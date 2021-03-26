新疆人權：中國制裁英國的人與事和關鍵點

24 分钟前

圖像來源，Getty Images/UK Parliament/PA Media 圖像加註文字， 保守黨三位議員被禁止入境中國：史密斯（左）、加尼（中）、圖根哈特（右）

中國外交部3月26日宣佈，作為對英國此前制裁中國個人和實體的反制，對「惡意傳播謊言和虛假信息的英方9名人員和4個實體實施制裁」。

這9人包括5名英國議員，他們一直對新疆人權問題提出尖銳批評。

中國外交部發言人稱，英國在新疆人權問題上，「粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係」。

英國外交大臣多米尼克·拉布發表聲明回應中國的制裁決定說：

「當英國與國際社會一起制裁那些對侵犯人權負有責任的人時，中國政府卻對批評侵犯人權的人實施制裁，這很能說明問題。如果中國政府想以可信的方式反駁有關新疆侵犯人權的指控，就應該允許聯合國人權事務高級專員全面了解新疆情況核實真相。」

被中國制裁的9人是誰？4個實體是什麼組織？繼香港《國安法》之後，新疆人權問題對中英雙邊關係又會造成什麼影響？來看看以下五個關鍵問題：

1）被中國制裁的9人是誰？

被中國制裁的9人是：

對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）的5名成員：

保守黨議員伊恩·鄧肯·史密斯（Sir Iain Duncan Smith）。他曾經是英國保守黨黨魁，在卡梅倫擔任首相期間出任英國工作與養老金事務大臣

保守黨議員努斯拉特·加尼（Nusrat Ghani）

保守黨議員蒂姆·勒頓（Tim Loughton）

英國上議院議員肯尼迪男爵夫人（Baroness Kennedy）

英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord Alton）

中國研究小組（China Research Group） 負責人：

保守黨議員湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）

保守黨議員尼爾·奧布萊恩（Neil O'Brien）

律師傑弗裏·尼斯爵士（Sir Geoffrey Nice QC）：調查針對少數民族暴行的維吾爾獨立法庭（Uighur Tribunal）的負責人。

紐卡斯爾大學學者喬·史密斯·芬利（ Jo Smith Finley）：維吾爾族是她的研究重點。

他們都將被禁止進入中國、香港和澳門，在中國的財產將被凍結，中國公民和機構將被禁止與他們做生意。

2. 他們做何回應？

史密斯說：「就中國政府侵犯香港人權以及對維吾爾族人的種族滅絶行為大聲疾呼是我們的責任。」

「我們這些在法治下自由生活的人必須為那些發不出聲音的人說話。如果這樣做會讓中國把怒氣發在我身上，那麼我將把它當成一枚榮譽勳章。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國聲稱BBC報道「毫無根據」，並稱新疆「不存在所謂針對女性的系統性性侵和虐待」英國促請北京讓獨立調查團自由進出新疆。

保守黨議員加尼在BBC廣播4台的《今日》節目中說。「這給所有民主國家和議員們敲響了警鐘」。她說，試圖揭露新疆發生的事情和對維吾爾人的虐待是（身為議員）的「日常工作」，他們卻因此受到中國的制裁。

加尼還說：「我不會被嚇倒。現在，這讓我更加堅定了為維吾爾人說話的決心。」

紐卡斯爾學者史密斯·芬利女士在推特上說：「我不後悔自己公開所講的話， 我不會就此不再講話。」

奧爾頓勳爵說：「針鋒相對實施制裁是要粗暴地壓制批評」，「議員的首要職責是為那些被壓制了聲音的人疾呼」。

3. 中國「欺負霸凌」

被中國制裁的四個實體是：「中國研究小組」、保守黨人權委員會、維吾爾獨立法庭、埃塞克斯園大律師事務所。

埃塞克斯園大律師事務所的法律意見書認為，有「非常可信的理由」證明中國政府對維吾爾人進行了種族滅絶。

對華政策跨國議會聯盟發言人說：「對5名英國議員的制裁決定是對這些議員履行本職權利的公然侵犯。」

「我們將向政府部長和議會當局提出緊急要求，以確保他們不會因為共產黨的欺負霸凌行為而有危險或受傷害。」

4.英中關係「雪上加霜」

BBC外交事務記者詹姆士·蘭代爾（James Landale）分析：

中國政府的這一報復反制並不出人意料。

從本周早些時候英國首次對中國官員實施制裁的那一刻起，北京的回應就是顯而易見不可避免的。

但這並不是說針鋒相對的制裁並不重要：實際上它將讓英國與中國本已不好的關係雪上加霜進一步惡化。

而這關係重大，因為英國政府正試圖在與北京的關係中找到平衡點。

在最近英國公布的外交政策評估中，英國將中國描述為「系統性競爭者」和「對英國經濟安全的最大國家威脅」。

但評估報告也談到盡量爭取「正面積極的貿易和投資關係」，並在氣候變化和生物多樣性方面與中國合作。

所有這些目標只是變得更困難了一些。

5. 「目標對凖首相約翰遜」

BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）分析：

中國這次對凖的目標是那些對首相鮑里斯·約翰遜施加了最大壓力要求他對中國強硬的人。

中國制裁的目標是那些說新疆發生了「種族滅絶」的人。

這些制裁從根本上來說是象徵性的， 因為這些人或實體與中國公司或人做任何生意的可能性反正不大。

針對尼爾·奧布萊恩則是衝著英國首相本人，這位議員負責唐寧街的主要政策。