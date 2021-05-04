愛爾蘭分治百年：南北分界如何確定的與脫歐之後怎麼辦？

弗拉納根（Eimear Flanagan）

BBC新聞網

1 小时前

圖像來源，Getty Images/Bettmann 圖像加註文字， 1920年代，北愛爾蘭警察在邊界站崗。

1921年5月3日，愛爾蘭正式分治，北愛爾蘭正式成立。這天是之前20多年衝突的結果，源於支持北愛與愛爾蘭統一的民族主義者、與支持英國在北愛統治的聯合主義者的衝突。

這場分治，把愛爾蘭島上32個郡分為兩部份，其中六個郡組成北愛爾蘭，至今仍然是英國的一部份。其餘的26郡組成「愛爾蘭自由邦」，最後成為今天的愛爾蘭共和國。

周一（5月3日）是這次分治一世紀紀念日，雖然它的歷史久遠，仍然影響著愛爾蘭和北愛爾蘭的發展，在英國脫歐的談判中，它更是外界其中一個最大的關注點。

愛爾蘭為什麼要分治？

英國政府多年來都形容，分治是個妥協的做法。這是因為，愛爾蘭的民族主義者多年來都不斷爭取自治，也就是要求倫敦的中央政府下放權力，在都柏林建立一個議會。

但這同時引起另一派別的不滿，這個稱為「聯合主義」的陣營在政治取態和宗教信仰都與愛爾蘭民族主義者不同：他們大多是新教教徒，也支持英國在北愛爾蘭的統治，不希望接受都柏林的管治。

這些聯合主義者大多聚居在愛爾蘭島東北部的阿爾斯特省（Ulster），在這個省份屬於主流，但如果計算整個愛爾蘭島的人口，他們屬於少數，因為阿爾斯特省以外的地方，大多數的人口是信奉天主教的愛爾蘭民族主義者。

圖像來源，Hulton Archive/Getty Images 圖像加註文字， 1916年復活節起義期間都柏林的郵政總局被破壞。

1916年當英國參加第一次世界大戰時，這些民族主義者就趁機發起短暫的暴力起義，稱為復活節起義。

英國當局很快就平息這次起義，但倫敦政府之後決定處決許多起義的領袖，令外界反而同情這些起義者。之後在1919年爆發了愛爾蘭獨立戰爭，外界視復活節起義是推動這場獨立戰爭的因素。

英國最終在1921年決定在愛爾蘭實行分治，讓支持脫離英國的民族主義者在都柏林建立議會，同時讓支持英國統治的聯合主義者在貝爾法斯特建立另一個議會。

北愛和愛爾蘭的分界是如何定出來的？

歷史上，阿爾斯特省由九個郡組成，但現時只有六個郡屬於英國管治的北愛爾蘭。這是因為決定分治的時候，聯合主義者害怕他們在當地的主流地位會受威脅，為了保護自身的領導地位，他們不得不放棄阿爾斯特省其中三個郡。

這三個郡分別是多尼戈爾郡（Donegal）、卡文郡（Cavan）和莫納亨郡（Monaghan），它們大多數人口都是天主教徒，大部份的選民都會投票給支持民族主義的政黨，與阿爾斯特省其他郡不同。

英國政府之後在1920年通過《愛爾蘭政府法令》（Government of Ireland Act），正式確立北愛爾蘭和愛爾蘭其他地區的政治架構。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歷史上，阿爾斯特省由九個郡組成，但現時只有六個郡屬於英國管治的北愛爾蘭。

《愛爾蘭政府法令》也確立了北愛爾蘭的邊界：「北愛爾蘭由以下國會郡組成：安特裏姆郡（Antrim）、阿馬郡（Armagh ） 、唐郡（Down）、弗馬納郡（Fermanagh） 、倫敦德里郡（Londonderry） 和蒂龍郡（Tyrone） ，加上以下郡級市：貝爾法斯特和倫敦德里。」

這讓支持聯合主義的詹姆士‧法勒爵士（Sir James Craig）在1921年當選北愛爾蘭第一任首相，職位相當於現時的北愛首席部長。

這部法令也同時規定在都柏林另設議會，但反對英國統治的愛爾蘭民族主義者不甘於這種由英國容許的自治。他們在1919年，即是這部法令通過前，已經另行組成自己的議會，爭取全面獨立。

