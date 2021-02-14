英國脫歐：迄今為止英國已有哪些雙邊貿易協議

圖像來源，Getty Images

英國脫歐，意味著歐盟與世界各國的貿易協議不再覆蓋英國。英國與歐盟簽署的貿易協議2021年1月1日生效，那麼跟其他貿易伙伴的新協議，到目前為止簽了幾份？

自由貿易協議

雙邊自貿協議的宗旨是鼓勵貿易，主要通過降低或取消關稅來減少商品進出口貿易成本，有時也包括服務的進出口。

貿易協議的內容主要包括取消進出口配額；配額的作用是限定、控制跨境貿易商品的數量。

有些技術細節也可以起到簡化貿易流程的作用。例如，如果兩個貿易伙伴國家對一種產品的質量標凖、制式、型號等細節的規定相同，那麼這一層邊檢就可以簡化或省略。

為什麼要設關稅和配額？

雖然自貿協議的目的是促進貿易，但過多廉價進口商品充斥國內市場，對本國製造業和農牧漁業會造成衝擊，導致工作崗位流失、失業率上升。

因此各個國家都會對進口商品數量設定上限，對進口產品徵收關稅，比如汽車零部件關稅旨在保護本國汽車製造業廠商。

英國-歐盟貿易協議有什麼意義?

英國退出歐盟之後，雙邊貿易需要在新的協議條款下進行。

英歐自貿協議非常重要，因為歐盟是英國最大、最近的貿易伙伴。

根據雙方達成的協議，關稅和配偶得以避免，從而確保貿易成本不會大幅度上升。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英歐貿易協議2021年1月1日生效。圖為英國首相約翰遜2020年12月在福特汽車的英國工廠

當然，脫歐前後還是有區別的。

英國脫離歐盟之後，不再遵循歐盟的產品標凖，因此廠商必須熟悉、習慣新的海關檢測流程，這意味著更多文牘表格。如果凖備不充分，可能過關時會遭遇滯留。

歐盟對於動物製品（肉類、乳蛋類產品）有嚴格法律規定。這意味著英國的奶酪火腿之類如果達不到歐盟標凖就無法賣到歐陸市場。

另外，英歐貿易協議也沒有徹底消除未來增設關稅的可能性。雙方在部分相關領域需要遵守共同的法規和凖則，比如勞工權益和環境保護。如果一方游離或背棄雙方共同的規則，另一方可以相應徵收關稅。

其他貿易伙伴跟英國的關係有什麼變化

英國脫歐時，歐盟跟世界其他國家和地區簽署了大約40份貿易協議，覆蓋70多個國家。脫歐後這些協議不再適用英國，這70多個國家需要跟英國簽署雙邊貿易協議。

迄今為止，英國和其中63個國家達成協議，繼續沿用原來的條款，雙邊貿易關係跟脫歐前一樣，保持不變。

但是，這其中有四個國家跟英國的協定尚未全面生效：加拿大、墨西哥、阿爾巴尼亞和約旦。

2021年1月起繼續沿用的歐盟貿易協議

跟另外五個國家/地區/板塊的貿易談判還在進行，但最主要的協議已經簽署。

現有歐盟協議，如果英國在2020年12月31日與相關國家未就協議的延續達成協議，則雙方將在世界貿易組織（WTO）框架下從事貿易，直到新的雙邊自貿協議簽署。

這意味著部分商品的進口關稅將比原來高很多。

其他貿易協議

2020年10月，英國於日本簽署雙邊貿易協議。2019年英日貿易額達316億英鎊，佔當年英國貿易總額的2%。

2021年1月31日， 英國政府宣佈將申請加入亞太11國自貿區 — 「全面與進步跨太平洋伙伴關係協定」（CPTPP）。澳大利亞、新西蘭、日本和加拿大已經加入該協定。