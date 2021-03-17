歐洲多國暫停接種牛津疫苗：你想知道的幾個關於牛津疫苗的關鍵信息

圖像來源，Getty Images

近期歐洲居民注射牛津/阿斯利康疫苗後出現少量血栓問題後，一些歐洲國家已暫停使用該疫苗。德國、法國、意大利和西班牙已暫停使用該疫苗。

世界衛生組織（WHO）正調查血栓報告，目前表示沒有證據表明這些血栓與疫苗有關。英國的醫療監管機構也表示，注射這種疫苗是安全的。

牛津/阿斯利康疫苗安全嗎？

沒有跡象表明牛津/阿斯利康疫苗不安全。血栓可以自然發生並不罕見。

歐盟和英國約有1700萬人接種第一劑疫苗，截至上周，報告的血栓病例不到40例。這未超過正常情況下的預期。

歐洲藥品管理局（EMA）預計將在周四（3月18日）發佈是否繼續使用該疫苗的決定。

這款疫苗的工作原理如何？

它由黑猩猩的普通感冒病毒（稱為腺病毒）的弱化版本製成。它不會引起疾病，已被修改為更像冠狀病毒。

一旦注射，它就會教身體的免疫系統如何對抗真正的病毒。

輝瑞公司的疫苗必須在極冷的溫度（-70C）下保存。牛津疫苗可以儲存在普通的冰箱，這使得其更易分發。

牛津疫苗和輝瑞疫苗一樣有效嗎？

大型試驗顯示輝瑞疫苗有效率是95%，而牛津疫苗的數據為62%。

但直接比較試驗結果很困難，因為試驗方式有差異。接受牛津疫苗的志願者中沒有人因為新冠病毒住院或產生重病。

最近一項研究發現，單劑牛津疫苗在三個月內提供76%的保護率，而在接種第二劑疫苗後保護率上升到82%。

它對老年人有效嗎？

一些歐洲國家最初只向18-64歲的老年人提供疫苗，因為他們認為疫苗對65歲以上老年人的保護效果的數據有限。

隨後德國和法國都扭轉這一立場，並推薦65歲以上的老年人接種疫苗，然後才做出最新決定暫停在所有年齡段使用該疫苗。

歐洲藥品管理局在今年1月份批准該疫苗在所有年齡段使用，這其中包括老年人。

阿斯利康表示，其試驗數據表明，它在65歲以上人群中有效。早前研究顯示老年人以及年輕人似乎對這款疫苗有同樣強烈的免疫反應。

疫苗產生的抗體有維持多久？

圖像來源，Getty Images

目前還不知道任何一種新冠疫苗的保護作用能持續多久。

一項研究發現，未接種疫苗的人如果確診新冠後會形成至少6個月的保護。疫苗很可能提供比這更強的保護。

這可能使得人們像注射流感疫苗一樣需要每年接種新冠疫苗。

疫苗能否抵禦新變種？

專家們正研究目前所有新冠疫苗，以檢查它們對正出現的新變異病毒的效力。

英國政府副首席醫療官喬納森·譚（Jonathan Van Tam）稱有「大量證據」顯示疫苗似乎對在英國肯特出現的變異病毒有效。

對於例如巴西和南非的變異病毒的保護效力還證據較少。

一項約2000人參與的疫苗研究表明，牛津/阿斯利康疫苗對南非變種病毒引起的輕度和中度疾病提供的保護有限。南非已暫停推出疫苗接種計劃，與此同時當地政府正做進一步調查。

沒有證據表明它不能有效預防需要住院的重症病例。