圖像來源，Topical Press Agency/Getty Images 圖像加註文字， 詹姆士‧法勒爵士在1921年當選北愛爾蘭第一任首相，職位相當於現時的北愛爾蘭首席部長。

當地人對這個邊界有什麼看法？

民族主義者並不喜歡這條把北愛爾蘭從愛爾蘭分割出去的邊界，仍然繼續推動南北愛爾蘭統一的運動。

即使是支持英國統治的聯合主義者都不大滿意分治。研究愛爾蘭歷史多年的學者穆爾（Cormac Moore）說，當選北愛首名首相的法勒爵士因為推動只把阿爾斯特省六個郡撥歸北愛爾蘭管治，這個決定激怒了許多聯合主義者，尤其是那些分治後住在都柏林議會管治範圍的支持者，因為他們面對的是十分不確定的未來。

他說，那些被排除在北愛爾蘭以外的聯合主義者形容自己是「被遺棄」，最終退出阿爾斯特省議會。

圖像來源，Topical Press Agency/Getty Images 圖像加註文字， 愛爾蘭民族主義者在1919年已經另行組成自己的議會，爭取全面獨立。

當時確定的邊界是永久的嗎？

雙方劃定愛爾蘭自由邦和北愛爾蘭的邊界時都不清楚這條邊界會存在多久，也不知道它會不會按其中一方的意願改變。

愛爾蘭獨立戰爭1921年結束後，英國和愛爾蘭簽訂和約，規定愛爾蘭脫離英國獨立後成立「愛爾蘭分界委員會」，由新成立的愛爾蘭自由邦和北愛爾蘭各派出一名代表，加上委員會主席的三人小組，檢討邊界所在地是否合適。

這個委員會的主席是英國委派的菲瑟姆（Richard Feetham），但受英國控制的貝爾法斯特政府拒絶委派代表，英方於是委派一名著名的聯合主義支持者作為北愛爾蘭的代表。

圖像來源，National Library of Ireland. 圖像加註文字， 分界委員會成員包括：（左起）北愛代表菲舍爾（Joseph Fisher）、委員會主席菲瑟姆和愛爾蘭代表麥克尼爾（Eoin MacNeill）

愛爾蘭民族主義者當然不會接受任何邊界，但愛爾蘭一方當時有部份領袖認為，他們可以透過這個委員會，從北愛爾蘭取得更多土地。但歷史學者穆爾形容，愛爾蘭一方這個想法「天真」。

受愛爾蘭內戰影響，這個委員會要到1924年才能開展工作。這三年時間對邊界問題影響深遠，因為它不但讓現有邊界有時間成形，也讓北愛漸漸不用在經濟上依靠愛爾蘭自由邦。

但穆爾認為，愛爾蘭自由邦政府決定沿著這條邊界設置海關檢查站，是令邊界成形的最大因素，也令邊界變成現實。他解釋這些檢查站對一般人都造成重大影響，「在許多方面都加固了邊界的槪念」。

圖像來源，George Rinhart/Corbis via Getty Images 圖像加註文字， 一些進入愛爾蘭自由邦的車輛接受愛爾蘭一方的海關檢查，學者認為這是首次讓一般人切實感到這條邊界的存在。

分界委員會有什麼決定？

這個委員會的成員當時走訪了北愛爾蘭與愛爾蘭的分界區域，與當地居民交談，但許多歷史學家都認為，英國和愛爾蘭簽訂的和約用字十分含糊，讓親英的委員會主席可以隨意詮釋委員會的角色。

這份和約第12條規定，分界委員會「應在盡量兼顧經濟和地理條件的情況下，按當地居民意願確立北愛爾蘭與愛爾蘭其餘地區的邊界」。

政治地理學者蘭金（Kieran Rankin ）介紹說，支持愛爾蘭統一的民族主義者當時認為，條文中「當地居民意願」的意思，最少應該包括邊界沿線的民族主義支持者聚居的地方，讓他們加入愛爾蘭自由邦。

