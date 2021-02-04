新冠疫苗：好萊塢電影《傳染病》給英國衛生大臣的啟示

圖像來源，PA 圖像加註文字， 英國衛生大臣漢考克也看過電影《傳染病》（Credit: PA）

2011年的好萊塢電影《傳染病》（Contagion）（或譯《全境擴散》或《世紀戰疫》）告訴我們，面對全球大流行病，在疫苗獲准上市前就預訂好足夠的疫苗才是硬道理。

這不是什麼影評人或影迷說的評論，而是出自英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）之口。

在接受英國LBC廣播電台訪問時，漢考克表示他看過這部描述一種致命病毒的電影，並堅持英國必須（在疫苗核准上市前）先預訂好足夠所有人口使用的疫苗數量。

他說，這部電影也描述了在疫情肆虐下，有關誰應該優先取得疫苗這一問題上發生了「激烈的爭吵」。

這也導致了英國政府很早就制定好接種疫苗的「優先順序」。

由好萊塢明星格溫妮斯·帕特羅（Gwyneth Paltrow）和馬特·達蒙（Matt Damon）出演的電影《傳染病》，以一種近乎末日來臨的手法描述致命病毒散播全球所帶來的災難和恐懼。

漢考克說，電影裏有關疫苗的情節顯示，最大的壓力出現在疫苗開始接種之後，而不是之前的疫苗研究試驗階段。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國衛生大臣漢考克也看過好萊塢明星格溫妮斯·帕特羅（Gwyneth Paltrow）和馬特·達蒙（Matt Damon）出演的電影《傳染病》

他說雖然這部電影並不是他推展防疫工作的「首要信息來源」，但是他很早就預料到，一旦疫苗通過審批，需求量一定會非常高。

「電影顯示，最大的壓力出現在疫苗開始接種之後，誰應該優先獲得疫苗的激烈爭吵上面，而不是之前科學家和製藥商爭先研究試驗疫苗的階段。」

「我一開始就堅持英國一定要預先訂購能讓每個人足以接種兩次劑量的疫苗數量，我們也很早就要求制定好接種疫苗的優先順序，大約在去年8或9月的時候，這樣避免了激烈爭吵。」

流行病學家利普金（Ian Lipkin）表示，電影《傳染病》是為了要預防未來發生類似新冠病毒疾病這樣的全球大流行病。

他是該部電影的科學顧問，他表示為了讓電影盡量逼真，卻又不能偏離科學和醫學基礎，他們下了很大的功夫。

圖像加註文字， 流行病學家利普金是電影《傳染病》的科學顧問

英國已經訂購了4.07億劑量不同種類的新冠病毒疫苗，這已經超過所有人口接種所需的數量。

這包括1億劑牛津-阿斯利康（Oxford-AstraZeneca）疫苗，4000萬劑輝瑞-BioNTech疫苗，1700萬劑莫德納（Moderna）疫苗，以及其他幾種仍在試驗階段的候選疫苗。

接種疫苗由高危人群開始，一共劃分了9大類群體按順序接種。

漢考克表示，他知道英國必須凖備好為「全國每一位成年人」接種疫苗，「我不能接受比這更少的數量，我也不會接受牛津疫苗先提供給其他國家使用。」

「我必須確保英國公眾的健康安全，人民的健康是英國衛生大臣的首要任務。」

早些時候，歐盟因為疫苗短缺而批評英國搶購疫苗，指責阿斯利康製藥廠供貨不公平。

但歐盟的指責也遭到批評，尤其是歐盟威脅要在北愛邊界實施檢查，禁止在歐盟生產的疫苗進入英國。