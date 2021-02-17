英國議員就中國投資進入英國國防產業供應鏈發出警告

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國議會國防委員會說，近年來被中國收購的英國公司中9個公司屬於國防產業，其中有印刷集成電路板的公司，這些集成電路板被用在美軍和英軍使用的F-35戰鬥機上

英國議員警告說，國防供應鏈中的外國投資對英國構成潛在威脅，他們特別提到，要警惕來自中國和俄羅斯的投資。

2015年中國領導人習近平訪問英國開啟了中英關係的所謂「黃金10年」，但不到5年時間，黃金關係似乎已經被警惕和指責代替。最近，英國議會下院國防委員會呼籲政府禁止中國和俄羅斯投資進入英國的國防產業供應鏈。

英國議會國防委員會說，近年來被中國收購的英國公司中有9家屬於國防產業，其中包括印刷集成電路板的公司，這些集成電路板被用在美軍和英軍使用的F-35戰鬥機上。

據稱在這9個被中國收購的公司中有6家的關鍵業務領域包括國防產品。

英國政界發出對外國投資、收購帶來的國家安全問題表示擔憂的呼聲，這並非第一次。

2020年底，英國公布《國家安全和投資法案》，分析認為，目的也包括加強對外國投資的審查。

不過，英國議會國防委員會的「外國參與國防供應鏈小組委員會」主席理查德•德拉克斯(Richard Drax)說，《國家安全和投資法案》是朝正確方向邁出的步驟，但是，政府必須向商界做更明確的指示，即來自哪些國家的投資受歡迎。

圖像加註文字， 德拉克斯認為國防部應該公布一個名單，說明哪些國家被認為是友好、哪些是敵意

「國防部勿掉以輕心」

在英國議會議員看來，英國國防部似乎「對中國擁有權漫不經心」。

國防委員會的報告說： 「當國防部被問到如何對中國公司努力購買同英國國防行業相關的公司時，負責國防部採購的部長一直說 『具體狀態不好說』。」

近日出版的英國《獨立報》報道也透露，英國國防部「經濟安全和繁榮部」負責人休•沃爾特斯（Huw Walters）對議會委員會說，國防部官員「十分歡迎外國投資」。

德拉克斯認為，「我們不能對我們的國家安全和主權採取太隨意的態度。」

國防委員會的報告說，「這樣的政策意味著，無論如何定義，外國在英國的國防工業中都有很多參與」，而且外國公司目前佔國防合同的20%。

德拉克斯認為，國防部應該公布一個國家名單，說明哪些國家「被認為是友好，來自那裏的投資應該得到鼓勵」，所有未被列入名單的國家、「包括中國和俄羅斯，應該被禁止在英國國防供應鏈產業投資。」

圖像來源，MOD 圖像加註文字， 據稱英國決定從中國購買兩架二手的波音737，將其改裝成E-7"楔尾"預警飛機，在皇家空軍在未來情報收集 ，獲取目標和偵察中發揮主要作用

警惕中國俄羅斯

下院國防委員會的報告特別指出，中國有大量盜竊知識產權的記錄，讓任何英國公司同中國供應商合作都會有技術被中國盜竊的風險。

報告說，「諸如中國這樣受共產黨領導、一直盜竊知識產權的國家，經常性地違背英國價值行事，應該被當作敵對國家。」

報告特別列出英國國防供應鏈中的9家公司，它們都是2010年後中國在英國收購的公司，其中有中國陝西煉石有色資源股份有限公司在2017年收購的英國航空科技企業煉石航空（Gardner Aerospace）。

煉石航空為空客公司生產零部件。

報告提到英國「決定（從中國）購買兩架二手的波音737改裝成E-7『楔尾』預警飛機，這將被視為皇家空軍在未來情報收集，獲取目標和偵察(Istar)方面的『核心資產』，他們在跟蹤多個空中和海上目標的同時還能指揮戰鬥機和軍艦」。

國防委員會的報告說「國防部根本不應該考慮從中國購買裝備供英國軍隊使用，這不應該成為一種可行的選項。」