新冠疫情下英國人不一樣的情人節

情人節是西方愛侶們表達愛意和浪漫的大好時機，無論是已婚的還是正在求偶的；無論是天各一方還是天天相見的，人們都會不失時機地向愛人表述：巧克力、鮮花、美酒、禮物、情人節大餐等等。

然而，今年的情人節受新冠疫情的封城禁足、社交距離等種種限制，人們很難再像以往那樣過節，但不等於情節人就不過了。

BBC記者敏銳特說，許多英國人選擇用別開生面的方式來過節。下面我們來看看這幾對英國年輕情侶是如何慶祝的。

圖像來源，Deep Bajwa/Bhavin Bhagalia 圖像加註文字， 倆人的情人節活動由孩子來安排。

生活在倫敦的迪普和巴溫是一對不到40的年輕夫婦，他們有2個小孩，分別為3歲和7歲。

今年的情人節倆人讓孩子們來負責安排。迪普說，孩子們為他們安排的節日活動包括：公園散步/騎車/滑板車，然後再吃有甜甜圈和棉花糖的巧克力火鍋。

晚上還要看由兩個孩子選擇的3部電影以及訂購好多好吃的薯條。

圖像來源，Amy Broch 圖像加註文字， 今年應該是艾米和肖恩的第三個結婚紀念日。

艾米老公肖恩去年離世，今年的情人節艾米第一次孤身一人度過。本來今年應該是倆人結婚3週年的時刻。

38歲的艾米表示，自己不想借酒消愁。

相反，艾米想幫助那些同樣為愛受苦和掙扎的人，她覺得這樣才是對老公曾給予她厚愛的最好紀念。

艾米經營一家名為JOY Bomb London的藝術裝飾公司。

艾米說，她知道肖恩會為她感到驕傲和開心。

圖像來源，Ivana Poku 圖像加註文字， 伊凡娜說，越是這種時候越需要愛意表達和慶祝。

伊凡娜和先生Yaw結婚5年了，倆人有2個小孩。

伊凡娜說，過去一年讓她感覺非常艱難。新冠對他們的婚姻關係以及精神健康都有影響。

但她表示，他們二人非常期待情人節，希望能好好慶祝一下。

伊凡娜說，越是這種時候越需要愛意表達和慶祝。

他們會交換禮物和自製的賀卡等。

圖像來源，Anna Rear 圖像加註文字， 歌手安娜將為倆人獻歌。

裏卡多和尼古拉這對夫婦在英格蘭和西班牙分別有公司買賣。

妻子尼古拉在英國的北希爾茲，丈夫裏卡多在西班牙。

本來倆人計劃情人節團圓，但尼古拉的飛機上周五（12日）被取消。

英國歌手安娜在社交媒體上上傳了一首歌曲，碰巧被裏卡多看見，他覺得用這首歌表達對妻子的愛意再完美不過了，因為這是倆人最喜愛的歌曲。

所以，情人節這天安娜會在倆人在英國家具店的停車場為他們引吭高歌，讓他們過一個無法忘懷的別樣情人節。

圖像加註文字， 帕夫比爾和未婚妻拉詹迪普經常在網上約會。

31歲的帕夫比爾去年8月由家人介紹認識了自己的未婚妻拉詹迪普（此處為倆人的化名）

倆人開始用視頻在網上交往。帕夫比爾對拉詹迪普一見鍾情。他說，雖然自己從未牽過未婚妻的手、從未觸摸她的秀髮以及聞過她的香水。但自己已經愛上了這位姑娘。

倆人去年就訂婚了，每天通過視頻聊天，一聊就是幾個小時。

他們的一切都是在網上進行，網上約會，一起在網上看電影。

帕夫比爾計劃在情人節這天給身在印度的未婚妻送去鮮花和巧克力，還會請印度鼓手和歌手去她家裏獻歌演唱。

他還打算今年能在印度最神聖的聖地之一哈爾曼迪爾·薩希卜（俗稱金廟）親手給未婚妻呈上戒指。

圖像加註文字， 妮娜會與女性單身朋友一起過節

妮娜（化名）今年將和自己好友一道過一個網上虛擬情人節。38歲的妮娜去年3月跟戀人分手。

現在是個快樂的單身女子，享受一個人的時光。

她會在ZOOM上跟5位單身女性一起過情人節。

她們會一起分享美食和每個人的愛情經歷和故事。這樣，既不孤獨，又可以和朋友一起聊天，而且相互支持。

圖像來源，Olivia 圖像加註文字， 交換自製的情人節賀卡。

奧利維亞和丹尼爾是在英國封城期間通過網上約會軟件相識的。這是他們認識後的第一個情人節。

雖然受疫情影響，他們不能像正常情況下那樣一起慶祝這一特殊時刻，但他們交換自己精心製作的情人卡片，並希望在未來情況好轉後好好慶祝一下。