新冠疫情：一年前撤離武漢 英國男子後悔：「真希望當初沒趕上撤僑包機」

圖像來源，Matt Raw 圖像加註文字， 馬特·羅和中國籍妻子及他的母親從武漢搭上撤僑包機

馬特·羅（Matt Raw）接到「離開武漢」的指示時，他非常樂意遵命。

整整一年後，現在他卻但願「從未登上」那架返回英國的航班。

39歲馬特·羅是2020年1月31日登上英國撤僑包機離開武漢的83個英國人之一，和他一起回來的還有他的母親和中國籍的妻子。

被認為是新冠病毒疾病發源地的武漢當時已經封城，確診病例和死亡人數都一再升高，讓當地人非常恐懼。

英國撤僑包機的用意是要將英國公民及其家人撤回到安全的英國，但馬特·羅表示他覺得自己「被騙了」，「受到誤導而撤回英國」。

事實上，這並非他原本的計劃。

一開始，英國政府表示撤僑包機僅限於英國公民，這意味著馬特需要拋下中國籍的妻子，而他不願意這麼做，因此決定留下來。

原本他計劃隔天要幫當地居民興建醫院，因此他還把自己的工具留在門口。但是包機預定起飛的前幾個小時，英國政府宣佈英國公民的中國籍家人也可以登機。

馬特說他在凌晨4點接到最新消息，行李收一收就前往機場。

但現在，馬特說他寧願自己「沒有登上撤僑包機」。

他說自己被英國政府騙了，「他們說謊，我們被告知離開武漢，回到英國，英國是安全的。」

「其實如果我們留在中國，我們會更安全，更自由。」

「他們（中國）採取速戰速決的方式，立刻封城，這是正確的決定。」

圖像來源，Liping Duan 圖像加註文字， 在武漢，機場工作人員穿戴個人防護設備辦理登機，飛機上給每個人提供口罩

登上同班撤僑包機的還有家住倫敦的段麗萍（音譯），她清楚記得當時的有如逃難的情景。

武漢宣佈封城的時候，59歲的段麗萍正好在武漢探親，和家人一起過農曆年。

雖然有幸能夠登上包機返回英國，但她表示擔心感染新冠病毒讓整趟旅程「神經緊繃」。

「有兩名英國人沒辦法上飛機，因為他們體溫過高。」

「飛機上非常的安靜，你可能聽到嬰兒哭鬧聲，但成年人沒有一個人說話。」

「我一路上都離別的人遠遠的，而且都戴著口罩。」

「我很難呼吸，簡直是累死了。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 段麗萍對於大巴司機連口罩都沒有戴感到吃驚

在撤僑包機降落的兩天前，英國出現首次新冠病毒確診病例，但她表示在抵達機場的時候，沒有任何人穿戴個人保護裝備。

「我跟他們說『離遠點，我們是從武漢來的』，但沒人理我。」

不過英國政府還是用大巴接機，警車開道，把所有撤僑包機的人都送到威勒爾（Wirral）的阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）隔離兩個星期。

馬特表示，從機場前往隔離醫院的290公里路程「令人難熬」，段麗萍則表示她對於大巴司機連口罩都沒有戴感到吃驚。

抵達醫院後，他們被送往和醫院大樓分開的職員住宿大樓，裏面有公寓式的住房和共用廚房。

馬特一家人和另外一對母女分配住在同一間公寓，馬特表示還好，他們彼此相處非常融洽。

他說住在那裏「很快樂」，還表示，「阿羅公園的工作人員讓人驚訝。」

他說有一名醫生在他們隔離的14天裏，「工作了157個小時」，照顧他們的其他工作人員的「犧牲奉獻精神讓人感到驚訝」。

就連外面的天氣也有助於他們度過隔離的日子，因為「整整兩個禮拜每天的天氣都糟透了」。

「我想不起來什麼時候有過那麼糟糕的天氣，我根本也不想出門。」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 隔離人員留下字條對醫院人員表達感謝

阿羅公園醫院的醫療負責熱斯蒂芬森（Nikki Stephenson）醫生表示，對於醫院員工提供的醫療照顧感到「非常自豪」。

「我們只在48小時以前收到通知，所以要在很短的時間做好凖備，非常忙亂。」

「我們獲得的回饋都非常好，當時對新冠病毒並不了解，但隔離結束後所有人都是健康的，我對此感到非常自豪。」

但是段麗萍表示，新冠病毒檢測得到陰性結果是「幸運」，「如果當時有一個人有新冠病毒，我們所有人都會被感染。」

14天之後，所有搭撤僑包機返回英國的人都獲准離開。

段麗萍說，隔離是一個「特別的經驗」，但是能夠回到倫敦的家「如釋重負」。

她說，她在武漢的家人現在反而倒過來替人在英國的她擔心，但是她告訴家人說「這裏的人不會恐慌」。

馬特一家人現在已經在柴郡（Cheshire）的納茨福德（Knutsford）安頓下來，但是他說他從一開始就受到網絡霸凌，有些人相信撤僑包機把新冠病毒帶到英國。

他說一直到現在還是有人在網絡霸凌他。

「有人這麼認為讓我很傷心，我們不想帶新冠病毒到英國，沒有人想要那樣。」

「我們已經盡了一切可能，我們一整年沒有出過遠門。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬特·羅隔離期滿走出醫院被多家媒體拍到的畫面

他說他沒辦法回去武漢，因為他的母親患有失智症，進入中國的嚴格的隔離檢疫措施對她而言太難了。

「每段旅程都要隔離兩個星期，還有個人檢疫措施，他們做的非常嚴格滴水不漏，真的要向他們致敬。」

他說自己算是撤僑包機中「比較幸運的一個」，因為他現在全職照顧母親，很多其他人都破產或和家人住在一起。

他說，他還是對搭上撤僑包機的決定感到後悔。

「如果我們留在武漢，一開始的兩三個月裏關在小公寓裏會很難受，但是他們清理掉病毒，生活已經恢復正常。」

「我真希望那天夜裏我繼續躺在牀上，隔天去幫忙蓋醫院。」

「這裏在柴郡的鄉下，我們住在小房子裏，有個魚池，但我們被困在這裏。」