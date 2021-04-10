新冠疫情：英國謹慎解封 中國留英學生旅行難

11 分钟前

圖像來源，Getty Images

2021年4月，雖然世界多地疫情反撲，英國的新冠疫情大幅減緩，目前有望在5月17日解封國際旅行禁令。

與此同時，中國和英國之間直航飛機仍大批取消，缺乏直航航班，給留學生在中英兩國間旅行造成困難。

到4月中旬，英國超過50%的成年人已經接種了至少一劑新冠疫苗。英國倫敦大學學院(UCL)的一項計算機建模顯示，英國可以在4月12日達到全國人口群體免疫門檻。

但是，英國衛生大臣漢考克指出，目前世界很多其它地區的新冠病例仍在激增，英國必須謹慎解封。

政府尚未確認是否從5月17日起允許英國人到外國渡假。

疫苗接種和死亡率下降

根據英國官方數據，自2021年1月份第二波疫情高峰以來，英格蘭和威爾士每周與冠狀病毒有關的死亡人數下降了92％。

在此之前，英國政府一直在努力使人們放心，消除公眾對牛津-阿斯利康疫苗可能形成血栓的擔心。

英國藥品和保健產品監管局（MHRA）表示，在2千萬劑 牛津-阿斯利康疫苗接種中，發生了79起血拴事件，導致19人死亡。這相當於可能有致命副作用的風險是約百萬分之一。

在權衡了疫苗接種帶來的好處與潛在的非常罕見的血栓風險之後，英國4月7日改變了政策，提供30歲以下接種者其它疫苗來替代牛津-阿斯利康疫苗。

但衛生大臣馬特·漢考克強調表示，接種牛津-阿斯利康疫苗總體仍然是安全的。

他敦促接受種過一劑疫苗的人繼續接種第二劑，並說英國有望在7月31日之前為所有成年人接種疫苗。

英國國家統計局的數據顯示，在截至3月19日的一周中，有僅712人死於新冠病毒，大幅低於1月底的8945人。

死亡率下降幅度最大的是高年齡組，其中80歲及以上年齡組的死亡率下降了92.9％，75至79歲年齡組的死亡率下降了93.4％，而60至64歲年齡組的死亡率下降了83.7％。

進一步解封和免費檢測

英國首相約翰遜4月5日宣佈表示：數據顯示新冠疫情進一步緩解，英格蘭下一步解封將按原計劃從4月12日開始實施。

從4月12日開始，英格蘭地區的非必需品商店、酒吧、餐廳、健身房及理髮店等將可重新開門營業，其中酒吧餐廳只限於戶外部分重開。

蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭也從4月份開始各自按照計劃逐步解封。

約翰遜表示，英國民眾的國際旅行有望從5月17日開始恢復，但他建議民眾此前保持謹慎，先不要預定夏季海外旅遊計劃。

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雖然英國政府尚未確認是否從5月17日起允許到外國渡假，但計劃實施下列以三色交通信號燈標示的不同地區旅行管理系統：

綠色：旅客無需在返回英格蘭時隔離檢疫，但必須做出發前測試以及返回時抗體測試（PCR test）；

琥珀色：旅客需要隔離10天，並做出發前測試和兩次抗體測試；

紅色：乘客將需要付費在一家有管理的檢疫酒店中住滿10天，以及做出發前測試和兩次抗體測試。

約翰遜還宣佈，英格蘭將從4月9號開始為所有成年人提供免費新冠病毒檢測。

但是，英國消費者代表組織Which?估計，為及時在旅行前取到結果，僅是抗體測試私營機構每人每次收取的費用就約高達120英鎊。

英國旅行行業已經對政府的測試要求表示擔憂，警告說這可能會使許多旅行者無法承受這種假期開支。

英國政府就此表示，正在考慮與相關機構探討允許人們在出行前做更便宜的檢測的可能性。

中英直航與留學生困難

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 依賴旅遊業的國家特別希望加速推行疫苗護照，重啟國際旅遊。

到4月中旬，原計劃中的中國和英國幾大航空公司直航班機繼續取消，給兩國間留學生旅行造成不便。

不少從中國到英國來的留學生，以及從英國返回中國的留學生在2021年3月8號英國重開校園後，經過芬蘭、瑞士、德國、荷蘭、新加坡、丹麥、香港等地轉機的方式赴英或回國。

目前不論是從中國到英國，還是從英國去中國，旅行前留學生都需要新冠病毒檢測，機票價格也比疫情前正常時期高出許多。因為航班數量少，常常一票難求。