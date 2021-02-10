氣候變化：英國煤礦史和新開煤礦的爭議

圖像來源，West Cumbria Mining Company 圖像加註文字， 原計劃中的西坎布里亞深部煤礦將從愛爾蘭海底挖堀生產煉鋼用品位的煉焦煤。

今年將主辦全球氣候峰會的英國坎布里亞郡地方政府暫停了已經批准建設的一個新的煤礦計劃。為什麼？

2020年10月，英國坎布里亞郡地方政府批准了耗資1.65億英鎊的西坎布里亞深部煤礦開採計劃。這將是英國30年來建設的第一個深部煤礦。這引發英國內外巨大爭議。

這個項目引發了英國內外反對繼續使用石化能源人士的批評，並且成為英國政壇話題。

英國今年11月將在格拉斯哥主辦聯合國氣候變化COP26峰會，政府將繼續敦促各國實現依靠清潔能源的經濟復蘇。

將全球氣溫上升控制在1.5攝氏度以下被認為是避免全球變暖最壞影響的關鍵。

因此，新批准建設煤礦似乎違反遏制氣候變化的努力宗旨。除了英國國內阻止氣候變化人士反對外，曾任美國宇航局全球變暖問題研究專家的漢森博士等國際人士也敦促英國首相約翰遜中止這一計劃。

在英國內外遏制氣候變化和環保組織的巨大壓力下，英國坎布里亞郡地方政府表示，暫停已經批准的這個項目。

但為何在全球在氣候變化問題上取得基本共識的形勢下，在全球阻止氣候變化倡議中一直發揮領軍作用的英國會批准新的煤礦開採計劃？

這需要從了解這個新煤礦的背景，以及綜合考慮英國煤礦開採的歷史，能源結構和煤炭使用現狀中尋找答案。

英國煤礦開採簡史

煤炭曾與鋼鐵、蒸汽機一樣，是從英國起源的世界首次工業革命的象徵。一度是世界最大規模的煤炭工業的興起也曾象徵著大英帝國的昌盛。

作為世界勘探和採礦一度最發達的國家，英國曾是世界探明煤炭儲量最高的國家，最早發現煤炭作為能源的重要作用，英國人隨之發明了蒸汽機，並首先用於煤礦開採，改變了工業的生產方式，使人類進入機器時代。

隨著開啟了煤炭能源時代的大門，鋼鐵業，製造業，紡織業，運輸業等全面發展，18世紀中期，英國生產了全世界棉紡品和鐵產量的一半，煤產量的2/3。

來自不同的紀錄顯示，1913年，英國產煤量達到創歷史紀錄的2.87億噸至2.92億噸。一百年前，煤炭業僱員總人數高達120萬人。

之後因為包括石油等其它能源的使用等原因，再也沒有突破過上述紀錄。但作為英國人使用的主要能源，1952年，英國有約1334座深部煤礦和92座露天淺層煤礦。

能源結構改變

從家庭取暖到軍艦動力，煤炭一度佔據英國家庭和工業能源主要組成部分。但開啟人類煤炭能源時代大門的英國，也在全球率先改變了本國的能源結構。

煤炭業大規模開採給英國自然環境造成嚴重污染。隨著能源技術進步，英國領導人早在一次大戰前就認識到石油取代煤炭的必然性。但一直到1952年倫敦發生嚴重的煙霧事件，英國社會才開始對煤炭的負面效應深刻反思。

隨後英國不斷改變家庭和產業能源結構，出台一系列對煤炭產業的相關限制，並開始從上世紀40年代末，執行煤礦關閉計劃。上世紀70和80年代，英國政府和煤礦工會領導下的工人還為此發生過大規模的衝突。

圖像來源，BOWL 圖像加註文字， 英國目前能源結構中，風能太陽能佔比超過20%，煤炭發電只有不到3%。

到21世紀初期，英國所剩煤礦為數不多。由於人工成本上升，進口煤炭比英國本國生產煤炭更便宜。2015年，英國當時最後一個深部煤礦關閉。2016年以後，英國每年進口約一千萬噸煤炭。2019年之前，英國煤礦業總僱員人數只剩699人。煤炭從國家主要能源變成只佔能源供應結構的3%。

英國政府表示，英國比世界上任何主要經濟體都更快地減少了排放，到2025年將結束煤炭發電。

為何要重開新煤礦

到2020年，英國僅剩約十個露天中小煤礦，包括外資和私營家族企業，僱員從數十人到上百人。其中一些也計劃陸續關閉。

雖然英國凖備很快徹底停用煤炭發電，但一些高精尖製造業比如鋼鐵等行業離不開從煤生產出來的焦炭。

早些時候，英國政府為上述新煤礦項目做出辯護稱，這是坎布里亞郡當地政府的決定，並且強調鋼鐵生產等行業需要焦炭，如果焦炭不是在英國生產的，那就必須進口。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 原計劃中的這個煤礦將給懷特黑文地區帶來大筆投資，創造5百個高工資收入的工作崗位。但現已暫停。

位於坎布里亞郡懷特黑文的這個煤礦將從愛爾蘭海底挖堀生產煉鋼用品位的煉焦煤，其產量85%將運往歐洲大陸。而這個煤礦項目將給當地帶來大筆投資，創造數百個高工資收入的工作崗位。

因此，英國中央政府將不會否決當地政府新開煤礦的決定。

但隨後，英國政界特別是反對黨一些人物也就這個項目出來批評英國政府的決定。坎布里亞郡政府在輿論壓力下被迫暫停了這個項目。

英國經過半個多世紀的能源結構改造和環境治理，早已在全國基本恢復了藍天綠水的自然生態環境，英國政府的綠色能源革命計劃還將繼續大幅推進綠色能源在消費和工業中未來的主導地位。