但另一方即支持英國統治的聯合主義者就集中在條文「盡量兼顧經濟和地理條件的情況」一部份，認為委員會會按這個條件規定，盡量保持北愛爾蘭的完整性。

而委員會最終的決定也反映，它在作決定時很大程度上從經濟角度考慮。唐郡紐裏市（Newry）是個明顯的例子，它當時是一個貿易和交通重鎮。

圖像來源，Topical Press Agency/Getty Images 圖像加註文字， 愛爾蘭獨立戰爭1921年結束後，英國和愛爾蘭簽訂和約，規定愛爾蘭脫離英國獨立後成立"愛爾蘭分界委員會"。

這個市至今仍然屬於北愛爾蘭，是英國的一部份。蘭金說其實當時約四分之三的人口都支持加入愛爾蘭自由邦，但委員會考慮到這個城市的港口收入、煤炭運輸基建等，認為它對北愛爾蘭的紡織業十分重要，不可移交給愛爾蘭自由邦。

蘭金形容，這是委員會「以經濟和地理因素壓倒當地居民意願的典型例子」。委員會最終只建議一些邊界的小村莊轉讓給愛爾蘭自由邦，包括克羅斯馬格倫（Crossmaglen）、瓊斯伯勒（Jonesborough）等。一些大多數居民都希望加入愛爾蘭自由邦的大城市，如斯特拉班（Strabane）都榜上無名。

根據委員會的建議，北愛爾蘭要把約730平方公里的土地轉讓給愛爾蘭自由邦，同時可從對方接收約202平方公里土地。支持英國統治的聯合主義者滿意結果，但愛爾蘭政府仍然感到不滿，最終愛爾蘭、北愛爾蘭和英國政府三方面擱置委員會的決定，邊界維持原有狀態。

同時委員會的報告保密，直至1969年才公開。

圖像來源，Newry and Mourne Museum 圖像加註文字， 唐郡紐裏市是一個貿易和交通重鎮。

邊界現況如何？

邊界的位置沒有改變，但邊界的模樣就經歷了許多改變。上世紀60至80年代期間，北愛爾蘭因為邊界問題發生一連串衝突，英國軍隊在邊界設置許多檢查站，這些檢查站經常成為主張愛爾蘭統一的武裝組織「愛爾蘭共和軍」襲擊的目標。

隨著北愛爾蘭和平進程推進，邊界上的設施開始拆除，首先是1993年應歐洲經濟一體化為由移除邊界上的海關檢查站，而隨著英國和愛爾蘭1998年簽定《貝爾法斯特協議》（又稱《耶穌受難日協議》，Good Friday Agreement ），英國也開始拆除邊界上的軍事檢查站，到2006年拆除最後一個軍隊瞭望塔。

但英國脫歐令邊界問題再次成為爭議焦點，隨著英國在去年1月31日正式離開歐盟，這條邊界除了是北愛爾蘭和愛爾蘭邊界，還成為一個歐盟成員國和非歐盟成員國的邊界。

圖像來源，Charles McQuillan/Getty Images 圖像加註文字， 北愛和愛爾蘭邊境目前沒有設置任何檢查站，一般人只能從馬路上雙方各自根據英國和愛爾蘭標凖繪畫的道路標記，看出邊界的位置。

圖像來源，PETER MUHLY/AFP via Getty Images 圖像加註文字， 英國2006年拆除最後一個軍隊瞭望塔。

BBC北愛爾蘭節目《Spotlight》4月委託進行的一項民意調查的部份結果

英國脫歐令當地有聲音呼籲應該趁機會，在北愛爾蘭進行邊境區域公投，讓當地人選擇是否加入成為北愛爾蘭一部份，但是否舉辦公投是由北愛爾蘭事務大臣決定，換句話說，決定權在倫敦中央政府。

英國首相約翰遜當時說，他無法想像會有北愛爾蘭事務大臣會考慮舉行這種公投，將來「很長很長的時間都會是這樣」。愛爾蘭總理（Micheal Martin）也反對在短期內舉行公投，認為在和平進程這個階段舉行公投會造成分裂。