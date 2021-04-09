菲利普親王：BBC為何如此深度報導王室成員去世消息？

30 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王伊麗莎白二世和菲利普親王合影，2007年

今日的BBC新聞看上去與往日不大一樣。BBC各種語言版本的新聞平台只聚焦一件事，並且從廣播和電視主持人的聲調中也可以聽出不同往日的莊重與肅穆。

出現上述情況的原因是英國王室一名主要成員去世。收聽或收看BBC新聞的受眾可能已經知道，女王的丈夫菲利普親王去世。他是BBC必須如是報導此類新聞的四名王室最重要成員之一。

其他三人是女王伊麗莎白二世，女王的長子和繼承人王儲查爾斯親王（又 威爾士親王），以及查爾斯親王的長子，他的第一繼承人威廉王子（劍橋公爵）。

對比起很多其他媒體，BBC這方面的報導似乎更加嚴肅，這其中的原因是什麼?

為什麼BBC如此嚴肅處理王室死訊報導？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國王太后2002年的國葬典禮吸引全球媒體關注

伊麗莎白二世女王是英國有史以來在位時間最長的君主——她在位已經69年。她同時也是聯合王國和世界上另外15個國家的法定元首。她還是由54個獨立國家自願組成的英聯邦的元首。這些國家都曾經由英國統治。因此，女王對英國和英聯邦國家民眾來說，都關係重大。

與此同時，當一位英國王室成員去世時，這一新聞會成為全球媒體聚焦點，BBC因此也必須竭盡一切努力確保新聞報導無誤。

BBC的營運經費並非來自英國政府撥款，而是通過一種向全英各地民眾徵收的類似稅收的執照費。採取這種收費模式的目的就是確保公司的新聞獨立性。

正因為如此，BBC必須為所有繳納執照費的英國公眾提供有價值的服務。英國民眾長久以來非常關注王室事務，也是BBC非常重視王室新聞報導的主因。

當女王母親——通常民間稱為的王太后2002年去世時，十多萬民眾自願來到西敏寺宮向她遺體告別。

另外，在她葬禮之日，超過一百萬民眾肅立街道兩旁送別，超過一千萬人透過電視直播觀看送葬溫莎堡的全過程。 全球媒體也紛紛轉播。

這就不奇怪為什麼有關英國王室的新聞在英國國內和國外都廣受關注了。歷年來各類王室重大新聞的全球受眾人數均達到約十億人次。

簡而言之，王室的故事都很重要，BBC必須嚴肅對待。

BBC王室事務特派員戴蒙德（Jonny Dymond）解釋說：「王室所吸引的注意力是那些『一般名人』無法比擬的。雖然很難具體說出為什麼，而且多數生活在21世紀的人也知道貴族的概念已經不合時宜了，但仍舊有很多人會為王室這個童話般的概念所吸引」。

每當英國王室有重大事件，BBC國際部的各種新聞平台也會成為全球受眾關注的地方。

BBC國際部外語新聞總監卡法拉（Tarik Kafala）說：「王室重要成員去世的新聞會引發全球各地受眾的關注。作為擁有全球數以億計受眾的BBC來說，世界各地的受眾都期待我們為事件提供最全面覆蓋」。

BBC如何處理英國王室主要成員去世的新聞報導？

圖像加註文字， BBC新聞節目主持人播報菲利普親王去世消息

關注BBC的受眾可能會發現，相關新聞可能早已經出現在其他媒體的新聞平台上，而BBC報導的速度相對較慢。這是因為在此類新聞中，BBC不追求報導速度，不追求第一時間發稿，而是要確保發佈訊息的凖確無誤。

BBC的新聞報導可能看上去更像官方公告。其他新聞機構可能會使用抓眼球的照片或設計圖片，但是BBC的報導必須謹慎適度，將報導中心集中在紀念逝者的人生。另外，在報導王室主要成員死亡新聞同時，BBC可能會暫停報導任何其他新聞，甚至會從各類平台上摘除一些不合時宜的內容。

在此類新聞報導期間，王室死訊和相關內容在一定時間內將始終佔據整個新聞平台首要位置。

菲利普親王去世的消息為何如此重視？

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 伊麗莎白公主和菲利普親王與女兒安妮公主和長子查爾斯王子合影，1950年

菲利普親王的確不是英國王位的繼承人——他雖然是女王的丈夫，但是從來沒有類似「國王」的稱號；王位的第一繼承人是菲利普親王的長子查爾斯親王。

這是英國王室傳統的一部分。國王的妻子可以是王后，但是女王丈夫的稱呼不會是「國王」，只可能是親王、公爵。

自1947年11月20日與伊麗莎白女王結婚以來70多年，菲利普親王已經成為英國歷史上任期最長的君王配偶。

他與女王已經成為代表英國王室的一對組合。女王講話稿開始時經常會提到「我丈夫與我……」。

女王1997年在她與菲利普親王金婚紀念典禮上曾對公眾表示：「他這些年來已經成為支撐我的力量」。

「他對我，對我們一家，對我們的國家和世界上很多國家都做出過他不會說，外人可能也永遠不得而知的巨大奉獻」。

如此高調處理報導合乎情理嗎？

BBC王室事務特派員戴蒙德表示：「英國王室是世界上最後一個擁有全球影響力的王室。菲利普親王伴隨在女王身旁或者獨自出行，足跡遍布世界每個角落」。