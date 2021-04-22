北愛爾蘭百年：邊境民調看衰北愛長遠留英前景

51 分钟前

圖像來源，Getty Images

BBC北愛爾蘭節目《Spotlight》近期委託進行的一項民意調查顯示，北愛爾蘭人和愛爾蘭共和國的人民相信北愛在25年內會脫離英國。這項調查在愛爾蘭和北愛爾蘭的邊境區域進行。

大部分受訪者相信，十年內，北愛仍然會留在英國；但如果時間拉長到25年就不一定了。

在北愛爾蘭一側，49%的人認為，如果今天有邊境公投，他們會投票留在英國，43%的人支持愛爾蘭統一，8% 的人未有決定。

在愛爾蘭共和國一側，同步舉行的投票顯示，51%的受訪者支持愛爾蘭統一，27%的受訪者認為北愛應留在英國，22%不太確定。

他們被問到北愛會否在10年內留在英國，北愛和愛爾蘭分別有55%和59%的人認為「會」。

但如果同一問題把時間設定為25年，北愛和愛爾蘭共和國分別有51%和54%的人認為北愛將脫離英國。

這份民調顯示，只有40%的受訪北愛人認為，北愛成立100週年值得慶祝。兩地大多數人都認為，北愛仍然有機會發生政治暴力事件。

此項調查在復活節期間進行，當時北愛多處發生了衝突事件，與以往不同的是，這波騷亂的參與者主要是忠於英國的人，他們不滿意脫歐後北愛爾蘭的貿易規定，以及當地警察在疫情其間舉行新芬黨政客葬禮的方式。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 北愛爾蘭近期的騷亂再次引起外界關注。但這波騷亂的參與者主要是忠於英國的人。

民調顯示，76%的受訪北愛人認同「北愛地位爭議仍然未解決，未來仍有機會發生暴力事件」，在愛爾蘭共和國，認同的比例更高，達87%。

民調顯示，48%的受訪北愛人希望當局撤回英國脫歐協議中爭議性的貿易條款，46%的受訪北愛人則希望保留有關條款。

在新規定下，透過愛爾蘭水域從英國本土運送的貨物到北愛需要加以安檢，這威脅了英國制度上的完整性。

愛爾蘭總理邁克爾‧馬丁（Micheal Martin）接受BBC採訪時表示，新規定並非分裂英國。但英國首相約翰遜就表示會爭取取消相關規定，稱這是愛爾蘭海上「荒謬」的貿易屏障。

在愛爾蘭共和國，大部分人支持愛爾蘭政府在貿易上的立場，74%的人認為不應該撤回這項規定。

在北愛爾蘭，雖然大多數人不認同有關貿易措施，但大部分人希望與歐盟保持一定的經濟聯繫。

56%的北愛受訪者表示，希望當地議會三年內舉行有關留歐、脫歐的投票時，會支持留歐，只有38%的人希望脫離歐盟單一市場。

37%的北愛受訪者希望未來五年內能舉行邊境投票，另有29%的人是希望投票在五年後舉行。

英國首相約翰遜對BBC北愛爾蘭節目《Spotlight》表示，自己是「驕傲的統一派」，並認為北愛成立100週年值得慶祝。

民調顯示，僅40%的受訪人認為「北愛成立100週年是值得慶祝的成就」，45%的人表示不認同。

公開慶祝北愛成立一個世紀是民調中五個選項中，最不受歡迎的一個。

在北愛爾蘭，48%的人認同，100年前愛爾蘭分裂並設下邊境，是一個「應該後悔的負面發展」。

50%的受訪者認為目前應專心應對新冠疫情帶來的挑戰，而非籌備百週年活動，61%受訪者認為，應該以中立的態度去看待北愛成立一世紀，並承認在議題上有不同意見。

61%的受訪者認同：「北愛爾蘭的歷史不單是憲制政治，百年慶典應該是一個呈現其運動、商業、科學和文化成就的機會。」

在愛爾蘭共和國，只有12%的人認為北愛成立百週年值得慶祝。

大部分人希望以中立態度看待北愛成立百週年，有74%的人，另外71%仍然後悔分裂。

這項民調由BBC北愛爾蘭《Spotlight》節目委託北愛及愛爾蘭共和國民調機構LucidTalk和Ireland Thinks進行。

北愛的民調在4月5日至7日於網上進行，收集了2845個回應用作分析。愛爾蘭共和國的民調在4月6日至9日進行，收集了1088個回應作分析。誤差範圍是正負2.5%。