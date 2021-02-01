BNO：中國和港府反制將如何影響香港BNO護照持有者？

林祖偉

BBC中文

圖像來源，EPA

英國政府在1月31日開始為香港具備英國國民海外（BNO）身份的人提供特別簽證服務，容許他們及其直系親屬移居英國，6年後可以入籍，這是因應港區《國安法》在港實施後，英方以保障港人自由、人權為由推行的措施。英國當局估算約30萬港人可能會透過此途徑前往英國定居。

措施引發中英之間的摩擦，北京和港府周五宣佈反制措施，同日起不再承認BNO為旅遊及身份證明文件，中國外交部批評「英方試圖把大批港人變成二等英國公民」，港府就指，英國的BNO舉措是「政治炒作」，並批評英國需要「人才和資金」，此舉會為英國「帶來巨大的經濟利益」。香港特首林鄭月娥早前接受《彭博》訪問時表示，尊重市民移民的決定，但就指看不到有大量港人移民英國。

英國政府對中國不承認BNO作旅行證件表示失望，但不感到驚訝，但對選擇移居英國的BNO港人發出新簽證援助「不會改變」，這些人可以使用BNO以外的文件前往英國。

新措施實行會令一些原本只有BNO護照的香港市民如果想從中國大陸或香港機場乘坐飛機前往外國時，則可能需要展示香港特區護照。一些與中國友好的國家亦可能跟隨不再承認BNO，從而令BNO可免簽證入境旅遊的優勢大減。

在政府機關工作的人如果要出境執行職務，亦需備有香港護照作旅遊證件。

航空公司亦可能被指示，在香港只容許持有特區護照的人士登機，令一些用BNO護照持有海外工作或學生簽證的人可能會受到影響。港府已表明會要求航空公司在海外接受香港居民乘坐飛機前要出示香港特區護照或香港永久性居民身份證，即是目前身在海外的BNO持有人也需要展示香港身份證以登機返回香港。

坊間正惴測中國和香港政府會否作出進一步的反制措施。香港《南華早報》引述消息人士透露，北京曾考慮禁止BNO持有人出任公職和投票。不過這種做法存在難度，因為中國和香港政府未必有完整BNO人士的資料，但可能會透過簽署證明書之類的形式宣佈放棄英國BNO身份。雖然香港公務員事務局局長聶德權沒有正面回應會否要求公務員放棄BNO身份，但他表示，中國外交部和港府已發出清晰訊息，不再視BNO為旅遊證件和身份證，公務員可否擁有國籍的安排，會按《基本法》和香港法例現有規定執行。

建制派立法會議員葉劉淑儀倡議，應設立一個日期，在該日期之後所有獲外國籍的人士失去居港權，讓想移民的人考慮要付出的代價。

雖然政府此前表示未有相關討論，但一些西方國家已開始擔心中國和香港政府會從打擊雙重國籍的方向入手，迫使香港市民放棄另一國籍。

中國不承認中國公民擁有雙重國籍，根據香港法律，BNO原先只是作為政府允許旅遊證件，所有有中國血統的香港居民，無論是否持有BNO或是別國護照，或是當年透過「居英權計劃」而獲得英國公民身份的香港人，中國政府也是把他們視為中國公民，這些人身在中國或香港，就沒辦法享有外國領事保護的權利。

加拿大全球事務部表示，中國正更廣泛和嚴格地執行《國籍法》，任何雙重國籍人士一旦在香港被捕，並承認自己持中國籍，則可能被拒接觸外國領事，發言人表示，加拿大國民一旦在香港被捕，應只交代自己的加拿大國民身份，提醒加拿大公民要時刻帶備護照等證明文件。目前估計香港約有30萬人持有加拿大籍。

擬移民家庭：中國反制是預期之內

今年約40歲的陳女士是一名中學老師，她在2019香港示威後因擔心政治局勢而決定移民，她樂於見到英國為BNO人士提供新的簽證待遇，因為這讓她可攜帶沒有BNO的丈夫和子女一同前往英國。她對於中國和香港政府宣佈不再承認BNO表示這是「預期之內、影響不大」，一家人早就確保有香港特區護照，以備不時之需。

