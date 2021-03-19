新冠疫苗：牛津疫苗與血栓「無關」 歐洲多國重啟疫苗接種工作

27 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 作為預防措施，德國、法國、意大利和西班牙此前暫停推廣該疫苗。

歐洲藥品監管機構認定牛津/阿斯利康新冠疫苗「安全有效」後，歐盟主要國家將重啟該疫苗推廣工作。

此前13個歐盟國家因擔心該疫苗與血栓問題有關而按下暫停鍵，歐洲藥品管理局（EMA）因此對其進行調查。結果顯示該疫苗與血栓風險「沒有關聯」。

德國、法國、意大利和西班牙表示，他們將恢復使用該疫苗。

各個歐盟國家將自行決定是否以及何時重啟使用阿斯利康疫苗的接種。瑞典表示需要「幾天時間」決定。

世界衛生組織（WHO)）四（3月18日）呼籲各國繼續使用該疫苗，並將於周五（3月19日）公布自己對該疫苗安全性的審查結果。

世衛的調查側重於少量的異常血液病病例，正研究腦靜脈血栓，即頭部血栓病例。

暫停使用該疫苗的決定引發外界對歐洲地區疫苗接種速度的擔憂，該地區的疫苗接種已受到供應短缺的影響。

法國總理卡斯泰（Jean Castex）周四宣佈新封鎖措施。他說新冠大流行顯然正在加速，「第三波」感染的可能性看起來越來越大。

55歲的卡斯泰稱，他將於周五下午接種疫苗。

圖像來源，Getty Images

歐洲藥品管理局到底說了什麼？

歐洲藥品管理局的執行董事庫克（Emer Cooke）在新聞發佈會上說：「這是一種安全有效的疫苗」，「避免公眾因新冠病毒死亡或者住院，好處超過其潛在風險」。

庫克說，歐洲藥品管理局的醫藥安全專家委員會認為「疫苗與整體發生血栓風險......無關」。

但她補充說，歐洲藥品管理局不能明確排除疫苗與「少數罕見和不尋常但非常嚴重的凝血障礙病例」之間的聯繫。

因此，委員會建議提高對這些可能風險的認識，確保它們包含在產品信息中。庫克補充說，正開展額外調查。

「如果是我，我明天就會接種疫苗，但我想知道，如果我在接種疫苗後發生任何事，我該怎麼做。這是我們目前要關注的問題。」

德國衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）對該疫苗的調查結果表示歡迎，他補充說：「醫生應被告知55歲以下女性注射疫苗後的靜脈血栓風險，這樣他們就可以告知患者。」

歐洲國家為何採取行動？

13個歐盟國家此前暫停使用該疫苗。此前有報道稱，該地區的疫苗接種者出現少量血栓病例。

歐盟主要國家表示，作為「預防措施」，他們選擇暫停使用該疫苗。

「有一些非常不尋常和令人不安的案例證明暫停接種和分析的合理性，」法國免疫學家、法國政府諮詢委員會負責人費舍爾（Alain Fischer）告訴法國國際廣播電台，「這並非浪費時間。」

停止推廣阿斯利康疫苗的決定受到一些政治家和科學家的批評。

德國反對黨自由民主黨的一位發言人說，這一決定使該國的整體疫苗推廣工作受挫。德國綠黨衛生專家達門（Janosch Dahmen）則認為，當局本可以繼續使用這種藥物。

在英國伯明翰大學研究藥物安全的考克斯（Anthony Cox）博士告訴BBC，這是「一連串的錯誤決策，而且已蔓延到整個歐洲」。

圖像來源，Reuters

阿斯利康公司怎麼說？

該公司表示沒有證據表明疫苗會增加凝血風險。截至3月8日，從歐盟和英國接種疫苗的1700多萬人中收到37份血栓報告。

「在這種規模的普通人群中（血栓）也會自然發生，這些數字遠低於預期，與其他獲得許可新冠疫苗情況類似」，它說。

開發牛津/阿斯利康注射劑的牛津疫苗組主任波拉德（Andrew Pollard）教授周一（3月15日）告訴BBC有「非常令人欣慰的證據表明，到目前為止歐洲的大多數劑量（已）被分發，英國未見血栓風險增長的跡象」。