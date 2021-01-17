美國總統就職：英國諾福克的「山寨版」白宮

圖像來源，OCTOBER FILMS 圖像加註文字， 按照實際尺寸建造的橢圓形辦公室仿製建築

白宮在美國華盛頓特區，但你知道英格蘭諾福克（Norfolk）也有一個「山寨版」白宮嗎？

凖確的說，應該是白宮的橢圓形辦公室仿製建築，隨著美國總統就職日越來越近，有更多的電視節目來這裏拍攝影片。

距離美國華盛頓特區將近六千公里遠，諾福克的科蒂斯霍爾前皇家空軍基地（Coltishall Airfield）矗立著一棟仿製的白宮建築。

這是為了2018年的影片《水門事件》（Watergate）而搭建的拍攝場景，但現在經常出現在電影、戲劇和新聞節目中。

搭建仿製白宮建築的是影片製作公司「10月電影」（October Films），該公司經常為美國電視製作內容，而且經常都是講述美國的故事。

據說這是美國以外唯一一個和橢圓形辦公室有著實際大小的永久性仿製建築。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國候任總統拜登將接替特朗普入主橢圓形辦公室（Credit: Getty Images）

這個橢圓形辦公室的場景佔地418平方公尺，裏面的所有擺設和建築細節都按照真的白宮橢圓形辦公室製作。

「10月電影」公司的負責人墨菲（Steve Murphy）表示，在諾福克拍攝影片會比在美國拍片更有經濟效益。

他說，比起美國一些拍攝地點，諾福克的地方更寬闊，拍片或特技場景都有更大的空間，專業人員和技術也一應俱全。

諾福克的自然景觀也十分優秀，有樹林、湖泊和海岸，有些地方的景觀和美國的房子建築非常接近。

圖像來源，OCTOBER FILMS 圖像加註文字， 布景按照前總統尼克松時期布置

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1969年的橢圓形辦公室照片

圖像來源，OCTOBER FILMS 圖像加註文字， 看起來就像是大理石的壁爐

這個位於諾福克的仿製白宮建築場景還有一個巨大的倉庫，裏面可以找到許多美國主題的道具和戲服，世界各地許多電視公司和電影製作公司都曾經來這裏取景拍攝。

設計師巴查姆（Joe Barcham）表示，他們花了許多的心思和研究工作，確保每一個細節都符合原版建築，裏面的布景和陳設，都和白宮橢圓形辦公室一樣。

要做到和原版的一摸一樣就需要一些類似偵探的功夫，例如通過一張奧巴馬站在門口的照片，和奧巴馬實際的身高一比較，就能得知那扇門的高度是2.5公尺。

還有橢圓形辦公室裏面的壁爐，巴查姆請油漆工在木頭上面製作出如大理石一般的紋路，看起來就跟真的大理石一樣。

圖像來源，OCTOBER FILMS 圖像加註文字， BBC新聞節目也來這裏拍攝

原場景是為了2018年影片《水門事件》而製作的，故事圍繞前美國總統尼克松的醜聞，但最近BBC記者約翰·辛普森（John Simpson）也來這裏製作新聞節目。

2020年遇上新冠病毒疫情，許多影片製作都改變計劃，但今年是美國總統就職的一年，「10月電影」公司也預期會有更多影片在這裏拍攝。

圖像來源，OCTOBER FILMS 圖像加註文字， 為2018年影片《水門事件》而製作的場景