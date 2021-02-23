肺炎疫情：英國宣佈「四階段解封」計劃 盼六月全國恢復正常

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英國在周一（2月22日）晚間宣佈四階段逐步「解封」計劃，希望最快在今年6月21日之前能完全解除防疫措施，但這四階段都須在滿足相關的條件下逐步推進。

第一階段計劃於3月初啟動，其中包含重新開放英格蘭地區的學校，並放寬社交限制。

據英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson，又譯強生）宣佈的計劃，在第二階段，也就是在今年4月12日，商店、發廊、健身房與戶外餐廳能在英格蘭地區重新開業。

另外，從5月17日開始，可以允許兩個家庭混和拜訪聚會，六人以內可以在酒館聚會。

但每個階段開放與否，都先需要針對疫苗注射情形、感染率以及監測新的冠狀病毒變異等四個凖則測試後才能決定。

英國首相在議會表示，解封計劃「將審慎施行，以避免再次更改」。此外，每階段的決策都將由「數據而非日期」決定。他又稱，「在英國，沒有通往零確診的道路，甚至在全世界都沒有了」。

約翰遜隨後在唐寧街的記者會上說，即將到來的春夏將是「希望的季節，對我們所有人來說，比起之前，我們都將會感到更好。」他又稱該計劃是「通往自由的單行道」，他不能保證該計劃是不可逆轉的，「但我們的目標就是要做到這一點」。

這個解封計劃是在首次發佈針對疫苗注射推廣的第一批數據之後宣佈的。該數據稱，注射疫苗對抑制肺炎疫情有「極大」幫助。

針對解封計劃，旅居英國的台灣人王小姐（Jenet Wang）在臉書「台灣人在英國」分享看法時稱，「大家封城這麼久, 也已經迫不及待想回復正常生活。這次英國政府解封政策比之前謹慎許多, 也漸漸看到疫情結束的曙光。」

但也有旅英華人在臉書批評英國防疫很差，造成嚴重疫情，政府之前的指令不清，許多人仍不願意帶上口罩，解封後的情況令他們憂心。

至本周一（2月22日）為止，至今英國大約有1700多萬人即全英三分之一的人口已注射了第一劑新冠疫苗。但當日仍通報了10,641個確診病例，並新增178例死亡。

英國是全球新冠疫情最嚴重的國家之一，至今超過 410萬人染疫，確診病例僅次於美國、印度和巴西，並有超過12萬人病逝。去年12 月，英國領先全球開始注射疫苗，又在聖誕節前後放寬防疫封鎖，造成確診病例暴增，在2021年1月初再度宣佈封鎖措施。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 克里斯·惠蒂教授解釋解封四階段之間的間隔。

英國解封四階段

第一階段

從3月8日開始，英格蘭地區所有學校全數開放，並允許進行課後戶外運動和活動。容許兩人在室外公共場所（例如公園）休閒娛樂，這意味著他們可以坐下來喝飲料或野餐。

3月29日開始，允許兩個家庭混合或最多六人在戶外聚會。這包括在私人花園中聚會。網球或籃球場等戶外運動設施重新開放，成人和兒童運動（如板球）都將恢復。

中學生能參加考試，並被要求在教室和走廊等空間內戴口罩。

每個解封階段至少要有五周間隔，以​​便評估每階段中的新冠感染率和住院人數之變化。

第二階段

從4月12日開始，將重新開放與經濟行為等有關的場所，包含：

開放販售非生活必需品的零售商店、發廊和圖書館等公共場所。

開放戶外空間，例如外賣酒精的店鋪、啤酒花園、動物園和主題公園。

室內休閒設施開放，如游泳池和健身房。

自給自足的度假住宿地，例如自炊式農舍和露營地。

但是一些社交活動仍繼續禁止。這意味著不同家庭，不得在「室內」混合聚會。

約翰遜並確認，英格蘭晚上的宵禁將會解除，包含可以在外用餐與飲酒，以拯救倫敦陷入困境的酒店業。他又說，針對目前非商務國際旅行限制的審查結果，最早將在4月12日宣佈。

