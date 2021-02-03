為英國抗疫籌款的「英雄」湯姆·摩爾爵士因新冠逝世，終年100歲

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 回顧湯姆·摩爾上尉爵士的一生。（英文）

上尉湯姆·摩爾爵士（Captain Sir Tom Moore）因新型冠狀病毒病逝世，終年100歲。

去年年滿百歲的他通過在自家花園步行100圈，為英國國民保健署（NHS）慈善機構籌得3300萬英鎊。他在周日（1月31日）被送進貝德福德醫院（Bedford Hospital）。

英女王率先對湯姆上尉爵士致敬，「認可他給全國和世界其他地方的人帶來的啟迪」。

湯姆上尉爵士的女兒們表示，她們在父親生命的最後幾個小時與他一起「分享了笑聲和淚水」。

漢娜·因格拉姆－摩爾（Hannah Ingram-Moore）和露西·泰克茜拉（Lucy Teixeira）在宣佈父親離世的消息時表示，她們父親的人生最後一年「絶對稱得上卓越」。

他於上周被檢測出新型冠狀病毒呈陽性。他的家人表示，由於他在使用其他治療肺病的藥物，因此不能夠接種疫苗。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 湯姆上尉爵士在自家花園裏步行100圈，贏得了全英國人民的愛戴。

去年英國第一次封鎖令期間，這名退役陸軍上尉在貝德福德郡馬斯頓莫爾汀（Marston Moretaine）的住宅花園裏步行100圈，為英國國民保健署慈善機構「NHS Charities Together」籌款，從而贏得全英國的愛戴。

他被表揚是為英國人提振了士氣，而他的金句「明天將是美好的一天（Tomorrow will be a good day）」在社交媒體上廣為流傳。

去年7月，他在溫莎堡一個特別的儀式中，獲英女王授勳為騎士。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 唐寧街10號樓頂為湯姆·摩爾上尉爵士下半旗誌哀。

白金漢宮一名發言人表示：「女皇陛下非常享受去年與湯姆上尉爵士及其家人的會面。她和王室家庭眾人的心與他們同在，認可他給整個國家以及世界其他地方的人們帶來的啟迪。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國首相約翰遜在推特上發佈視頻，向湯姆上尉爵士誌哀。

英國首相約翰遜在一份聲明中表示：「湯姆·摩爾上尉爵士是最配得上英雄這個字眼的人。在二次大戰的黑暗日子裏，他為自由而戰，而在戰後這個國家最深重的危機面對，他團結了我們所有人，他令我們所有人振作起來，他代表了人類精神的勝利。」

「他不僅成為了一個國家的啟迪者，而且是全世界希望的一個燈塔。我們的心與他的女兒漢娜以及他整個家庭同在。」

唐寧街10號樓頂下半旗誌哀，約翰遜則與因格拉姆－摩爾女士通話表達慰問。

美國白宮的一條推文稱：「我們與英國及世界一起紀念湯姆·摩爾上尉爵士，他用生命和行動啟迪了數以百萬計人們。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年4月，湯姆上尉爵士收到了超過15萬張生日賀卡。

工黨領袖凱爾·斯塔莫爵士（Sir Keir Starmer，施紀賢）發推文表示：「這是無比傷痛的消息。在一個全國危難的時期，湯姆·摩爾上尉將他人置於首位，是千百萬人希望的象徵。不列顛失去了一個英雄。」

摩爾爵士的女兒們則在聲明中表示：「我們懷著巨大的傷痛，宣佈我們親愛的父親離世。」

「我們非常感恩，我們在他生命最後的幾個小時一直陪伴著他；漢娜、本傑和喬吉婭伴在他牀邊，而露西則是在FaceTime上陪著他。」

「我們與他交談了幾個小時，回憶我們的童年，和我們優秀的母親。我們一同分享了笑聲和淚水。」

「我們的父親人生中的最後一年絶對稱得上卓越。他重煥活力，並經歷了他一直只能夢想的事情。」

「雖然他只在如此短暫的時間裏進入過很多人的內心，但他是一個無與倫比的父親和祖父，他會永遠活我們心中。」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 湯姆·摩爾上尉爵士為國民保健署籌得近3300萬英鎊。

湯姆上尉爵士的女兒們表示，他在國民保健署所得到的照顧是「超乎尋常的」。

她們說，工作人員一直是「專心致志、仁愛和慈悲，令我們多與他共度了我們不曾想象的很多年。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國多地都有一些藝術作品，向湯姆上尉爵士致敬。

湯姆上尉爵士在二次大戰之初加入英國陸軍，曾於印度和緬甸服役。

他最初出身於西約克郡的基斯利，在當地向他致敬的人當中包括英議員羅比·摩爾（Robbie Moore），他表示這個城市「今天失去了這裏其中一個最好的人」。

在他100歲生日當天，他被哈羅蓋特的陸軍基礎學院授予榮譽上校。

「給所有人鼓勵」

湯姆上尉爵士在家中花園以25米一圈的範圍行走，原本只希望為英國國民保健署籌措1000英鎊。

但是，他最終從150萬名支持者那裏籌得三千二百七十九萬四千七百零一英鎊。

「NHS Charities Together」表示，如果將「Gift Aid」的部分算在內，總籌款額將達到3900萬英鎊。

「NHS Charities Together」的首席執行官艾莉·奧爾頓（Ellie Orton）表示，湯姆上尉爵士籌得的款項「通過我們全部241個慈善機構到達了英國各地」。

她說，他是「獨一無二的，他離開前令世界變得更好」。

英格蘭國民保健署（NHS England）的總護士長魯思·梅（Ruth May）表示，湯姆·摩爾上尉爵士「是我們國家應對2019冠狀病毒病疫情的一切善行當中的表率」。

她在一份聲明中說：「對我來說，在幫助我的同僚護士、醫生和NHS全體新冠抗疫人員這件事上，他最大的成就和在最重要的貢獻是他將這個國家團結了起來，在我們最需要的時候給我們所有人以鼓勵。」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 民眾在貝德福德郡的湯姆上尉爵士家門外獻上鮮花和慰問的留言。

「如果你想要幫助人類，你應該讓自己保持健壯、健壯、健壯，」他說。

喬杜里的兒子阿提克（Atique）表示，湯姆上尉爵士「留下一份巨大的遺產，讓後世很多代人去追隨」，並表示「即使到現在，我的父親在聽說這個（湯姆上尉爵士離世的）消息之後仍然一直沒有進食」。

去年，湯姆上尉爵士與歌手邁克爾·波爾（Michael Ball）一同錄製了一首《你永遠不會獨行》（You'll Never Walk Alone），成為登上英國單曲排行榜首最年長的人。