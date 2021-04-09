圖像加註文字，

2012年6月3日雨中的鑽石禧年河上慶典，年近90的公爵和女王在80分鐘的旅程中，大部分時間都是站著。他們在1000艘船的陪伴下，沿著泰晤士河行駛了7英里，到達塔橋。不過公爵在6月4日的鑽石禧慶典音樂會前因膀胱感染而入院