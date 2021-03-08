梅根哈里接受美國名嘴奧普拉採訪：10個震撼性的細節

圖像來源，CBS

薩塞克斯公爵夫婦哈里和梅根接受美國著名主持人奧普拉的採訪節目已經在美國電視上播出，並定於倫敦時間3月8日晚間在英國獨立電視台（ITV）播出。

哈里和梅根夫婦介紹了他們在英國王室生活的經歷，在大西洋兩岸引起震蕩波。

BBC梳理了採訪中透露出的10個驚人細節。

一、王室「討論梅根的寶寶膚色可能有多黑」

採訪中最重要的一個指稱是，王世曾有過「幾次對話」，討論梅根和哈里的寶寶生下來後膚色可能有多黑。

梅根說：「我懷孕的那幾個月，關於寶寶生下來後膚色可能有多黑有過擔心、對話。」

她還說，談話時哈里在場，談話內容是哈里後來告訴她的。梅根和哈里拒絶透露究竟是哪位王室成員說了這番話。

哈里說，「那次談話，我永遠不會分享（是和誰）。當時感覺很不舒服，我有點震驚。」

哈里還說，他的家庭從來沒有公開評論媒體報道和文章中的「殖民基調」，令他很傷心。

二、梅根說她曾想過要輕生、求助被拒

梅根提到加入英國王室後她的孤獨以及喪失自由。她說，「加入那個家庭的一刻是我最後一次見過我的護照、駕照、鑰匙......直到我們來這裏（現在哈里和梅根住在加州）。」

她說，自己的精神健康狀況非常糟糕，一度「不想再活下去」。

她還說，曾去「王宮」告訴官員，表示自己需要尋求幫助，但被告知「不可以，那樣做對王室不好」。

梅根透露，她去找過王室中「最資深的成員之一」，還去找過王宮人力資源部，但是「一事無成」。

三、梅根找過戴安娜的朋友

採訪過程中，哈里的母親、戴安娜王妃的名字被提及許多次，對比梅根和戴安娜在王室生活經歷的相似之處。

梅根說，感覺很難的時候不知道該去找誰，「我去找過的一個人是哈里媽媽最要好的朋友，」「因為，其他人誰能理解（王世）內部生活到底是怎樣？」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 凱特和梅根

四、凱特「把梅根惹哭了」——而不是相反

幾年前，媒體經常報道的一則故事是，梅根和哈里婚禮前幾天，因為花童裙子的事，劍橋公爵夫人凱特和梅根發生分歧、她把凱特惹哭了。

但是梅根告訴奧普拉，事實恰好相反。梅根說凱特後來道歉，還給她送了花。

梅根解釋，她並不是要「貶低」凱特，只是希望改正錯誤的報道。

五、哈里感覺父親查爾斯王子「讓他失望」

奧普拉問及哈里王子他和家人、特別是和父親查爾斯王子、哥哥威廉王子的關係。

哈里說，從「高級王室成員」位置上退下來之後一段時間，查爾斯「不再接我的電話。」

「我感覺真失望，因為他也有過類似的經歷，他知道痛苦是怎樣的感覺，而且，阿奇是他的孫子。」

至於哥哥威廉，哈里說，他非常愛哥哥、兩人曾共同走過人生最痛苦的一段時光，「但是現在我們走不同的路。」

六、哈里、梅根和女王關係很好

哈里說，他和奶奶、女王的關係「非常好」，過去一年中和奶奶交流的次數--包括和兒子阿奇一起打視頻--超過以前許多年。

梅根也讚譽女王，她說，和哈里第一次共同執行公務之前，女王送給她漂亮的首飾；一起乘車時，女王還和她用同一條毯子保暖。

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七、哈里不再有王室任何財政支助

哈里說，2020年第一季度，他的家庭「徹底切斷」給他的財政支助。

他說，他和梅根之所以和網飛Netflix、Spotify簽約製作節目、播客等從來不是早有預謀，而是因為「我要為我們一家提供得起安全」。

「但是，我有媽媽給我留下的（遺產），沒有的話，我們就不能做到現在這一切。」

八、一張美圖背後的真相

梅根說，告訴哈里自己不想活下去的當天晚上，他們兩人要一起去皇家音樂廳參加一場活動。

梅根說，當晚拍攝的那張照片成了一個永遠的記錄。

她說，朋友總說你們兩人看上去棒極了，但是，「照片放大了，我能看到的，只是他的手緊緊地攥著的手。」

「我們臉上掛著笑容、做著應做的工作，但事實上我們兩人都在努力堅持。每一次皇室包廂燈暗下來，我都在哭。」

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九、梅根「沒有上網搜索」過王室和哈里

談到初見女王，梅根說她很吃驚地獲悉、自己要行屈膝禮。

她說，原來以為那一切都是「擺過場」，在家里根本不會發生；在和女王一起吃午飯前、自己迅速練習。

梅根還說，她加入王室前，從來沒有上網搜索有關王室的內容；她還堅持說，和哈里戀愛期間，從來沒有上網搜索過自己未來的丈夫。

十、哈里和梅根其實在婚禮三天前已經悄悄結婚

2018年，在世界矚目下，哈里和梅根在溫莎城堡舉行盛大婚禮。但是採訪中，這對夫妻透露，事實上，那之前三天，他們已經悄悄結婚，由聖公會領袖、坎特伯雷大主教主婚。

哈里和梅根說，他們給大主教打電話說，那個儀式只是給世界看的，「我們希望，只是我們兩個人......在後院完婚。

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題外話

哈里和梅根還說，第二個寶寶會在今年夏天出生，」是個女孩「！