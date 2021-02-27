英國為抗疫籌款百歲英雄湯姆·摩爾爵士舉行隆重葬禮

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 回顧湯姆·摩爾上尉爵士的一生。（英文）

英國為抗疫籌款英雄——百歲老兵湯姆·摩爾爵士（Captain Sir Tom Moore）舉行了隆重莊嚴的葬禮，向這位廣受愛戴和尊敬的老人告別。

今年2月初湯姆·摩爾爵士因感染新型冠狀病毒後逝世，終年100歲。

由於英國仍然沒有解除疫情隔離措施，參加摩爾爵士葬禮的人數受到限制。

摩爾爵士的靈柩車隊由警車護送到舉行葬禮的地方，約克郡軍團將士在外面的草地上鳴槍致敬，這時一架曾經在二戰時服役的戰機從天上飛過。六名約克郡軍團軍人為摩爾爵士扶靈。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 六名英國軍人為湯姆·摩爾爵士扶靈，靈柩上覆蓋著英國國旗。

摩爾爵士的女兒在葬禮上致辭說：您總是告訴我們任何事情一定要竭盡全力，這正是您去年所做的。

百歲老人立新功

2020年，百歲高齡的他通過在自家花園步行100圈，為英國國民保健署（NHS）籌得3300萬英鎊。2021年2月3日他因感染新冠病毒後逝世。雖然當時英國已經開始為老年人接種新冠疫苗，但因他在使用其他治療肺病的藥物，不能夠接種疫苗而不幸感染。

英國女王曾致敬湯姆爵士表示，「他啟發了全國和世界其他地方的人們」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 湯姆上尉爵士在自家花園裏步行100圈，贏得了全英國人民的愛戴。

去年英國第一次封鎖令期間，這名退役陸軍上尉在貝德福德郡馬斯頓莫爾汀（Marston Moretaine）的住宅花園裏步行100圈，為英國國民保健署慈善機構「NHS Charities Together」籌款，從而贏得全英國的愛戴。

他為英國抗疫提振了士氣鼓舞了人心，而他的金句「明天將是美好的一天（Tomorrow will be a good day）」在社交媒體上廣為流傳。

2020年7月，他在溫莎堡一個特別的儀式中，獲英女王授勳為爵士。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 唐寧街10號樓頂為湯姆·摩爾上尉爵士下半旗誌哀。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國首相約翰遜在推特上發佈視頻，向湯姆上尉爵士誌哀。

湯姆爵士逝世後，英國首相約翰遜在一份聲明中表示：「湯姆·摩爾上尉爵士是最配得上英雄稱號的人。在二次大戰的黑暗日子裏，他為自由而戰，而在戰後這個國家最深重的危機面前，他團結了我們所有人，他令我們所有人振作起來，他代表了人類精神的勝利。」

「他不僅鼓舞了這個國家，而且是全世界希望的一盞燈塔。」

美國白宮的一條推文稱：「我們與英國及世界一起紀念湯姆·摩爾上尉爵士，他用生命和行動啟迪了數以百萬計人們。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年4月，湯姆上尉爵士收到了超過15萬張生日賀卡。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 湯姆·摩爾上尉爵士為國民保健署籌得近3300萬英鎊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國多地都有一些藝術作品，向湯姆上尉爵士致敬。

湯姆上尉爵士在二次大戰之初加入英國陸軍，曾於印度和緬甸服役。

他出生於西約克郡的基斯利，在他100歲生日當天，他被哈羅蓋特的陸軍基礎學院授予榮譽上校。

「給所有人鼓勵」

湯姆上尉爵士在家中花園以25米一圈的範圍行走，原本只希望為英國國民保健署籌措1000英鎊。

但是，他最終從150萬名支持者那裏籌得三千二百七十九萬四千七百零一英鎊。

「NHS Charities Together」表示，如果將捐款所獲得的免稅額統算在內，湯姆爵士的總籌款額將達到3900萬英鎊。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 民眾在貝德福德郡的湯姆上尉爵士家門外獻上鮮花和慰問的留言。

去年，湯姆上尉爵士與歌手邁克爾·波爾（Michael Ball）一同錄製了一首《你永遠不會獨行》（You'll Never Walk Alone），成為登上英國單曲排行榜首最年長的人。