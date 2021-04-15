英國希望廢除君主制的人：「這是殖民主義的遺物」

55 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 在英國，是否需要繼續保留君主制一直是一個爭議話題。

儘管英國王室已有上千年的歷史，並且一直得到大多數英國人的支持，但有四分之一的英國人想要結束王室傳統。我們採訪了其中一些人，來了解他們的想法。

菲利普親王（Prince Phillip）去世後，世界各地的人們紛紛向他表達敬意，同時也對王室表示支持。

不過，儘管許多人同情這個悲痛中的家庭，但並非所有英國人都贊成英國君主制這一制度。

當被問及這一問題時，大多數人表示，他們仍然珍視王室的傳統和象徵意義，如果失去王室會很難過，但有相當一部分英國公民更希望進行憲法改革，產生民選的國家元首。

根據YouGov上月進行的民調，63%的人認為英國未來應該繼續實行君主制。與此同時，四分之一的人表示，他們更喜歡民選的國家元首，約十分之一的人未做出決定。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國女王伊麗莎白二世（右）與最近去世的菲利普親王（左）資料照片。

英國君主制由94歲的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）領導。除了在17世紀英國內戰後短暫的5年（即克倫威爾的護國公時期），君主制已在英國綿延近1000年。

君主有許多憲法規定的職責，包括簽署立法、任命首相和主持議會開幕，但隨著時間的推移，大部分權力已經下放。

伊麗莎白女王也是54個英聯邦國家的君主，該組織脫胎於殖民時期的大英帝國。

「我個人覺得我們不再需要君主制了，我不知道它起到什麼作用，這是殖民主義的遺物，那是非常不同的時代，」來自德比（Derby）的大學管理者柯爾斯頓·約翰遜（Kirsten Johnson）表示。

「如果你想想伊麗莎白女王成為女王時，二戰剛過去不久，那時的英聯邦是一個完全不同的情況，比現在更是一個帝國。」

「我們已經有了民選官員，所以我真的不明白為什麼需要君主制，」她補充說。「理論上講，女王必須簽署所有的文件，但其實她只是一個有名無實的領導，而且非常昂貴。」

圖像來源，Kirsten Johnson 圖像加註文字， 柯爾斯頓·約翰遜

英國王室公布的數據顯示，2020年，英國納稅人花在王室身上的費用為6940萬英鎊（合9530萬美元），創下歷史最高紀錄。

這筆錢被稱為君主撥款（Sovereign Grant），用於資助女王及其家人的工作、王室公務旅行和王室宮殿的維護，包括最近對白金漢宮的升級改造和弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage）的翻修，後者曾是哈里王子（Prince Harry）和他妻子梅根（Meghan）的家。

「納稅人的錢被用於支持很多相對遙遠的王室成員，他們因頭銜獲得了某些工作、某些保護等，但他們真正為國家做了什麼？我並不是說他們什麼都不做，但他們做了什麼特別的、其他人做不到的與君主制相關的事情？」柯爾斯頓說。

「伊麗莎白女王在位已經很久了，她舉止優雅，看起來是個不錯的女士，但除了旅遊業，我認為現在沒有君主制的需要。即使沒有君主制，想來白金漢宮看看的人仍然可以去那裏。」

女王和她的大多數親密家庭成員都被稱為「在職王室成員」，每年在英國和海外進行超過2000次官方王室活動。他們的作用是通過公共和慈善服務加強國家團結和穩定。

「我認為王室成員是享有特權的公務員，他們生來就有了自己的職業，也無法改變，」薩米·奈特（Sammy Knight）說。

薩米在加拿大出生和長大，現在是英國公民，他認為君主制在英國或英聯邦未來將沒有一席之地。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2006年，伊麗莎白二世訪問澳大利亞。

「我的觀點是，君主製作為一種制度會隨著女王而消亡，」她說道。「我對王冠無感，但我認為就個人而言，她是一位非凡的女性。看到菲利普親王離開我很難過，因為現在只有她了。」

「我敬佩女王和愛丁堡公爵的服務——他們有非凡的一生。我認為儘管他們年事已高，但對公共服務的奉獻令人難以置信。」

「我不喜歡年輕的王室成員，我認為現在是英國有民選國家元首的時候了。」

當調查數據按年齡細分時，可以看到幾代人之間存在巨大差異。年齡在18歲至24歲之間的人最不想英國保留君主制，而年齡在65歲以上的人絶大多數都支持保留王室。

圖像來源，Mathew Burton-Webster 圖像加註文字， 馬修·伯頓-韋伯斯特

調查結果在英國的不同地區也存在不平衡。只有一半的蘇格蘭人對君主制的未來表示贊同，這一比例在所有地區人口中最低。

「作為一個蘇格蘭人，君主制對我來說非常遙遠和陌生，」馬修·伯頓-韋伯斯特（Mathew Burton-Webster）說，他是蘇格蘭東海岸柯卡爾迪（Kirkaldy）的一名寄宿兒童保育員。「唯一能讓我們想起他們的東西就是我們的錢，或者他們中有人死亡。」

「他們給自己在蘇格蘭的土地所有權，在這裏的私人莊園度假，但感覺他們沒有任何回報。它們是毫無意義的英國制度和傳統，只對自己有利。」

不是每個人都贊成徹底廢除君主制。退休的政治顧問斯蒂芬·艾利森（Stephen Allison）則希望進行部分憲法改革。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女王和查爾斯王子

「實際上，我喜歡高級王室成員提供的傳統和連續性，但低階王室成員太多了，」他表示。「我們需要女王和威爾士親王，還有威廉王子和喬治王子，因為他們是直系繼承人，但除此之外，我們不需要一大堆王子和公主。」

「所以，我想說的是，我喜歡有某些王室成員的想法，但不是所有人。」

英國的君主統治是經過人民同意的，但近年來君主制一直備受爭議。