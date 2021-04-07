新冠疫苗：阿斯利康為何暫停英國兒童臨牀試驗

56 分钟前

圖像來源，Reuters

英國宣佈暫停牛津/阿斯利康疫苗針對兒童的臨牀試驗。與此同時英國藥品監管機構正調查該疫苗與成人接種後出現的罕見血栓問題之間的聯繫。

牛津大學的波拉德教授（Andrew Pollard）告訴BBC，試驗本身沒有安全問題，但其團隊的科學家們正等待進一步消息。

大約有300名志願者報名參加該試驗。

早些時候英國首相約翰遜呼籲公眾應在被邀請時接種疫苗。

英國已有超過3160萬人接種第一劑疫苗，540萬人接種了第二劑疫苗。

英國目前有兩種疫苗可供民眾接種，它們分別是牛津/阿斯利康和輝瑞/BioNtech疫苗。而來自莫德納（Moderna）的第三款疫苗也已獲批在英國使用。

今年2月開始針對兒童展開的牛津/阿斯利康疫苗試驗意在評估該疫苗是否能在6至17歲的兒童中產生強烈的免疫反應。

早前一名歐洲藥品管理局（EMA）的官員以個人身份發言稱，該疫苗似乎與血栓問題有聯繫。

波拉德教授確認暫停該疫苗針對兒童的試驗後表示：「雖然在對兒童進行疫苗測試時並不存在安全問題，但我認為這是對兒童的一種保護。在進一步推進試驗前，我們正在等待英國醫療衛生監管局（MHRA）對成人罕見血栓/血小板減少症病例的更多調查信息。」

歐洲藥品管理局和國醫療衛生監管局預計將在未來幾日公布最新調查情況。

歐洲藥品管理局表示，其安全委員會「尚未得出結論，目前正在調查」。

英國醫療衛生監管局表示注射該疫苗仍利大於弊。

分析：注射疫苗的收益和風險

尼克·垂格勒（Nick Triggle） BBC衛生事務記者

從疫苗到止痛退燒的撲熱息痛（paracetamol），所有的藥物都有可能造成嚴重的副作用。接種季節性流感疫苗後有大約百萬分之一的機率導致患上神經失調的格林－巴利綜合症。

所以真正的問題是：接種該疫苗帶來的好處值得冒險嗎？

疫苗是否是造成血栓和死亡的原因，仍然沒有得到證實。數據表明每250萬接種疫苗的人中就有一人死亡。

對於75歲以上的感染者來說，每8個新冠感染者中就有一人死亡；對於40多歲的人來說，每1000人感染就有一人死亡。

因此從表面上看，如果假設你會被感染，接種疫苗的收益顯然大於風險。

但現在需要披露這些罕見血栓患者的信息。他們多大？是否患誘發血栓的潛在疾病？

這些將有助於風險控制。

英國以及歐洲監管機構預計將在未來幾天提供相關調查信息。

周二（4月6日）早些時候訪問阿斯利康疫苗生產廠時，英國首相約翰遜為這款疫苗辯護。

「關於牛津/阿斯利康疫苗（的建議），公眾最好聽從我們的獨立監管機構英國醫療衛生監管局怎麼說。」約翰遜稱自己已接種完第一劑疫苗，「英國醫療衛生監管局建議公眾繼續走出去接受第一針和第二針的疫苗注射。」

約翰遜補充說：「最好的結果就是給所有人接種疫苗，讓每個人都出去接種疫苗，這是關鍵，這也是我所提倡的首要任務。」

一些國家已暫停為年輕人接種牛津/阿斯利康疫苗，德國暫停對60歲以下的人群進行注射，加拿大也叫停對55歲以下人群進行注射。

英國已經確定了4.57億劑新冠疫苗訂單，其中1億劑來自阿斯利康。英國疫苗大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）表示，將於「4月第三周左右」部署莫德納疫苗的接種工作。

英國醫療衛生監管局表示，截至3月24日（包括3月24日），1810萬劑疫苗被注射後發現30例罕見血栓事件。在這30個病例中，已有7人死亡。

但英國監管機構的首席執行官雷恩（June Raine）博士說，「公眾應在獲邀時繼續接種疫苗。我們正對接種阿斯利康疫苗後出現的非常罕見和特殊類型的血栓與血小板低的情況進行全面和詳細的審查。」

「目前還沒有決定採取任何監管行動。」

向英國政府提供疫苗推廣建議的疫苗接種和免疫聯合委員會的一位成員告訴BBC《新聞之夜》，相關部門正認真對待這個問題，「我們確實需要弄清真相」。

芬恩教授（Adam Finn）以個人身份發聲稱，暫停兒童試驗是一種「預防措施」，因為他們在等待更明確的信息，而不是因為疫苗發生了任何問題。

當被問及過去兩周對疫苗的看法是否有所改變時，芬恩教授表示，血栓的形成與血小板數量過低有關，與此同時，需要對輝瑞疫苗缺乏相關病例數據進行特別關注。