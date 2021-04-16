菲利普親王葬禮30名參加者都是誰，以及更多細節

20 分钟前

圖像來源，Getty Images

愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲利普親王（Prince Philip）的葬禮將在英國時間周六（4月17日）舉行。他的子女和孫輩將加入扶靈隊伍，送他最後一程。

在遊行後參與葬禮儀式的賓客名單有30人，包括多名王子和公主，以及3名德國親戚。

參加者將穿著帶勳章的晨禮服或日禮服，但不會著軍裝。

嘉賓將戴上口罩，遵守防疫措施以保持社交距離，女王將獨自就坐。

英國當地時間15時（東八區時間22時），菲利普親王的葬禮將在溫莎城堡附近的教堂舉行。白金漢宮已公布葬禮的細節。

一名白金漢宮發言人表示，考慮到當前的公共衛生規則，計劃已進行了修改，但葬禮儀式和流程仍將符合公爵的意願。

他說，葬禮將展現菲利普親王的從軍背景和他的個人生活元素。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 緬甸的蒙巴頓伯爵夫人是菲利普親王最親密的朋友之一，她是參加葬禮的30人之一。

有哪些人出席？

出席者包括英國王室成員，包括菲利普親王的兒子查爾斯王儲（Princes Charles）、安德魯王子（Princes Andrew）、愛德華王子（Princes Edward）、安妮公主（Princess Anne）以及孫子威廉王子（Princes William）和哈里王子（Princes Harry）。

他們將追隨改裝的路虎（Land Rover）靈車前往溫莎城堡的聖喬治教堂（St George's Chapel）。

其他賓客包括康沃爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）和劍橋公爵夫人（Duchess of Cambridge），公爵的所有孫子和他們的配偶，女王的妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）的子女。

白金漢宮表示，蘇塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）目前懷有身孕，醫生建議她不要旅行。

此外，參與者還有巴登王子博恩哈德（Bernhard）、黑森家族首領、王子多納圖斯（Donatus）以及霍恩洛厄-蘭根堡（Hohenlohe-Langenburg）的菲利普王子（Prince Philipp）。

緬甸的蒙巴頓伯爵夫人（The Countess Mountbatten of Burma）也將出席。她之前被稱為羅姆塞夫人（Lady Romsey），後來被稱為布拉伯恩夫人（Lady Brabourne），她是菲利普親王的車駕伙伴，也是最親密的朋友之一。

這位67歲的女伯爵是蒙巴頓伯爵諾頓·克納奇布爾（Norton Knatchbull）妻子。後者是菲利普親王的叔叔第一代蒙巴頓伯爵的孫子，這名伯爵在1979年被愛爾蘭共和軍殺害。

白金漢宮表示，在新冠疫情導致的防疫措施下，女王挑選出席者時面臨「一些非常困難的」決定，最初曾計劃有多達800人出席。白金漢宮說，女王最初希望她的丈夫家庭的所有分支都有代表。

唐寧街十號表示，在疫情限制措施之下，為讓「盡可能多的家庭成員」出席菲利普親王的葬禮，首相約翰遜（Boris Johnson）將不出席。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 菲利普親王的靈柩將被放置在改裝的路虎靈車上

分析

BBC王室事務記者丹妮拉·勒爾夫（Daniela Relph）

這是愛丁堡公爵自己想要的葬禮。

賓客、音樂、軍隊元素正是公爵在告別時所要求的，他唯一可能沒有考慮到的元素是家庭關係的緊張。

英國女王已決定，本周六王室成員將不會穿著軍裝。

這巧妙地避免了哈里王子和安德魯王子的問題。兩人都退出了榮譽上校職務，他們穿軍裝的問題曾是一個難題，但現在已經解決。

據葬禮行進順序，菲利普親王的孫子威廉和哈里將不會並排走在一起。相反，他們的堂兄彼得·菲利普斯（Peter Phillips）將走在他們中間。

白金漢宮對這一決定不予置評。在回答記者提問時，一名發言人表示，他們不會捲入討論「戲劇化的看法」。

對於最近幾日對菲利普親王的悼念，白金漢宮表示，這是對「愛丁堡公爵非凡的一生和持久的努力」的證明，女王和家人對此感到感動。

當天行程

菲利普親王於4月9日在溫莎城堡去世，享年99歲。他的遺體現在停放在城堡的私人教堂裏。

葬禮當天，靈柩將被移至溫莎城堡的國事入口（State Entrance），並被安放在公爵親自參與設計的改裝捷豹路虎汽車上，以運送到不遠的聖喬治教堂。

前往教堂的送行隊伍將由英國擲彈兵衛隊樂隊帶頭，隨後是御林軍和軍事首長。

王室成員將加入扶靈隊伍。安妮公主和查爾斯王子將走在前排，隨後是愛德華王子和安德魯王子。

排在第三位的是劍橋公爵和蘇塞克斯公爵，以及他們的堂兄彼得·菲利普斯。

後一排是海軍上將蒂姆·勞倫斯（Tim Laurence）爵士和斯諾登伯爵（Earl of Snowdon），公爵的家政人員緊隨其後。

女王將在一名侍女的陪同下乘坐賓利禮賓車，走在隊伍的最後，從側門進入教堂。

棺木將蓋有菲利普親王的公爵旗，從他的希臘血統到他的英國封號，這面旗幟代表了他生活的方方面面。

公爵與皇家海軍的聯繫將在儀式中得到體現。屆時，皇家海軍陸戰隊的號手將在儀式上吹響行動哨——這是一個信號，表明所有人應做好戰鬥凖備。

唱詩班人數減少至4人。嘉賓將遵守新冠疫情的防疫規定，不跟唱。

儀式將由溫莎教長（Dean of Windsor）與坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）二人主持，整個儀式的內容將於周五晚公布。

愛丁堡公爵親自挑選了他葬禮祭壇上的儀仗。

儀仗由英國和英聯邦國家授予他的勳章和獎章組成，還有他的皇家空軍之翼和陸軍元帥權杖，以及來自丹麥和希臘的徽章，突出他希臘和丹麥王子的血統。

菲利普親王逝世後，英國進行了為期8天的全國哀悼，至4月17日在葬禮前結束。