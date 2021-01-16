新冠疫情：英國首相約翰遜宣佈周一起關閉旅遊走廊，提防變種病毒流入

圖像來源，Dominic Lipinski/PA Wire 圖像加註文字， 約翰遜宣佈暫停旅遊走廊措施，被在野黨批評反應太慢。

英國首相約翰遜表示，英國將從周一早上起關閉所有旅遊走廊，以「保障免受不明新型病毒株所帶來的風險」。

任何人從海外飛抵英國的人，都必須在出發前出示新冠病毒陰性測試的證明。

由於英國擔心巴西發現的新變種病毒，自周五開始，禁止來自南美和葡萄牙的旅客。

約翰遜表示，新規定將持續到至少2月15日。

在英國再有1,280名新冠患者死亡，令總數增加至超過8.5萬人。

政府周五的最新數據顯示新增了55,761宗病例，比前一天48,682宗為高。

與此同時，根據美國約翰霍普金斯大學的數據，自大流行開始以來，全球已有超過200萬人死於新冠病毒。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 過去周二，英國入院人數破單日紀錄。

約翰遜在唐寧街的新聞發佈會上說，現在採取額外措施是「重要攸關」，政府「一日復一日推進保障群眾」。

「正是因為我們對這種疫苗抱有希望，又有來自海外新毒株的風險，我們現在必須採取進一步措施，阻止這種病毒株流入國家。」

從周一格林尼治標凖時間04:00起，所有旅遊走廊將會關閉。此後，抵達英國的人需要隔離長達10天，除非在五天後的測試結果呈陰性。

約翰遜說，在他們與不同地區的政府商議，規定將會是全國性生效，政府將加強在邊境的執法。

旅遊走廊的措施是在夏天引入，當時是希望容許疫情比較不嚴重的人前往英國而在抵步後無須隔離。

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代表英國多間航空公司的協會Airlines UK 表示支持最新的措施，但希望政府在安全的情況下會取消相關規定。

首席執行官蒂姆·阿爾德斯萊德（Tim Alderslade）表示，去年夏天，旅遊走廊成為該行業的救命藥，但「目前形勢已有所變化，毫無疑問，這是嚴重的健康緊急情況」。

在野工黨領袖凱爾·史塔默爵士（Sir Keir Starmer）表示這是「正確的一步」，但決定的時機又再慢了一步，公眾應思考為何之前政府不肯這樣做。

約翰遜警告，國民醫療保健系統（NHS）正面臨巨大壓力，周二入院人數創了單日新高，達4,134宗，目前超過3.7萬名新冠患者住院。

他說，2月中旬一些高風險群組接受疫苗後，將再考慮什麼時候和如何撤銷措施。

英格蘭目前全面封城，實施了居家令，除買食物、做運動和工作外都要留在家中。在蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭都落實了差不多的禁令。

英格蘭首席醫學官克里斯·惠蒂教授（Prof Chris Whitty）也在新聞發佈會上說，日後放寬禁令也需要循序漸進，逐一測試各種措施的成效。

他說，大多數地方的入院高峰期將會是下周至10天內，並希望英國東南部，東部和倫敦已經撐過了感染高峰。

他說：「我擔心未來會迎來死亡的高峰期，部分地區的住院高峰將是現在出現，或者很快出現，並且攀升至非常高的水平。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國全國正實行嚴格的封城措施。

專家稱病毒變種也可輕易修正疫苗

由於巴西發現一種可能更具傳染性的變種新冠病毒，英國周五早上開始，禁止南美，葡萄牙和佛得角旅客入境。

政府首席科學顧問帕特里克·瓦朗斯爵士在新聞發佈會上說，一些新變種病毒，的確可能可以「繞過」 疫苗，但是簡單去調整疫苗就可以應對病毒突變。

此前英國和南非均發現新變種病毒而引發關注，多個國家對來自這兩國的入境者施加限制。

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英格蘭公共衛生部表示，經過基因檢測，截至1月14日，英國錄得35宗確診了南非傳入的變種病毒病例，以及12宗潛在個案。

此前，一位著名科學家表示，巴西合共發現兩種變異病毒，而在英國發現的那一種，並非引發關注的那一種。

帕特里克爵士相信，疫苗有助對抗英國發現的變種病毒，以及其他變種，但「問題是程度有多大」。

最新數據顯示，英國現在有超過300萬人接種了第一劑疫苗，總數為3,234,946，比前一天增加了316,694。