香港人移民：BNO簽證申請遠超預期，英國政府撥款助港人融入當地

47 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國政府的數字顯示，BNO簽證計劃今年年初開始接受申請至3月19日為止，已經收到約2.7萬宗簽證申請。

英國政府宣佈，將會撥款4300萬英鎊，向透過英國國民（海外）護照（BNO）簽證計劃移民到當地的香港人，提供房屋、工作和教育等方面的支援。

英國房屋、社區及地方政府大臣詹裏克（Robert Jenrick，又譯鄭偉祺）透過聲明指出，這個計劃將確保透過BNO簽證移居英國的人在抵達當地時就可以有個「最好的開始」。他又強調英國「將會履行本身對香港人的責任，讓這些家庭可以稱英國為他們的家」。

英國政府的數字顯示，BNO簽證計劃今年年初開始接受申請至3月19日為止，已經收到約2.7萬宗簽證申請。由於申請成功者還可以攜帶直系親屬前往英國，所以香港有移民英國意願的人數還要超過這一數字。

英國政府還表示，如果香港市民目前的BNO簽證申請勢頭持續，那麼在該簽證政策施行的第一年申請總數可能超過15萬人，遠超英國方面的預期。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國BNO簽證：什麼人有資格申請？英國如何保障申請人不被識別？

支援計劃包括甚麼？

來自英國政府部門的信息源透露，一些年輕移民家庭較多的當地學區正面臨一定壓力。

英格蘭的地區議會將會獲得3070萬英鎊（4225萬美元；2.77億元人民幣；3.29億港元）撥款，用作支援移居當地的香港人住屋開支，同時支援他們學習英語。蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭各地將獲得約580萬英鎊作類似用途。

另外，英國政府也會撥款500萬英鎊，在英國全國各地建立12個支援平台，給予日常生活中的各種支援，包括申請入學、登記看醫生、成立公司等。政府也會推出一些實用指引，教導移居英國的香港人如何取得公眾服務、登記做選民、開設銀行戶口等，並將這些資料翻譯成中文。

計劃同時將會向當地學校分發教材，讓校方教授香港和英國的歷史聯繫，以及英方對香港人的責任，同時教授居住在英國的香港和華人社區對當地的貢獻。

圖像來源，Simon Cheng 圖像加註文字， 鄭文傑說，英國政府還應該向一些不符合申請BNO簽證要求的香港人提供幫助。

此前，一些幫助移居英國香港人融入當地的團體表示，許多剛剛抵達的香港人初期都在短租屋網站Airbnb租住房屋。

克尼華人社會服務中心負責人林懷耀對BBC說，估計單是倫敦的哈克尼區（Hackney），就已經有約7000名港人搬到當地。