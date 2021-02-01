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英國BNO簽證：什麼人有資格申請？英國如何保障申請人不被識別？
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英國BNO簽證：什麼人有資格申請？英國如何保障申請人不被識別？
14 分钟前
英國BNO簽證在1月31日正式接受申請，中國表示不滿並作出反制，宣佈從1月31日起，不再承認英國海外國民護照（BNO）為有效旅遊證件。
英國有什麼措施保障香港人在申請過程中不被識別？
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