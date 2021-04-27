5G與華為：英國情報機構負責人警告西方國家不應再犯類似錯誤

34 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 弗萊明表示，西方世界面臨著一個威脅，即他們所依賴的關鍵技術或將不再由西方塑造。

英國一位情報首長日前警告稱，在中國等國家在科技與安全領域構成的威脅面前，西方國家目前正面臨「清算時刻」。

英國情報機構「政府通信總部」（GCHQ）主任弗萊明（Jeremy Fleming）表示，西方世界面臨著一個威脅，即他們所依賴的關鍵技術或將不再由西方塑造。

「我們可以看到，重要的技術領導力正在東移。這正在帶來利益和價值觀的衝突，」他在4月23日表示。

政府通信總部負責收集來自全球的情報，以識別並破壞對英國帶來的威脅。該組織與美國國家安全局關係密切，同時與美國、澳大利亞、加拿大及新西蘭的情報機構共同組成「五眼聯盟」。

中國的挑戰

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 成立於1919年的英國政府通信總部負責情報、安全和網絡安全。

弗萊明指出，在情報方面中俄兩國均是英國的關切所在。而在科技領域，中國的影響更為長遠。

「俄羅斯的活動帶來的威脅就像是在你手機上發現了一款特定應用程序的漏洞，這可能會很嚴重，但你可以有其他程序代替。但是，令人擔憂的是，中國的體量和技術實力意味著，它有控制全球應用系統的可能。」

他表示，中國是許多新興技術的早期「實施者」，而這些技術正在改變數字環境。他還表示，中國正「動用國家力量的所有元素去控制、影響、設計及統治市場」，同時還在試圖主導關於國際規則和標凖的辯論。

5G教訓

在西方國家，尤其是技術方面，來自中國的挑戰在情報部門負責人眼中一直是重中之重。

「正如我今天看到的那樣，未來的風險是，我們失去塑造我們技術環境標凖的控制，」弗萊明向BBC表示。

圖像來源，Reuters

「確保我們西方自由民主觀的那些事物扎根於我們的技術之中。」

弗萊明稱，在圍繞中國公司華為打造新5G電信系統的辯論中，英國有可以吸取的教訓。英國原本允許華為參與本國5G網絡建設，但隨後跟隨美國轉而將華為拒之門外。

BBC安全事務記者戈登·科萊拉（Gordon Corera）指出，有擔憂的聲音認為，沒有幾家公司實際上可以提供這種最新技術。

「我們的確在10年前錯過了關於5G的對話機會，當時西方國家決定不對這項支撐性基礎設施進行投資……結果是我們沒有選擇的餘地了，」弗萊明表示。

他指出，英國的當務之急是確保未來做出的長期選擇可以保證其擁有選擇的空間，從而使得對依賴性的擔憂不再重演。

西方國家的警惕

華為風波後，英國對中國技術影響力的警惕日漸增高。

為對抗中國帶來的挑戰，尋找5G方面的替代選項，英國首相約翰遜（Boris Johnson）正在與其他九個民主國家籌建「D10」組織。

這個聯盟在傳統西方七國集團（G7）的基礎上吸納了韓國、印度及澳大利亞，將於今年夏天在英國康沃爾的G7峰會期間會面。

英國的盟友美國日前也在一份情報機構報告中提到中國在關鍵技術領域的威脅。

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）於4月13日公開2021年《美國情報系統年度威脅評估》報告內容。其中指出，中國是美國技術競爭力的主要威脅。