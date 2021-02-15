哈里與梅根宣佈再懷上英國王室寶寶 「阿奇要當哥了」

圖像來源，Misan Harriman

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）的發言人宣佈，梅根已懷上第二名孩子。這位王室寶寶將成為英國王位第八順位繼承人。

倫敦白金漢宮發言人稱，女王伊麗莎白二世、愛丁堡公爵菲利普親王、威爾士親王查爾斯王子等王室成員「欣悉喜訊」，並祝願其安好。

目前居於美國加利福尼亞州的哈里與梅根發放了一張兩人躺在樹下的黑白照片公布喜訊，哈里抱著梅根的頭，梅根手撫孕肚，兩人相望，笑容燦爛。發言人稱夫婦倆「喜出望外」，不過預產期尚待公布。

哈里與梅根長子阿奇·蒙巴頓—溫莎（Archie Mountbatten-Windsor）今年5月將年滿兩歲。兩人在聲明中說：「我們謹此證實，阿奇將要當大哥哥了。」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2018年5月，哈里與梅根在溫莎堡（Windsor Castle）共偕連理。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 哈里與梅根長子阿奇（左）於2019年5月6日出生。

因應先王喬治五世（King George V）100多年前定下的規矩，哈里與梅根的第二名孩子出生之後，不會馬上獲得「殿下」（His / Her Royal Highness）頭銜，也不會被稱為王子或公主，但會獲得勳爵（Lord）或女勳爵（Lady）。