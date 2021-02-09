臉書屏蔽牛照片 竟因涉及「性內容」引發關注

圖像來源，MIKE HALL / NORTHWALL GALLERY 圖像加註文字， 這一張田野上的牛竟然成為「公然的性內容」

英國一家小型攝影公司在臉書上發表一些野生動物、自然景觀和建築的廣告圖片，卻被臉書認為是「公然的性內容」而被屏蔽，讓人啼笑皆非。

這些被禁圖片包括了田野中一隻牛的照片，還有英格蘭板球隊員圍成一圈的照片，跟「性內容」一點也沾不上邊。

上傳圖片的邁克·霍爾（Mike Hall）本來想要用這些攝影圖片在臉書上做廣告，結果卻發現這些圖片被臉書認為是公然的性內容而被封禁。

霍爾表示，他公司網頁上400多張圖片沒有一張和色情有任何關係或聯繫。

臉書對BBC表示，正在調查這個問題。

被禁圖片

這家攝影公司位於溫徹斯特（Winchester），他們其他被禁的廣告圖片還包括：

一個寫著「DISCO」字樣的霓虹燈箱招牌，被指為促銷酒精性飲料

法國城市蘭斯（Reims）的軌道電車照片，被指照片違反臉書的售票政策

一張香港的天際線照片，被禁原因是照片本身「沒有銷售商品內容」

一張焰火的照片，被禁原因是促銷武器

池塘水上漣漪的照片，被指為銷售「成人商品」

一張辦公高樓大廈的照片，被指為「公然的性內容」

圖像來源，MIKE HALL / NORTHWALL GALLERY 圖像加註文字， 這個霓虹燈字體招牌也被禁

因為這些莫名其妙的被禁理由，臉書還一度禁止讓霍爾的公司刊登任何廣告。

他表示每次出問題他都向臉書申訴，但都沒有得到回應，而且也無法和臉書的任何人取得聯繫。

在BBC向臉書詢問相關事件之後，臉書恢復了霍爾的廣告。

霍爾表示，像臉書這樣的大型公司，如果他們對你置之不理的話，任何人也拿他沒辦法。

他說，他在臉書上登記，並核對公司資料，然後就再也沒有消息了。

但他指出，在谷歌上投放廣告，谷歌還提供一對一服務，向他說明谷歌提供的廣告選項。

圖像來源，MIKE HALL / NORTHWALL GALLERY 圖像加註文字， 英格蘭板球隊員圍成一圈太性感了嗎？

儘管如此，霍爾並不打算完全放棄在臉書上打廣告。

他表示會繼續努力嘗試，「你不能完全依賴谷歌，你需要盡可能多的廣告渠道，尤其是在疫情期間戶外廣告不管用的時候。」

廣告是臉書業務營收的主要組成部分，專家分析指出，很大一部分的廣告收支來自於小型企業。

臉書還要因為政治性廣告修改其廣告規定，尤其是在選舉期間。