BBC新主席夏普的任命對英國老牌媒體意味著什麼？

圖像加註文字， 夏普將從2月份出任BBC董事會主席。

經過激烈角逐，BBC董事會主席一角終於塵埃落定：理查德·夏普（ Richard Sharp）成為BBC新主席。 他將從今年2月起接替即將離任的克萊門蒂(David Clementi)。

作為BBC新主席，夏普將肩負與政府談判BBC未來電視執照費以及改革等一系列問題。

夏普表示，自己很榮幸接替主席這一工作，並稱 BBC是英國文化生活中最重要的一部分。

英國媒體分析說，夏普的任命也令BBC高層鬆了一口氣。 因為這或許意味著，唐寧街希望對BBC進行改革，而不是「革命」。

誰是夏普？

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 夏普曾是英國現任財相蘇納克的上司

現年64歲的夏普曾供職高盛銀行，並是英國現任財相蘇納克的前任上司。

同時，夏普與英國首相約翰遜也並不陌生。在約翰遜擔任倫敦市長期間，夏普曾經擔任他的經濟顧問。

夏普曾獲得牛津大學政治、哲學和經濟學位。畢業後曾先後在摩根大通以及高盛銀行任職。

在高盛銀行工作期間，夏普曾擔任一系列要職和主管。

2007年，夏普離開投資銀行。此後曾擔任過一些公關工作。他還曾擔任過英國皇家藝術學院主席，凸顯他對文化藝術的熱愛。

新冠疫情期間，夏普還被財相蘇納克應召為顧問（無薪）。

BBC新主席未來面臨哪些挑戰？

圖像加註文字， 夏普首要任務是要與BBC新總裁戴維緊密合作。

至於夏普是否支持電視執照稅作為BBC未來主要收入來源目前尚不清楚，但無疑，這將是夏普未來所面臨的重任之一。

作為BBC新主席，夏普將面臨一系列新挑戰，而BBC作為具有近百年歷史的公共媒體，也正經歷著前所未有的巨變和數字媒體的衝擊。

同時， 新冠疫情也令BBC的經費大打折扣。

明年，BBC與英國政府將就2027年開始的下一個皇家憲章進行談判。

根據傳統，BBC與英國政府每隔11年達成一份新的《皇家憲章》。這份綱領性文件對BBC的資金來源、運作方式、由誰負責和發展方向作出規劃。

近年來，有關取消電視執照稅的呼聲越來越高，因此，英國政府也在考慮是否改革傳統的電視執照收費方式，改為用戶自願的訂閲模式。

此外，夏普也將面臨如何帶領BBC同 Netflix（網飛）、 亞馬遜等數字媒體的競爭，並能立於不敗之地以及吸引更多的年輕受眾。

如何解讀夏普任命？

《泰晤士報》透露，BBC高層把對夏普的任命解讀為，唐寧街希望對BBC進行改革，而不是革命。

夏普的一名前同事形容夏普是一位具有冷靜的商業頭腦和分析能力，同時又是一位熱愛藝術和創意產業的人。

英國文化大臣道登表示，夏普正是BBC所需要的人選。道登表示，他有信心，夏普將推動BBC的改革，確保BBC的客觀公正，滿足所有英國人的需求。

同時，他說希望夏普能引領BBC，把它打造成為一個在未來幾十年對英國國民生活至關重要的全球成功典範。

BBC媒體記者阿莫爾·拉簡(也譯拉賈恩，Amol Rajan)說，夏普在聖誕節前與BBC總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）見面。他們兩人都有商業背景，之間的關係和紐帶「非常重要」。