地區的居民，他們的焦慮感最強烈。

同時，英國國家統計署（Office of National Statistics）發現，抑鬱症的發病率也增加了一倍。抑鬱和焦慮都對記憶有影響。焦慮會使我們的工作記憶付出代價，損害我們記住購物清單和工作清單的能力。

圖像來源，Luis Alvarez/Getty Images 圖像加註文字， 辦公室會議可能在不同的房間召開，這讓我們有不同空間位置的經歷，可加強我們的記憶。

由於缺乏有助於記憶的線索，使得記憶變得更加困難。如果你離家外出工作，那麼你的出行，景物的變化和工作之間的休息，都會是錨定你之記憶的時間點。但如果你在家工作，每次在線會議的感覺都差不多，因為你通常會坐在完全相同的位置，面對完全相同的屏幕。也沒有那麼多標記你之記憶的時刻來幫助你區分會議之間的不同。

如同英國威斯敏斯特大學認知神經科學教授凱瑟琳•洛夫迪（Catherine Loveday）之言，"想要記住天天一個樣的日子裏發生的事，就像鋼琴上沒有黑鍵無法彈奏曲調一樣。"

在家裏上班就像把在公司上班的多個日子合併成一個日子一樣，只是重覆做同樣的事。在公司上班的那些日子，你可能走過一間你曾開會的房間，這會提醒你需要給某人髮郵件。在家裏，沒有提示來幫助你記住工作的不同部分。你所有的記憶都是坐在你的電腦前。在辦公室工作，你可能會凖確地記得你在哪裏與人交談過，是在電梯旁還是在辦公室的廚房，這有助於你不忘記交談這回事。

然後是普遍的疲勞，這也無助於我們的記憶。Zoom會議很累人，有些工作在家裏更難做，假期也被取消。原有的作息被打破，加上對新冠病毒大流行的焦慮會影響我們的睡眠。以上總總，都讓我們一直感到很累。

因此，伴隨著疲勞、焦慮、缺乏記憶線索，以及社會互動的減少，難怪我們中的一些人會感到記憶力大不如前。

洛夫迪認為，其中還有一個額外的原因，一個我們可能甚至沒有注意到的因素。即身處不同的地理位置對我們的大腦，特別是對我們的記憶的影響。

找到回家之路對人類一直生死攸關。只要離開家門，我們就會集中注意力。無論是在森林中尋路還是繞城而行，我們都會較多地使用被稱為海馬體的海馬狀大腦區域。還記得那些對倫敦黑色出租車司機的研究嗎？這些出租車司機知道倫敦的每條大街小巷，對街道的記憶讓他們的海馬體比一般人要大一些。

我們需要使用海馬體來記住新信息。但加拿大麥吉爾大學的神經科學家維羅妮克‧波波特（Veronique Bohbot）發現，如果隨著年齡增長，生活圈子變得狹小，日子單調重覆，對海馬體的使用就會減少。

同樣地，她發現依賴衛星導航而不是自己找路的司機對地理空間的記憶能力要小一些，而這種記憶特別依賴海馬體。

如果由於新冠病毒大流行，這半年多來，我們大部分時間都呆在家裏，就會失去來自於找路辨方向對大腦的額外刺激。

好消息是我們可以做一些事情彌補。散步，特別是走在不熟悉的街道上，會讓你的大腦重新集中注意力。甚至走動一下也會有所幫助。每次開會你是否一定要坐在辦公桌前嗎？如果來一個電話會議，能不能沿街邊走邊聊電話？

平日和周末要有很大區別，不要兩種日子看起來都一樣，這樣才會有助於緩解我們新生活方式對時間流逝感知的扭曲。

圖像來源，David Soanes/Getty Images 圖像加註文字， 只要我們離開家門，即或是到公園散散步，我們的大腦就會開啟記憶。

洛夫迪建議，我們的生活內容應該豐富一些，這需要一些創造性思考來幫助實現。如果不能出門，她建議在家裏找點完全新鮮的事來做，做完告訴他人來幫助你牢記。

每天晚上有意識地回味一天的經歷可以幫助你強化記憶。你甚至可以寫日記。誠然，現在值得注意的事情已越來越少了，但如果有一天我們回顧這個時期，仍然會覺得很有趣。而且記日記也可有助於你當下的記憶。

如果你忘記了要做的事情，那麼在手機上列明工作清單和設置提醒會比你想象的更有效果。你也可以利用一下自己的想象力。比如你想要記得買牛奶、麵包和雞蛋，那麼在你出門之前，先在腦中想象自己穿過商店中你要去的每一個貨架通道的情景。當你真的來到商店後，你想像的購物之旅就會浮現在你的腦海中，這樣你就不會忘記你所需要購買的東西。