新疆與香港問題：英國過百議員聯署籲加強制裁中國，稱中英「黃金時代」已過去

8 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港學生們參與國家安全日的活動。

英國逾100位跨黨派國會議員去信首相約翰遜，要求就香港和新疆問題加強制裁中國。聯署由影子外相麗莎·南迪（Lisa Nandy）和前港督彭定康（Chris Patten）牽頭。

聯署信寫道："顯而易見，那個所謂中英關係的黃金時代已經過去，我們呼籲政府立即重新審視、發佈和執行跨部門策略，讓英國應對中國政府對民主世界所帶來與日俱增的挑戰。"

中英兩國早前就新疆問題互相實施制裁，不過未有就香港問題互相制裁。

下周4月22日，英國國會將會就新疆當地是否發生人道罪行及「種族滅絶」的動議進行辯論。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在接受BBC中文訪問時，他談到諸多話題，包括對英中關係走向，英中貿易、中國官員海外資產，官二代留學生等問題的看法，並提及他私人電子郵箱被黑，家裏收到可疑信件等事情。

英方早前就港區《國安法》及修改選舉制度，指責中方是違反《中英聯合聲明》，並宣佈撥款4300萬英鎊，協助BNO人士及其家屬適應在英國的生活。

中國外交部發言人曾批評，英國在新疆、香港問題上，「干涉中國內政，嚴重損害中英關係」。

聯署信寫什麼？

聯署信表明，反對中共對英國國會議員實施制裁，形容制裁反映了中共越來越專制的本質，被中共制裁的英國議員、學者和律師的「罪行」，就是勇敢地對維吾爾族人被打壓表達了關注。

聯署信指出，中國的制裁還包括歐盟大使、歐洲、加拿大的議員、一些美國和歐洲的智庫等等，形容這是對西方世界民主代表「史無前例的攻擊」，有需要協調強而有力的方式應對。

信中點名，要擴大制裁至新疆黨委書記陳全國，形容他是拘留營的設計師，並要引入《馬格尼茨基法案》，制裁那些打壓香港民主運動的官員和實體。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 英國議員呼籲制裁陳全國。

目前並沒有香港官員遭英國制裁，但多名香港官員，包括特首林鄭月娥，則已遭美國制裁，而令到她要用現金收取薪水。

英國早前與美、加和歐盟接連宣佈，制裁涉及侵犯新疆維吾爾族人權的中國官員及實體，包括新疆公安廳廳長陳明國、新疆政法委書記王明山、新疆生產建設兵團書記王君正、新疆前政法委書記朱海侖，制裁包括旅遊禁令和凍結資產。

中國外交部在3月26日宣佈，作為對英國此前制裁中國個人和實體的反制，對「惡意傳播謊言和虛假信息的英方9名人員和4個實體實施制裁」，9人包括多名國會議員、律師和學者。

當時約翰遜回應稱，堅定支持被制裁的英國民眾，指他們有表達自由，形容他們在揭露中國侵犯新疆人權問題上扮演著重要角色。

圖像來源，EPA

新疆「種族滅絶」動議

下月4月22日，英國國會亦會就新疆是否有「種族滅絶」的動議進行辯論和投票。發起人希望有至少三分之二的議員出席投票。

這項動議草案呼籲政府按防止種族滅絶條約履行責任，並利用國際法的工具，終結當地的「種族滅絶」。動議指出，英國兩大緊密盟友美國和加拿大，已先後宣告新疆出現「種族滅絶」。

中國否認指控，認為新疆的拘留中心是「再教育」設施，有助打擊恐怖主義。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國稱新疆的是教育設施。

英國《衛報》報導，官員們不會參與投票，因為政府認為由國際法庭去宣佈「種族滅絶」更為適合，英國外交部早前表示，支持由聯合國高級人權專員到訪新疆進行獨立調查。

雖然是次投票並沒有強制政府回應的法律效力，但在中英關係惡化之際，國會此舉預料亦會再度引起外交風波，並遭中國強烈抗議。