「離開香港時就用特區護照，到埗則用BNO申請居留，再往返英國和香港時，我們還是可以用香港身份證和英國提供的居留證明文件出入境。」

她認為，此次中方的措施，不會影響移民心意已決的人，不過若果中方有進一步的反制措施，例如不容許雙重國籍、吊銷香港永久性居民的資格，這就會迫使很多人要在香港和英國之間作出抉擇。

「如果真的出現這種情況，我和丈夫可以直截了當地說留在英國，就是等到有英國公民護照我們才以旅遊簽證回港。我們這次移民和上一代不同，是抱著不再回頭的心態，最多也只是回來探親。」

「我比較擔心我的孩子，如果他們跟我們移民英國，影響到他們未來選擇回到香港或在中國大陸發展，就有點不好，畢竟我們到英國是為了下一代有更多選擇，而非更少選擇……不過我看不見中國和香港政治環境會在未來幾十年有很大變化，所以我想孩子會明白我們為他們的抉擇。」

圖像加註文字， 許多香港人持有BNO護照與香港特區護照。

移民公司的觀察

香港的移民公司「英倫移民」創辦人繆曉彤對BBC中文表示，近日公司接到的移民申請是去年年中《國安法》時期的十倍：「7月《國安法》時有一半人打電話來都只是查詢，未正式申請，但今個月是差不多每個人都問幾時可以走，有些人的申請很急，好像擔心之後走不到。」

她表示，公司之前已有預期中國及香港政府提出針對BNO的措施，幾個月前已開始建議客戶申請香港護照，而措施實際公布後，一些客戶明顯對BNO簽證移民英國有所顧慮。

「對一些有兩本護照的大人來說不是問題，但1997年以後出身的人，（他們可跟隨持BNO的父母前往英國），本身只有香港特區護照，如果他們護照上有BNO簽證的標記，做父母就會擔心小朋友受到影響……畢竟很多人移民不是為了自己，都是為了下一代，難保大學畢業後，小孩想返回香港工作，如果護照上有了BNO簽證的記號，會否失去居港權、回不了香港？有些人會擔心那就好像抹殺了小孩的前途，如結果是得到英國，失去香港，又好像不是他們想要的東西。」

她認為，現在移民的人決心都很大，但一旦不再容許雙重國籍或是失去永久居民身份，就會令一些客戶更為深思熟慮：「要視乎他是不是針對BNO簽證，有些比較有社會地位的客戶都擔心BNO簽證會影響他們的未來，例如不能夠領回強積金（香港強制儲蓄退休金的措施）等等，而改為選擇其他途徑，例如投資創業移民等固有方式，而非BNO簽證，不過他們想走的心不變。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國上議院辯論是否給予BNO護照持有者居英權

非移居英國的BNO人士受到的影響

除了計劃移居英國的BNO人士有影響之外，中國和香港政府提出的反制措施也影響了不少本身沒有香港護照的香港市民。

31歲的Alvin正計劃在今年下旬於澳洲攻讀碩士課程，他並沒有香港特區護照，向校方的申請是使用BNO護照號碼，意味他必須用BNO護照才會有澳洲學生簽證。他正觀望澳洲以及一些航空公司會否承認BNO護照。

「我不擔心澳洲不承認BNO，我比較擔心航空公司，因為如果我在香港出發直飛澳洲，就必須向航空公司出示可以前往澳洲的旅遊證件，如果我只出示BNO，航空公司會否不給我上飛機？還是我一定要申請特區護照才行呢？」

Alvin理論上是可以申請香港護照出境，入境澳洲時或許仍然可以使用BNO護照，但他說：「我不想申請特區護照，因為這等同承認我是『中國香港人』，我只想是『香港人』，但如果真的被迫要這樣，我惟有申請（香港護照）。」

一般航空公司會要求乘客展示可合法在外國入境的旅遊證件方可登機，但港府明確表示在BNO不再是旅遊證件和身份證明文件，暫時未知道在香港的航空公司會否和如何配合港府的措施。

另一名BNO持有人、約40歲的香港市民黃女士則對BBC中文表示，自己無意移民英國，但過往因為習慣了使用BNO沒有刻意申請香港特區護照，現在她認為是申請香港護照的時候，「以前我經常在深圳出發去外國旅行，因為機票比較便宜，但我估計以後在大陸的機場，那些航空公司看到你是BNO護照可能就不讓你上機了。」