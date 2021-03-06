精神健康：家居整理有益心情的道理和竅門

圖像來源，Photo: @FrancesNewmanPhotography 圖像加註文字， 英國室內裝飾理療師蘇珊娜

許多人可能都注意到，整潔的房間不但看上去很「悅目」，感覺也很「賞心」：能讓人心情舒暢、情緒穩定。

這一點在新冠疫情期間可能尤為重要。因為許多人都在家辦公，創造一個美好的環境對工作和生活的益處更加明顯。

英國室內裝飾理療師蘇珊娜對BBC解釋了為什麼營造一個整潔的家庭環境會對我們的精神健康產生積極影響。

什麼是室內裝飾療法？

圖像加註文字， 整潔房間讓人心情舒暢。房間整理前後對比（左為前，右為後）

蘇珊娜解釋說，室內裝飾療法並非是心理療法的一個分支，但它利用了中國古代的風水原理來指導和幫助人們「如何從心身兩方面清理家居」環境。

蘇珊娜的工作包括幫助那些與伴侶分手後的人扔掉家中過去的一些雜物；或是通過家居擺設來幫助人們更好劃分工作與生活界限以及協助那些不開心的人整理房間等。

蘇珊娜解釋說，如果家裏總是讓你感到不舒適，你會對此習以為常。這就意味著你可能總是缺少安全感，並容易發脾氣。

什麼是家居整理？

圖像加註文字， 整理房間可以先從小事做起。房間整理前後對比（左為前，右為後）

顧名思義，家居整理從清理雜物開始，包括廚房餐具、儲藏罐擺放整齊到收拾桌上堆放的文件、仍未開封的禮物等等。

蘇珊娜表示，它包括家裏所有那些讓你看著亂、不舒服的東西，也包括你已經不再使用、需要和喜歡的物品，清理的目的是，不要再讓這些東西佔據你家中或是生活中寶貴的空間和位置。

蘇珊娜還說，室內裝飾療法不僅僅是整理和清除雜物，它還可以幫人們審視自己對這些物件的情感依賴。

工作過程中，蘇珊娜總是跟她的客戶一起審視他們的起居環境和物件擺設，問他們為什麼要把東西放在那裏，以及這樣做讓他們感覺如何。

蘇珊娜說，很多時候，人們對自己的家庭擺設其實早已經熟視無睹，被追問之後好像才第一次注意到。

為什麼要整理房間、清除雜物？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 通過家居擺設來幫助人們如何更好劃分工作與生活界限。

相比凌亂的環境，整潔的空間可以讓人心情更加舒暢。特別是新冠疫情下許多人居家辦公，本來屬於個人生活的家庭空間還要兼作辦公室，不免讓許多人覺得有些擁擠、窘迫。

這些都會對我們的情緒和心情產生影響。蘇珊娜解釋說，在家中感覺安全、幸福和放鬆是「人類最基本的需求」。

她解釋了為什麼整潔環境可以幫助人們改善精神健康的一些原因：

你家裏所有東西都有其存在的目的，比如，有用、需要和讓家人喜愛。整潔、有條理就不必再為找不著東西而煩惱，因為你知道它們確切的位置。

在放鬆的家庭環境中人們相處更融洽、交流更容易。焦慮和抑鬱也會得到緩解。

同時，還可以改善睡眠。睡眠好了，一切都更好辦了。

家中雜物少灰塵就會減少，這樣還會改善空氣質量和增加家中的氧氣流量。

怎樣清理家中的雜物？

蘇珊娜介紹了清理家中雜物的三個竅門：

一，安排出專門時間、從小事做起。蘇珊娜建議，比如給自己一個小挑戰，看看在20分鐘內能做點什麼。或許就收拾一個抽屜或是靠門的一個衣服架。不要小看這一小小的勝利，它會幫你為其餘的清理鋪路。

二，大膽無情斷舍離。蘇珊娜說，對那些「以防萬一」的東西一定不要手軟。你可以自問一下: 上次什麼時候用過這個物件？它佔了家中多大空間？如果將來再需要、它是否是不可替代的？