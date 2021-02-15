英國疫苗接種者超1500萬 接種率世界第三 將實施新的酒店隔離政策

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超過1500萬英國居民現已接種第一針新冠疫苗，英國首相約翰遜將其描述為 「重要里程碑」。英國的疫苗接種率僅次於以色列和阿聯酋，居世界第三。

從周一（2月15日）開始，英國的疫苗接種計劃進入新階段，65歲以上的老人和臨牀上的弱勢人群將被邀請預約注射疫苗。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）將臨牀弱勢群體定義為患有慢性阻塞性肺病、囊性纖維化、嚴重哮喘等慢性呼吸道疾病的人群。

第一劑疫苗於2020年12月8日運抵英國。兩月後達此目標，約翰遜歡呼其為「非凡壯舉」。在一段視頻中，約翰遜稱讚這是「真正的全國性、全英國的努力」，並補充說，已向英格蘭所有前四個優先群體提供疫苗注射。

英國政府預計將在周一（2月15日）宣佈兌現承諾：向英國前四個優先接種群體的每個人提供疫苗。

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威爾士也達標。

但「沒有人安於現狀，」約翰遜說，「我們還有很長的路要走。而且毫無疑問，路上會有顛簸。但在我們取得所有成就之後，我們可以帶著巨大信心前進。」

英國周日（2月14日）的每日新冠數據顯示，目前已有約1500萬人注射第一針疫苗，其中周六（2月13日）有50萬人注射第一針。

英國還有258人在接受新冠病毒檢測呈陽性後的28天內死亡。按該標凖計算，英國的死亡人數達到117166人。周末的新病例有約1萬例，總確診人數達403878例。由於周末報告滯後，周日報告的死亡人數往往較少。

「自由之路「

英國國民健康服務體系（NHS）首席執行官史蒂文斯爵士（Sir Simon Stevens） 說，十周內達到1500萬人注射的目標，是里程碑，是 「了不起的共同成就」。

他說：「NHS疫苗接種計劃是歐洲和醫療服務歷史上規模最大和速度最快的（成就）。這要歸功於我們出色的員工在當地社區、志願者和相關人士支持下，展現的技能、關懷和日夜努力工作的結果。」

英國衛生部長漢考克（Matt Hancock） 說，這意味著每四個成年人中就有一個人現在 「開始接受保護，以應對這種可怕的疾病」。

但他提醒說：「還有更多事要做，我敦促任何有資格的人站出來接受注射。疫苗是我們通往自由的道路，我們將一針一針戰勝病毒。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英格蘭有五個機場需要入境人士進行酒店檢疫，希思羅機場是其中之一。

到目前為止，疫苗接種計劃的目標是為四個最優先群體接種疫苗，他們包括NHS的一線工作人員、護理院居民和員工、70歲以上的老人和被認為在臨牀上極度脆弱的人。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國史上最大型的疫苗接種計劃展開，接種者表示「這真的很好」

根據英國衛生和社會關懷部的數據，到目前為止，這些群體已佔到英國新冠死亡人數的88%。

NHS一位負責人蘭金（Ruth Rankine）對 「令人難以置信的成就」表示敬意，但他補充說，「在每個人都受保護之前，其實沒有人受到保護」。

她說：「還有工作要做，要對前四批人中所有剩餘的人進行第一針疫苗的管理工作，以及向下移動，直到每個人至少注射一針疫苗。更不用說開始管理第二針疫苗接種的工作」。

工黨的影子衛生部長阿什沃斯（Jonathan Ashworth）說，部長們需要 "鎖定疫苗接種帶來的效益」，並引入進一步措施減少疾病傳播。

這包括增加對那些不得不自我隔離的人的財政支持，更新口罩指導，並使工作場所更安全。

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酒店隔離

所有從高風險國家抵達英格蘭的英國和愛爾蘭公民，及英國居民，從周一（2月15日）英國時間04:00起必須在酒店隔離。

英國列出的 「高風險國家」有33個，其中包括葡萄牙、巴西和南非。

新規定旨在阻止新冠變種病毒進入英國，規定適用於過去10天內去過這些地方的入境者。他們將不得不預先預訂並支付1750英鎊，並在政府批准的酒店中度過10天隔離期。這個費用包括酒店、交通和新冠檢測的費用。

此前，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）拒絶所在黨派議員提出的關於英格蘭解封的提議，稱政府將「謹慎 」行事。

周六英國首相表示，他「樂觀希望」能在本月底制定出 「謹慎」放鬆英格蘭封鎖措施的計劃，理由是疫苗推廣取得 「巨大進展」。

英國目前正在注射兩種經醫藥監管機構批准的疫苗：輝瑞/BioNTech和牛津大學/阿斯利康公司研製的疫苗。

第三種已獲批准的疫苗由美國公司Moderna生產，但預計要到春季才能供應。

如果其他三種疫苗獲批使用，英國也將排隊接受至少另外三種疫苗。

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分析：

BBC健康事務記者垂格勒（Nick Triggle）

不可否認，英國的疫苗方案總體上是成功的。只有以色列和阿拉伯聯合酋長國為每個人接種更多疫苗。

但除了推進70歲以下人群的疫苗接種工作外，還需要繼續努力向這些首批人群中尚未接種疫苗的人伸出援手。

有報道稱，一些待在家的病人仍在等待，而有人則質疑是否已做足工作來接觸那些有顧慮而沒有接受疫苗接種的人。

人們擔心一些最脆弱的社區接受疫苗服務的人數可能最少，這有可能擴大健康不平等。

人們也會問這對解封意味著什麼。被提供注射疫苗的人約佔新冠死亡人數的六分之五，但只佔住院人數的一半左右。

這讓很多脆弱的人處於危險之中，而且住院人數仍高於第一波新冠疫情的峰值，NHS還未走出困境。