英國境內開放旅遊（同一住戶可以過夜）。此外，葬禮最多可容納30人，婚禮最多可容納15位客人。

第三階段

第三階段解封將從5月17日開始（前提是之前的數據顯示出可行），將取消戶外聚會「六人限制」，並放寬至30人。

允許兩個家庭或六人可以在室內混合聚會，並在戶外招待場所（如酒吧）中聚會，並檢視戶外六人聚會限制是否取消。

電影院、博物館、旅館、表演和體育競賽開放。社交距離仍需繼續施行，在此規定下，在一些大型的足球場或戶外場館中，做多可達1萬名觀眾觀賞比賽。

最多可容納30人參加婚禮、招待會、葬禮和守靈。

約翰遜又稱，這一步驟還將「考慮新冠疫情身份認證」（稱為疫苗注射的護照），用以幫助室內場所可以安全地重新開放。

在進入第四階段前，英國官員將審核是否繼續維持社交距離和其它旨在減少病毒傳播的「長期措施」，這包括「一米多」的社交距離規則和戴口罩規定。政府還將考慮是否取消「在家工作」的指南，政府稱民眾該繼續遵循防疫規定，直到對這些政策的審查完成。

第四階段

從6月21日開始，政府可能會取消所有關於社交距離及接觸的限制，並重新開放最後一批商業活動空間，例如夜總會（clubs）。

政府希望從當日起能取消對婚禮和葬禮的人數限制。

舉辦音樂活動的業者呼籲政府為該領域提供更多的資金支持。一個經營現場音樂表演活動的經營者向BBC說，一旦取消防疫限制，他的行業「將重新開放」。

英國議員將在三月下旬對這四階段的解封計劃進行投票。

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在野黨工黨黨魁基爾·斯塔默爵士（Sir Keir Starmer）對這一計劃表示歡迎，但他說，政府需要一份針對未來有關企業和勞工放無薪假的計劃。

倫敦帝國理工大學尼爾·弗格森（Neil Ferguson）教授認為，四階段的解封計劃已做到「適當平衡」，但他警告說，重新開放學校可能會增加每日確診數。

英國首席科學顧問帕特里克·瓦朗斯（ Sir Patrick Vallance）爵士則在唐寧街的疫情記者會上表示，在每個階段之間留出五個星期的間隔，是為了避免「盲目行動」，因此這也是「非常重要的」。

他又說，那些「基本」措施，例如在某些情況下遮蓋臉部、洗手和自我隔離等措施可能在今年冬天還會繼續。

在大流行期間，英國各地有權設定自己的防疫政策，但在很大程度上卻朝著同一方向發展，儘管速度不同。

蘇格蘭首席部長尼古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）表示，一旦封鎖措施放鬆，蘇格蘭將重返分級限制制度。這意味著不同地區的防疫規則可能不同。 斯特金又補充說，她將於周二（2月23日）宣佈蘇格蘭可能取消相關防疫措施的階段計劃。

威爾士首席部長馬克·德雷克福德（Mark Drakeford）則稱，盼望「待在家」的規定能在三周內結束，一些商店和發廊可能重新開放。

北愛爾蘭首席部長亞琳·佛斯特（Arlene Foster）希望她的政府高層能與約翰遜討論學校重新開放的日期。

防疫解封四要件：

疫苗大規模接種持續；

疫苗有效降低住院和死亡率；

感染率不會造成住院率再次攀高；

變種病毒不會改變風險評估。

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分析：疫苗注射的關鍵作用

BBC健康事務記者尼克·垂格勒（Nick Triggle）

自今年年初以來，疫苗注射情況良好，新冠病毒感染水平下降了五倍。

那麼，為什麼很多人會問，為什麼解封還需要如此謹慎？

答案在於政府公布解封途徑時所附上的大數據，該模式是由倫敦帝國大學研究出來。這數據顯示，若防疫限制迅速放寬，有可能導致夏季死亡人數激增，可能到2022年中將有8萬新冠死亡病例。

但這模型仍引發一些問題。譬如，它沒有考慮到季節因素，因為溫暖的天氣可能會減少病毒傳播。