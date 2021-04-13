英女王與菲利普親王：一段持久的王室浪漫曲

莎拉·坎貝爾（Sarah Campbell）

BBC王室事務記者

1 小时前

圖像來源，Cantral Press / Getty Images 圖像加註文字， 1947年，新婚不久的伊麗莎白公主（右）與菲利普親王（左）在罕布什爾郡拉姆西鎮布羅德蘭鄉度蜜月（Broadlands, Romsey, Hampshire），那是他舅舅路易·蒙巴頓伯爵（Earl Louis Mountbatten）的居所。

菲利普親王在超過70年的婚姻裏，在公眾面前一直在國家的關鍵時刻給女王充當支持者，而在私人生活裏他一直是她的知己。

一位王室私人秘書曾如此形容：「菲利普親王是世上唯一一位把女王視為凡人的男人，唯有他能這樣做。」

這是一場因愛之名的婚姻，他們選擇了彼此。

兩人在1939年於達特茅斯海軍學院（Dartmouth Naval College）同場活動的照片曝光了兩人共命運的開始，縱然這已經不是兩人首次相遇。

那位一閃而過的18歲海軍學員早已吸引住13歲伊麗莎白公主的目光，總徘徊著看他打槌球和網球。

從青少年時期的迷戀發展到穩定交往，兩人在二次大戰年間保持著書信往來，也偶有親身探訪。當他在皇家海軍服役的時候，年輕的公主把他的照片放在閨房內。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 菲利普親王走過99年人生，是迄今在任最長的君主配偶。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1939年7月在達特茅斯皇家海軍學院聖堂內拍攝的這張照片中，伊麗莎白公主（左三）與父母並排而坐，海軍學員，希臘與丹麥的菲利普王子站在後方（右二）。

出生時是希臘王子，卻隨即流亡海外，他因而經歷了遊牧民族一樣的童年，在歐洲四處流蕩，就像一名來自皇家的沙發客。

他只能頑強自立，有淚不輕彈；她則在皇宮內成長，與世間相隔，性格內向、害羞但體貼。兩人正好互補不足。

他們的長孫威廉王子（Prince William）後來這樣總結祖父母的聯繫：「他能逗她笑，因為他說的某些話，做的某些事情，對生命的態度，顯然與她有一點點不同。他們就是佳偶一對。」

「深陷愛河」

雖然他早已表明態度，但直到提親一年後的1947年，伊麗莎白度過21歲生日之後，兩人訂婚的消息才公諸於世。

菲利普王子參與設計了以鉑和鑽石製成的訂婚戒指，且是取材於母親希臘愛麗絲公主一個頭飾上的寶石。

婚期將近，菲利普王子致函伊麗莎白王后（後伊麗莎白王太后）說，他與伊麗莎白公主「完全、毫無保留地墮入愛河」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 1947年，伊麗莎白公主與愛丁堡公爵成婚，為戰後百廢待興的英國帶來歡樂。

兩人在倫敦西敏寺大教堂（Westminster Abbey；又譯威斯敏斯特大教堂）2000名賓客的見證下共結連理。當時二戰結束剛兩年，英國仍在掙扎擺脫戰爭陰霾，他倆的婚禮成為了難得的喜慶之事。丘吉爾首相（Winston Churchill）形容這是「艱難前路上的閃爍片刻」。

一年後，長子查爾斯（Charles）降生，然後是次女安妮（Anne）。菲利普親王在海軍裏步步高升。因在皇家海軍契克斯號（HMS Chequers）服役之故，一家幾口曾旅居馬耳他（Malta）。

那是相對平凡的日子。當時拍下的膠卷影片中看到的，是一對年輕夫婦悠閒共處，在和暖的氣候底下享受生活，遠離王宮與王室職務。

1952年2月6日，英王喬治六世英年早逝，改變了一切。伊麗莎白25歲登基，菲利普親王也才30歲。他們心裏明白長公主早晚要成為女王，只是他們以為還能多享受幾年屬於自己的生活。

對公爵來說，她繼承王位，意味著自己要放棄在皇家海軍裏繼續升遷的雄心壯志。習慣了指揮船艦的人突然要改當賢內助，殊不容易。

別忘了1950年代鮮有女尊男卑之事。女王雖然身兼年輕母親，但首先她要履行其與生俱來的職責。

二人組合

要是兩人的關係曾經因為角色互換而受傷害，那都是幕後的事。

菲利普親王花了好些時間來定義自己作為女王配偶的角色，過程中少不免與朝臣周旋。

1956年，他花上四個月造訪偏遠的英聯邦成員國，引發一些人質疑他對妻子的忠誠。這樣的節奏後來穩定下來，往後幾十年相安無事。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 女王與愛丁堡公爵在白金漢宮與來訪的美國總統約翰．肯尼迪（John F Kennedy）和夫人傑奎琳（Jacqueline Kennedy）合影。

公爵充當一家之主，讓女王得以作為國家元首履職盡責。也就是「女主外，男主內」。在1960年代的一部王室紀錄片中，菲利普親王做了燒烤大餐，女王來洗盤碗。

他會陪伴她出席大型國家活動——國事訪問、議會開議、陣亡軍人紀念活動、大小週年與感恩禮拜。回看那些錄像片段，你總會看到兩人對望、微笑的片刻。那是最公開場合中最私密的瞬間。

公爵總是在公開活動中與群眾或賓客言談甚歡，手舞足蹈的那位，在女王駕臨之際給現場破冰。這樣的二人組合模式看來行得通。

這段關係也是因為兩人不時分開獨處而得以細水長流。公爵本人說過：「各有所好是快樂婚姻的秘訣。」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2009年的週年旌旗操演（Trooping the Colour；又譯軍旗敬禮分列式）閲兵式上，女王抬頭看著菲利普親王，笑不攏嘴。

眾所周知，女王愛狗也愛馬，不少空閒時間都要跟練馬師與繁殖員接洽。菲利普親王畢生熱愛體育運動，為經營王室莊園盡心盡力，晚年經常在溫莎大公園（Windsor Great Park）或桑德靈厄姆（Sandringham）騎馬車遊玩。

哈里王子（Prince Harry）曾在2012年說：「哪怕我祖父似乎在做自己的事情，就像魚兒在河裏游泳一樣，他一直都在，親自待命。我不覺得她沒了他能應付得來。」

「皇家海軍泡泡號」

眾所周知，他生前不愛拖泥帶水。過了許多年穿著得體、說話輕聲細語、握手不停的日子，毫無疑問他享受只管閲讀、寫作和畫畫的生活。缺點是，因公所需，女王多數時間待在倫敦（London）或溫莎（Windsor），他們當然有定期接觸，但實際上他們之間是有距離的。

當2019年冠狀病毒病（COVID-19）疫情來襲，當局認為兩人該被送到溫莎堡（Windsor Castle）給「罩起來」，由一支小型專職團隊照顧。這就是所謂的「皇家海軍泡泡號」（HMS Bubble）。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2007年女王與愛丁堡公爵鑽婚紀念，兩人重訪布羅德蘭鄉憶舊。

七十多年來，他倆彼此都是對方生命中的永恆，失去菲利普王子將給女王帶來深刻的傷痛。