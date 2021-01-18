英國旅遊與歷史：倫敦塔的守護神烏鴉及其傳說

圖像來源，HISTORIC ROYAL PALACES 圖像加註文字， 失蹤的梅麗娜"王后"

倫敦塔（Tower of London）是泰晤士河畔的一處地標性建築。它壯麗雄偉、氣勢磅礴，是到訪倫敦的遊客必去的景點之一。

但最近讓這裏的工作人員談論最多的一件事是倫敦塔一隻鎮塔烏鴉失蹤，並很可能已經死亡。

別小看倫敦塔的烏鴉，它們可不是一般意義上烏鴉。這些烏鴉也被稱為渡鴉，可以說是倫敦塔的保護神。

根據倫敦塔的工作人員介紹，失蹤的這只烏鴉更不一般，是倫敦塔烏鴉中的鳥中「王后」梅麗娜（queen raven Merlina）。

聖誕節前失蹤？

圖像來源，HISTORIC ROYAL PALACES 圖像加註文字， 御用侍從衛士克里斯與新出生的小烏鴉

2007年進塔的梅麗娜聖誕節前就已經失蹤。倫敦塔一名發言人表示，有一段時間沒有見到梅麗娜了，她很可能已經死亡。

該發言人還表示，所有人都會想念梅麗娜的。

其中，負責照料這些神鳥的烏鴉官克里斯·斯凱弗更是表示，他要休息一段時間，好好撫慰失去梅麗娜的痛苦。

目前，倫敦塔的工作人員還不打算立即填補失去梅麗娜的空缺。

倫敦塔烏鴉的來歷與傳說

圖像來源，Merlina 圖像加註文字， 梅麗娜可能已經死亡

雖然沒有人確切知道倫敦塔到底是從什麼時候開始養烏鴉的，但據說查理二世（Charles II，1630-1685）是正式下令必須讓這些鳥永遠留在倫敦塔的第一位英國君主。

而當烏鴉數量只剩下一隻時， 英國首相丘吉爾曾命令把塔中的烏鴉數量增加到至少6隻。

於是，就有了無論任何時候倫敦塔都保證有6隻烏鴉的傳統。

根據傳說，如果烏鴉飛走了那就意味著倫敦塔這座城堡以及大英帝國將遭遇厄運。

為了保證烏鴉的數量，倫敦塔一般還多養兩隻。目前，共有7隻烏鴉守護著倫敦塔。

圖像加註文字， 雄偉的倫敦塔

由於烏鴉的來源越來越困難，2018年，倫敦塔還發起了孵化烏鴉項目。

2019年，倫敦塔迎來了30年以來首次新出生的4隻小烏鴉。作為御用侍從衛士（Yeoman warder，又稱為Beefeater）之一的烏鴉官斯凱弗覺得自己就像一名父親那樣高興和驕傲。

根據記錄記載，倫敦塔最長壽的一隻烏鴉生於1884年，共活了44年，可謂高齡。

歷史上，為了保證烏鴉不飛走和飛遠，工作人員會把它們的羽毛稍作修剪，但目前已經盡可能不再使用這種方法。

倫敦塔軼事

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據說查理二世（Charles II，1630-1685）是正式下令必須讓這些鳥永遠留在倫敦塔的第一位英國君主。

今天的倫敦塔主要作為旅遊景點向世界遊客開放。但這座「女王陛下的宮殿與城堡」歷史上曾有過多種不同用途：堡壘、軍械庫、國庫、鑄幣廠、宮殿、刑場、公共檔案辦公室、天文台、避難所和監獄等。

這裏不但陳列著最著名的不列顛王冠寶石（the Crown jewels）, 還有倫敦塔最具特色的御用侍從衛士。

他們身著特製的紅黑服裝，既是導遊也是保安，也成為倫敦塔的一景。

根據傳統，傍晚後一直到次日早晨倫敦塔是要關閉的，因此，每天傍晚守衛都要進行交接鑰匙儀式。這期間任何人無論什麼理由都不能進入或離開倫敦塔。

倫敦塔作為監獄曾關押和處死過許多知名的囚徒，其中最著名的人物之一要數亨利八世的第二位王后安妮·博林（Anne Boleyn）。她在倫敦塔被處死，年僅35歲。

此外，愛德華四世的2個兒子，在叔父理查三世登基後被關進倫敦塔，從此失蹤，一般認為被害，但沒有人知道到底發生了什麼。