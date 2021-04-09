愛丁堡公爵於1921年6月10日出生在希臘的科孚島。他的族譜包括丹麥、德國、俄羅斯和英國的王室成員
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菲利普王子在法國聖克勞德的美國學校開始接受教育，圖中（左二）是他和同學們的合影。7歲時，他到英國的蒙巴頓親戚家生活，在薩里的一所預科學校上學
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他曾就讀於教育先驅哈恩（Kurt Hahn）在蘇格蘭北部創辦的戈登斯頓（Gordonstoun）寄宿學校，他在體育方面表現出色
這張照片被認為是伊麗莎白公主（左三）和當時作為海軍學員的菲利普親王（最右邊戴白帽）第一次合影。1939年7月23日訪問達特茅斯皇家海軍學院時拍攝
在第二次世界大戰期間，菲利普親王作為一名中尉在HMS Valiant號戰列艦上服役。1941年意大利艦隊被困在希臘外海時，菲利普指揮探照燈照亮了敵人，他的事蹟後來上了戰報
1947年7月，菲利普親王與伊麗莎白公主訂婚
1947年11月20日，伊麗莎白公主和菲利普王子結婚
1951年，當愛丁堡公爵到達土耳其馬爾馬里斯海灘時，一位攝影師拍下了他跳下滑水板的瞬間。這是他作為HMS Magpie號指揮官最後一次任職時拍攝的
這是公爵在羅漢普頓杯半決賽中為考德雷公園隊打馬球。他是英國最主要的馬球運動員之一
公爵也是一個熱衷於板球的人
公爵與女王共有四個孩子，從左到右：愛德華王子、安德魯王子、安妮公主和查爾斯王子於，拍攝於1960年代
這是女王和親王在慶祝銀婚紀念日時參觀一家農場
1977年，公爵陪同女王慶祝銀禧。在新西蘭北島吉斯伯恩的魯格比公園（Rugby Park in Gisborne），他們穿著毛利羽毛披風，出席2月的新西蘭皇家波利尼西亞節開幕式
同年晚些時候，當協和飛機飛過正在巴巴多斯的 「不列顛尼亞號」皇家遊艇時，女王和公爵揮手致意
1979年8月，女王的表弟路易斯-蒙巴頓勳爵在愛爾蘭的船上被愛爾蘭共和軍的炸彈炸死。愛丁堡公爵在聽到這個消息後從法國北部諾曼底舉行的長途汽車駕駛錦標賽返回英國
自然保護是愛丁堡公爵畢生的愛好，他似乎很自然地成為當時世界野生動物基金會的國際主席
19845年，愛丁堡公爵與王室成員，聚集在白金漢宮觀看 飛行表演
1996年，南非總統曼德拉訪問英國，菲利普親王陪同
菲利普親王輔佐女王60多年，這是2002年參加金禧年慶祝活動
為了培養年青人的能力，1956年親王設立了愛丁堡公爵獎項目。這是2010年，他參加頒授金獎的活動
親王在晚年仍然繼續參加體育競賽，這是他2005年參加馬車活動
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2011年，威廉王子與凱特婚禮後，公爵與王室成員在白金漢宮陽台與公眾見面
2012年6月3日雨中的鑽石禧年河上慶典，年近90的公爵和女王在80分鐘的旅程中，大部分時間都是站著。他們在1000艘船的陪伴下，沿著泰晤士河行駛了7英里，到達塔橋。不過公爵在6月4日的鑽石禧慶典音樂會前因膀胱感染而入院
康復後，他的身體狀況足以陪同安妮公主觀看英國馬術隊的比賽，其中包括在2012年倫敦奧運會上參加賽事的孫女扎拉·菲利普斯的比賽
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2013年，愛丁堡公爵參加在西敏寺大教堂舉行的女王登基60週年慶祝活動
2014年，他陪同女王參觀了北愛爾蘭。圖為他在貝爾法斯特的希爾斯伯勒城堡在訪客留言本上簽字
英國女王伊麗莎白二世在愛丁堡公爵的陪同下，在溫莎城堡為二戰勝利70週年紀念活動舉行亮燈儀式
2016年10月， 公爵與兒子——查爾斯王子一起
2017年4月，公爵陪同女王在貝德福德郡開設了一個新的大象護理中心。同年5月，他宣佈在女王的全力支持下，年屆95歲高齡的他將退出公開活動
2017年5月23日，在白金漢宮的花園派對開始時，公爵與女王一起默哀一分鐘，紀念在曼徹斯特音樂會上因恐襲遇難的人
愛丁堡公爵是英國歷史上輔佐君王時間最長的人生伴侶
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