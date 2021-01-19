精神健康：封城隔離、居家辦公催生「心情手環」

圖像來源，Moodbeam 圖像加註文字， 情感電子裝置

新冠疫情讓許多人居家辦公成為新常態。

在家上班固然免去了每天通勤的煩惱，節省了大把時間。但也有一些人抱怨在家上班模糊了工作和家庭生活之間的界限，尤其是，在工作負擔過重老闆同事看不見、無人來救援時又該怎麼辦？

不用擔心，已經有人想到了這一問題，還發明了一種叫Moodbeam的電子手環。它可以讓你僱主了解你的情緒和精神健康狀況。

BBC商務記者蘇珊·伯恩（Suzanne Bearne）解釋說，這款手環可以和手機APP以及互聯網界面相連。手環上面設置了兩個按鈕：黃色和藍色。

按黃色按鈕意味著你感到滿意；藍色則表示你不開心。

改善心理健康

圖像來源，CHRISTINA COLMER MCHUGH 圖像加註文字， 發明者麥克休，靈感來源於她的女兒。

這一裝置旨在幫助僱主和管理層了解在家工作僱員的心理健康狀況。

設計者也希望鼓勵員工在工作期間佩戴和使用手環（當然他們可以拒絶）。這樣，管理層就可以通過互聯網對員工的工作狀態和心情一目了然，彌補了老闆不能親自與員工見面交流的缺欠。

Moodbeam的聯合發明者麥克休表示，企業希望能與在家工作的員工保持聯繫，比如，他們有500名員工，就不用逐一打電話來了解情況，只要看看網上的控制盤就可以了。

麥克休發明這一手腕裝置的靈感來源於自己的女兒--她很想知道自己在學校學習吃力的女兒每天感受如何。

但問題是，有多少員工願意通過按鈕讓老闆知道自己的感受呢？麥克休說，其實，許多人願意合作。

英國一家慈善機構Brave Mind已經開始使用這種裝置。該機構的工作人員伯特表示，團隊中一名員工由於工作負擔過重感覺很吃力、絶望。但他不是那種善於求援的人，「除非我們看到數據，否則不會知道。」

疫情衝擊波

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一個人在家上班有點與世隔絶的感覺。

根據世界衛生組織（WHO）的數據，即使在新冠疫情前，由於抑鬱和焦慮所造成的精神健康問題令員工生病導致的全球經濟損失每年就高達1萬億美元（約6.5萬億人民幣）。

無疑，新冠疫情下長期的封鎖會進一步加重精神健康問題。

英國精神健康慈善機構Mind去年所做的調查顯示，60%的成年人表示，在英國第一次封鎖期間他們的精神健康狀況有所惡化。

英國人力資源軟件公司Employment Hero所作的另一項調查表明，英國四分之一的中小企業員工希望能獲得更多的心理健康支持。

呵護心理健康

未來一段時間，許多人或許會繼續居家辦公。一些技術公司已經在設法通過技術途徑幫助僱主解決關照員工心理健康的問題。

在舊金山，一款精神健康應用程序Modern Health可以幫助僱主更輕鬆地為其員工找到各種心理健康資源，例如幫他們約談治療師等。

員工只需填寫有關心理健康的網上問卷，然後程序會根據他們所回答問題的結果自動為他們安排適合的心理輔導。

圖像來源，YONDERDESK 圖像加註文字， 未來的虛擬辦公室讓在家上班有一種團隊真實感。

為了更好地劃清工作與生活之間的界限，微軟公司還推出「虛擬通勤」的做法。

在接近一天工作日尾聲時，員工還會收到通知，敦促他們進行整理，例如，哪些事情可以放入明天處理的文件夾？同時也反思一下當天的感受等等。

員工還可以使用公司為他們提供的各種APP：有人指導的冥想/正念軟件，以及幫助睡眠的軟件等。

Mind說，由於人們還會繼續在家上班，因此，僱主把員工的精神健康放在首位這一點非常重要。

該慈善機構負責人之一艾瑪表示，那些比較重視精神健康的僱主，其員工的生產力都比較高，也不太容易請病假。

但一些人力資源專家已經警告，不應該過度依賴技術來解決居家工作員工的一切心理問題。

倫敦大學卡斯商學院的榮譽教授羅利表示，在使用技術的同時還必須給員工提供其它適當的支持。

虛擬辦公室

為了解決員工長時間在家辦公所產生的孤獨感，英國一家技術公司Yonderdesk還幫助公司設計虛擬辦公室。

這種虛擬辦公室具有網上互動功能，每位員工還有一張虛擬辦公桌。

Yonderdesk還可以打造跟公司真辦公室一摸一樣的虛擬空間，當然也可以完全不同。

如果你想跟哪位同事通視頻，用鼠標點一下那個同事的標誌就可以了。如果有外部人員來訪，這位外來訪客會出現在公司的虛擬接待處。