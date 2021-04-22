新疆維吾爾人權：英國議會通過「種族滅絶」決議 約翰遜政府面對巨大壓力

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圖像來源，PA Media

英國議會4月22日晚間投票通過無約束力決議，繼美國、加拿大和荷蘭之後，成為又一個宣告承認中國在新疆對維族人施行「種族滅絶」的西方議會。

儘管「無約束力」意味著英國政府無需採取任何實際行動，但是多數分析認為，這一議會決議將進一步負面影響英中關係，對唐寧街十號的現行對華政策無疑施加了更大的政治壓力。

英國議會通過上述跨黨派決議案表決前，包括執政保守黨，第一大反對黨工黨，以及自民黨、蘇格蘭民族黨和（北愛）民主統一黨議員等幾乎所有主要黨派議員均發言表示支持。

執政保守黨議員沒有出面反對議案也被認為是從很大程度上反映了英國政府在對華政策上所面臨巨大國內壓力的一種自然舉措。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國首相約翰遜的對華政策正面臨來自議會各黨派的巨大壓力

約翰遜政府的立場

約翰遜政府迄今止的立場是，新疆是否存在「種族滅絶」應由國際法庭判斷。

英國政府亞洲事務部長亞當斯（Nigel Adams）在議會發言時，一方面承認新疆存在「大量」破壞人權行為證據的同時，堅持表示是否存在「種族滅絶」必須由國際法庭決定。他還表示，英國政府會繼續向中國施壓，要求允許聯合國人權官員訪問新疆調查。

英國最近出籠的中期外交和國防政略綜合評估文件也只是把俄羅斯定位首要威脅，而對中國的定性是既有需要競爭的方面，也有可以合作的地方。

圖像來源，Lord Alton Twitter 圖像加註文字， 阿爾頓勳爵表決後第一時間向BBC中文傳遞了他給政府公開信

來自英國議會的巨大壓力

決議案通過後，議會跨黨派小組發起人之一，上院議員阿爾頓勳爵（Lord Alton）第一時間向BBC中文傳遞了他給政府的一封公開信。他在公開信中呼籲政府「象約翰遜首相承諾的一樣」變成「正義的力量」，並對英國繼續依賴中國生產鏈，繼續允許24所頂尖學府與「有中共軍方背景」的中國院校合作等一系列政策提出了批評。

阿爾頓勳爵還通過個人推特批評政府說，中共破壞人權的行為還遠不止新疆。他例數了武漢爆發新冠疫情之後，迫害李文亮醫生和公民記者張展，以及打壓香港民主派等等行為。

圖像來源，UK Parliament 圖像加註文字， 保守黨議員甘尼上了不久前中國發佈針對英國人的制裁名單

主筆起草決議的保守黨議員甘尼（Nusrat Ghani）在議會發言中也批評了政府在新疆問題上被聯合國和國際法庭的框架「約束」，並指出中國不可能被送上國際法庭，因此議會「必須奪回控制權」。

工黨亞太事務影子大臣金諾克（Stephen Kinnock）提議，英國政府應該擴大對中國官員的制裁範圍。

甘尼等議員也在起草一份貿易法案修正案，旨在要求英國政府不得繼續與有「種族滅絶」行為的國家貿易。甘尼和阿爾頓勳爵均在不久前中國發佈針對英國人的一份制裁名單上。

中國發佈制裁名單是針對美國、英國、歐盟和加拿大對新疆破壞人權官員宣佈制裁的回應。