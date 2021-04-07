新疆維吾爾人權：BBC專訪中國制裁名單上的英國御用大律師肯尼迪女男爵

29 分钟前

圖像來源， Ian West/PA Wire 圖像加註文字， 肯尼迪女男爵（右一）和一些上了中國制裁名單的英國政客在唐寧街10號首相官邸前合影

美國、歐盟、英國和加拿大最近因新疆和香港人權問題聯合制裁中國，宣佈凍結相關中國官員境外資產並停止發放簽證。 北京也對等反制。

BBC中文專訪了中國政府制裁名單上的一些英國人，其中包括著名人權活動家和資深法律人，御用大律師海蓮娜·肯尼迪女男爵（Baroness Helena Kennedy QC）。

肯尼迪女男爵一段時間來特別關注新疆人權問題。在訪談中，她首先表示對受到中國制裁「很失望」，因為她只是「為了法律、法治和人權說了一些話」。

「我批評了中國就制裁我，並且要凍結我的財產，這種做法意義不大，因為我沒有財產，不富有，更沒有在中國的財產，」 她說。「他們應該知道的是，我們的制裁反而會實際影響到那些非常富有的、在倫敦擁有房產的中國人」。

在談到對新疆人權問題的批評時她承認，要讓像中國這樣的超級大國在國際法庭上對自己的行為負責任是一件非常困難的事情。因為大國都對國際法庭權限有所保留，有否決權，何況中國沒有簽署國際刑事法庭的羅馬規約。

圖像來源，Reuters

對中國制裁的感想

BBC：既然你在中國沒有財產，中國的制裁對你實際影響不大，那你覺得為什麼會登上制裁名單呢？

肯尼迪女男爵：這就是以牙還牙。我覺得這是讓中國國內的人知道，有人制裁中國人了，那我們也制裁他們美國人、英國人或歐洲人。我認為，每個國家都會面臨各種治理挑戰：比如人口、恐怖主義，以及其他很多問題。但是不能因為有問題就對一整個群體的民眾、少數族裔下手。特別是為了解決問題就強迫人們放棄他們的文化、宗教信仰，讓他們與傳統連根斷絶。對任何一個族群這樣做都等於是對全人類的一種侮辱。

對新疆問題的認知

BBC：中國政府和社會有很多人都不認同你的說法。他們指出，在過去四十年中，新疆經濟發展了，維族人口翻番，生活水凖也不斷提高。另外，現行政策給新疆帶來了穩定，已經多年沒有出現恐怖襲擊了。你怎麼看？

肯尼迪女男爵: 人們渴望自由，渴望那些讓他們作為人來說感到滿足的東西。人們最珍惜的是家人與親情，使他們的親朋好友和社群社區。如果一個政府動輒告訴人們你們生小孩太多了，你們不能再生那麼多孩子了，不是做事情的辦法。正確的辦法是教育和誘導，特別是要給女性受教育和就業的機會，讓人們自己去作出人生的選擇。

BBC：難道新疆那些教育營不就是在做你所說的這些工作嗎？讓更多的人接受教育，找工作，而不只是在家生孩子？

肯尼迪女男爵：那也不能強迫人們到教育營去。必須允許人們有自己的宗教，允許去清真寺，有自己的婚喪習俗，鼓勵說自己民族的語言，同時也能說國家官方語言，可以有語言多元的自由。英國就允許這樣的自由。如果因為政府執行方便就強行推行某些政策，那就是嚴重侵犯人權。當你看到那些手銬腳鐐的人被迫跪在站台上，等著被送往教育營，那不可能是自願的，不是凖備上學去，那是被迫的。這不是中國這樣一個21世紀的大國應該做的事情。我希望看到中國成為世界上一個負責任的大國，但是中國必須遵守法律，尊重人權，而不是依靠暴力強迫。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國外交部發言人汪文斌展示了指控遭受性侵婦女的照片，並指稱她們說謊

對新疆證據的看法

BBC：你提到新疆人權問題時講到一些證據。中國政府角度認為這些證據是假的，是偽造的。舉例來說，最近有一些女性出來佐證，指稱在新疆教育營被拘留期間遭受虐待甚至強姦。中國官方反駁說他們的證詞有前後矛盾，比如在最初接受媒體訪問時沒有說「挨打」，只是受到「精神折磨」，後來又「挨打」，後來又被「電擊私處」…… 中國官方還指責證人背後有「境外組織」，甚至指稱有外國政府幕後介入。作為資深大律師，你如何判斷證據真假？

肯尼迪女男爵: 我認為新聞採訪不是甄別證據真偽的最佳場合。判斷證據真偽的最合適場合是法庭，有律師和法官這樣的合格專家來主持。當然，中國沒有在國際法庭規約上簽名。我建議中國政府真的應該讓聯合國人權高專或者國際法官協會組團前往新疆，走訪那些再教育中心，同時允許他們自由地約談想約談的人，找出真相。沒錯，我想聲明，有些人佐證的時候會誇大其詞，有人甚至會說謊，但是那麼大量的人證物證同時都在撒謊是極為罕見的事情。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港2019年街頭抗議的情景

香港問題和英中關係

除了新疆問題之外，肯尼迪女男爵還談到香港人權問題。

肯尼迪女男爵：我覺得中國應該邀請聯合國，看看是不是一切都是對中國的冤枉和誣陷。我覺得不是。我認為不會冤枉的另一個原因是，看看香港發生的事情也讓人同樣感到憂慮。中國原本與香港的人民是有約定的——香港人應該可以繼續他們的文化和生活方式，自己治理香港，保留他們的法律和司法系統，而這些承諾與約定現在已經被破壞了。這就難怪世界對中國政府的所作所為持懷疑態度，我真心覺得中國政府應該在香港問題上回歸原點，允許香港繼續繁榮，繼續成為地區內在商貿等多方面聯繫世界與中國的紐帶。

在結束訪問前，肯尼迪女男爵還從個人角度談了對中國和英中關係的看法，她表示自己不是「鷹派」，也不希望英中對立。

「我就是希望中國能關閉這些再教育營，」她說。「我們這裏也有年輕穆斯林不認同社會的問題，他們有的人還去支持所謂的伊斯蘭國，但是我們可以通過法律渠道解決問題」。

「我非常喜歡中國。我在牛津大學某學院作校長的時候，每年都會開辦暑期學校，很高興有機會與那麼多來自中國的學者交流。我不願意英中關係對立，但是我也會繼續我畢生的事業——為維護人權而發出聲音，不論是在英國國內還是世界上」。