英國天體主義者自白：裸奔的的「奇妙」和「自由」

1 小时前

圖像來源，J&DPrice 圖像加註文字， 英國天體主義者唐娜·普萊斯。

新冠疫情下封城禁足，許多人重新發現探索大自然的樂趣。但是，你有沒有考慮過赤身裸體地沐浴在大自然中呢？

這種主張不穿任何衣服，一絲不掛的行為被稱之為天體主義（Naturism），也有人把它叫做天然主義或是裸體主義。

取決於所在的國家與文化，天體主義行為或天體主義者可能具有爭議。

本文的主人公是英國一對忠實的天體主義者：唐娜·普萊斯和她的丈夫。在新冠疫情期間，只要天氣情況許可，他們就會在戶外裸體散步。

圖像來源，J&DPrice 圖像加註文字， 唐娜和丈夫約翰在林中裸走，她說在碰到其他遠足者時人們大多數時候並不感到驚詫。

「解放與自由感」

普萊斯女士最近在接受BBC採訪時鼓勵那些對天體主義感興趣的人不妨親身一試。

在談到裸體的感受時，普萊斯女士表示，一旦你親自嘗試天體主義就會有極大的解放和自由感。

當然，她表示絶不會提倡那些從未有過天體經驗的人第一次就直接到戶外裸走。「我自己也不會那樣做，」她說。

普萊斯女士表示，你先要自己感到自在，也許可以在家裏或是自家花園裏先嘗試一下裸體的滋味。

也就是說，先適應一下「一絲不掛」的，實際體驗一下這樣做是否感覺正常。

普萊斯女士表示，對她來說，赤身裸體感覺很正常。

圖像來源，J&DPrice 圖像加註文字， 裸體做家務。

與性無關

在世界各國，關於人們在公共場合應該如何著裝的法律差別巨大。

在有些國家，在公眾場合裸體是違法的。即使在那些允許的國家，通常天體主義者也需要遵守相關的規定和凖則。

例如在英國，在公共場合裸體不是犯罪行為，除非有證據表明某人裸體的目的是為了引起不安、驚恐或是憤怒。

普萊斯女士在自己的社交媒體上會上傳一些她和丈夫日常生活的照片，例如與朋友相聚（新冠封鎖前穿著衣服的）；還有赤身裸體在家裏做點心、在海里裸遊以及林中裸走。

普萊斯女士一再強調天體主義跟性毫無關係。

她在自己的推特賬戶個人簡介中這樣介紹自己：喜歡旅遊、游泳、社交、天體主義…所有中年女子感興趣的正常活動。但絶無色情！

圖像來源，J&DPrice 圖像加註文字， 唐娜在家中裸體接受BBC 視頻採訪。

公眾反應

普萊斯女士是英國天體主義組織的一名志願者，同時也是女性天體主義活動的負責人。

但她明白天體主義並不適合所有人，而且人們對在公共場所裸體仍然有不良看法。

圖像來源，J&DPrice 圖像加註文字， 裸體享受大自然。

但她建議有興趣者可以通過裸走和裸泳慢慢建立起自信，而且她驚喜地發現公眾對此表現出足夠的理解。

普萊斯女士表示，公眾大多數時候的反應實際上是非常令人鼓舞的。

圖像來源，J&DPrice 圖像加註文字， 開車也不穿衣服，但安全帶還是要系的。

她說，大多數時候人們並未表現出「驚恐」，許多人會問候一聲「早安」，然後繼續前行。

如果天氣較涼，在遇到裸走的她時有些人還會說：「天哪，你比我更勇敢。」

普萊斯女士表示，許多人還會說：「我真希望自己也能這樣做」。

圖像來源，J&DPrice 圖像加註文字， 唐娜喜歡到海邊以及裸泳。

這時，普萊斯夫婦往往會說：「你也能」。

普萊斯女士說，他們享受那種與自然融為一體的感覺。

她說，「如果你沒有嘗試過在大自然或是戶外一絲不掛，讓肌膚沐浴在和煦的暖風中，那真是一種奇妙的感受，真的」。