香港人移民：BNO簽證申請遠超預期，英國政府撥款助港人融入當地
英國政府宣佈，將會撥款4300萬英鎊，向透過英國國民（海外）護照（BNO）簽證計劃移民到當地的香港人，提供房屋、工作和教育等方面的支援。
英國房屋、社區及地方政府大臣詹裏克（Robert Jenrick，又譯鄭偉祺）透過聲明指出，這個計劃將確保透過BNO簽證移居英國的人在抵達當地時就可以有個「最好的開始」。他又強調英國「將會履行本身對香港人的責任，讓這些家庭可以稱英國為他們的家」。
英國政府的數字顯示，BNO簽證計劃今年年初開始接受申請至3月19日為止，已經收到約2.7萬宗簽證申請。由於申請成功者還可以攜帶直系親屬前往英國，所以香港有移民英國意願的人數還要超過這一數字。
英國政府還表示，如果香港市民目前的BNO簽證申請勢頭持續，那麼在該簽證政策施行的第一年申請總數可能超過15萬人，遠超英國方面的預期。
支援計劃包括甚麼？
來自英國政府部門的信息源透露，一些年輕移民家庭較多的當地學區正面臨一定壓力。
英格蘭的地區議會將會獲得3070萬英鎊（4225萬美元；2.77億元人民幣；3.29億港元）撥款，用作支援移居當地的香港人住屋開支，同時支援他們學習英語。蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭各地將獲得約580萬英鎊作類似用途。
另外，英國政府也會撥款500萬英鎊，在英國全國各地建立12個支援平台，給予日常生活中的各種支援，包括申請入學、登記看醫生、成立公司等。政府也會推出一些實用指引，教導移居英國的香港人如何取得公眾服務、登記做選民、開設銀行戶口等，並將這些資料翻譯成中文。
計劃同時將會向當地學校分發教材，讓校方教授香港和英國的歷史聯繫，以及英方對香港人的責任，同時教授居住在英國的香港和華人社區對當地的貢獻。
此前，一些幫助移居英國香港人融入當地的團體表示，許多剛剛抵達的香港人初期都在短租屋網站Airbnb租住房屋。
克尼華人社會服務中心負責人林懷耀對BBC說，估計單是倫敦的哈克尼區（Hackney），就已經有約7000名港人搬到當地。
曾被中國當局拘押、之後移居英國的英國駐港領事館前僱員鄭文傑現在是另一慈善團體「香港人在英國」的負責人，他認為英國政府除了BNO簽證計劃，也應該向一些曾經參加香港示威，但不符合申請BNO簽證資格的人提供幫助。
BNO簽證計劃規定，透過這個計劃在當地定居的香港人在取得英國公民身份之前不可以申請政府社會補助，但政府之後說將會幫助那些面對極端情況的人申請公共房屋等社會福利。