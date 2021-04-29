英國首相約翰遜裝修唐寧街官邸為什麼引發爭議

19 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鮑里斯·約翰遜和未婚妻凱麗·西蒙茲2019年7月住進唐寧街11號樓上的公寓

英國首相約翰遜裝修唐寧街官邸惹風波，爭議焦點是部分裝修費用由誰埋單。監管當局已就此立項展開正式調查。

負責監督政治捐獻和選舉財務的英國選舉委員會就此表態說，「有合理的理由懷疑可能發生了一項或多項違法違規行為。」

自3月初引起英國媒體關注的唐寧街「裝修門」風波，到底怎麼回事？

怎麼是唐寧街11號？

鮑里斯·約翰遜和未婚妻凱麗·西蒙茲2019年7月住進唐寧街11號樓上的公寓。

英國首相府是唐寧街10號，約翰遜首相和女友為什麼住在隔壁？

11號是財相府。樓上的生活區有四間臥室，比10號樓上的居住區寬敞。最初「換公寓」的是前首相布萊爾（Tony Blair），之後歷任首相就都沿襲了這個安排。

布萊爾夫婦入住唐寧街時有三個孩子，後來添了老四。據悉他們發現10號樓上的居住空間太擁擠，跟時任財相布朗商量後交換了住處。

布萊爾夫婦把唐寧街11號的樓上改造成家庭居住空間。繼任卡梅倫首相搬進去之後，在2011年花了三萬英鎊重新修理了一番。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 首相和家人住在11號的樓上。唐寧街11號是財相辦公室，但樓上是生活區域。

風波因何而起？

就是約翰遜和未婚妻這次的公寓翻新裝修引發了的爭議，焦點是錢 — 裝修費出自哪個錢包。

傳聞裝修花了20萬英鎊。問題在於首相每年用於唐寧街公寓的政府補貼只有三萬英鎊。

最初是約翰遜首相的前首席顧問多米尼克·卡明斯（Dominic Cummings）爆料，說首相有意讓捐助人為裝修公寓「秘密買單」。

卡明斯聲稱這種做法「不道德、愚蠢，可能非法，而且如果按照他（約翰遜）的意願付諸行動的話幾乎肯定違反了有關妥善披露政治捐獻的規定」。

在野的工黨希望首相公開裝修公寓的所有開支，以及最初付款的是何人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 約翰遜首相的前首席顧問卡明斯爆料掀起「裝修門」風波

政府怎麼說？

政府方面的說法是首相自掏腰包支付了全部裝修費用。

但是，有報道說這筆錢是預支的，不管是以貸款還是捐獻形式。約翰遜事後償還了這筆錢。

被問及他是否曾經談論過用政治捐獻的錢款支付裝修費用時，約翰遜回答說，如果這件事有任何需要說明、需要申報之處，「自然會在適當的時候做出」。

圖像來源，White House 圖像加註文字， 2011年，卡梅倫夫人在唐寧街11號樓上公寓客廳招待到訪的美國第一夫人米歇爾·奧巴馬

接受資助有什麼問題？

如果首相接受了別人的錢支付裝修費用，那麼他需要公開披露。

通常來說，接受政治捐獻或貸款後，首相必須在28天內登記備案。但英國還有一系列針對政府高級官員的利益關聯事宜的申報規則和公開披露細則。

目前不清楚約翰遜裝修首相官邸如果涉及財務資助，應該按照這份清單上的哪一條或哪些規則予以披露、申報。

選舉委員會稱此番調查的目的是設法確定，與唐寧街11號樓上公寓裝修有關的錢款往來有沒有需要遵守相關規定之處，是否按規定申報備案了。

工黨影子衛生大臣喬納森·艾希沃斯（Jonathan Ashworth）指出，任何需要公開的信息現在都應該已經公開；「如果商界人士為他的公寓翻新埋單……那麼我們需要知道這些人對政府的政策感興趣，是否對承接政府採購合同感興趣。」

圖像加註文字， 契克斯和其他屬於英國政府的地產物業修繕涉及的財務事宜通常由慈善信託經管

指定捐款和慈善信託？

唐寧街官邸的物業財務通常會由一個慈善信託經手。其他政府物業，比如首相鄉間別墅契克斯（Chequers），為內閣大臣和部長服務的度假地Dorneywood（18世紀莊園）等也有類似安排。

政治獻金可以指定用於此類物業的裝修。《每日郵報》報道，保守黨上議院議員布蘭羅勳爵2020年10月捐款5.8萬英鎊，指定用於補償保守黨代表尚未成立的「唐寧街信託」所支付的款項。

布蘭羅勳爵已經被證實受邀組建這樣一個由各黨派代表擔任受托人的機構，並出任主席。到目前為止這個擬議中的信託還沒有成立。