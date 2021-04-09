菲利普親王：愛丁堡公爵去世

10 分钟前

英國王室白金漢宮星期五（4月9日）宣佈，女王伊麗莎白二世的丈夫菲利普親王在溫莎堡去世。

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菲利普親王，99歲，是英國歷史上作為君王配偶時間最長的人。

他三月十六日出院之後一直住在溫莎堡。

以下是白金漢宮出示訃告之後的照片。

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周五午時左右，白金漢宮發佈聲明說：「親王殿下今晨在溫莎堡安詳離世」。

工作人員在白金漢宮外門上張貼訃告。

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白金漢宮降半旗。

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人們在白金漢宮門外獻花。

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英國政府呼籲公眾在疫情期間不要在王宮門外聚集致哀或留送鮮花花圈。

王室也呼籲希望表示獻花致哀的民眾可以向愛丁堡公爵基金會捐款。

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王室也在網路上開啟了紀念網頁，以便有意願的民眾可以留言致哀。

西敏寺也會在周五倫敦時間1800點鳴鐘99響，對菲利普親王表示哀悼。

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溫莎堡外也有民眾獻花。

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在蘇格蘭首府愛丁堡，也有民眾在政府大樓門外獻花。

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英格蘭北部利物浦Aintree賽馬場的觀眾和賽手為生前熱愛賽馬運動的菲利普親王默哀兩分鐘。

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倫敦Lord's板球場，運動員和工作人員也為菲利普親王默哀兩分鐘。

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蘇格蘭首府愛丁堡政府大廈門外張貼的訃告。

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倫敦市中心皮卡迪利圓環的展示牌上打出了紀念菲利普親王的廣告。

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白金漢宮表示，未來數日將依照慣例章程逐一公告相關後事事宜。