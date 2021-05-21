獨立調查稱BBC記者以「欺詐」手段獲取採訪戴安娜機會 BBC向多人道歉

51 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 涉案《廣角鏡》訪談播出時，威廉王子（左二）與哈里王子（右一）尚未成年。

英國劍橋公爵威廉王子（Prince William, the Duke of Cambridge）稱，1995年BBC電視時事欄目《廣角鏡》（Panorama）對其母威爾士王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）的專訪導致母親偏執問題惡化，也破壞了父母的關係，而這全因為BBC管理層庸碌無能。

英國最高法院退休法官約翰·戴森勳爵（John Dyson, Lord Dyson）星期四（5月21日）發表獨立調查報告稱，《廣角鏡》前記者馬丁·巴希爾（Martin Bashir）以「欺詐」手段獲得採訪戴安娜王妃的機會，違反BBC編輯指引，BBC也沒能在事件中持守「高標凖的誠信和透明度」。

圖像來源，BBC/Reuters 圖像加註文字， 戴安娜王妃和BBC《廣角鏡》前記者馬丁·巴希爾

威廉王子歡迎戴森勳爵的結論，並批評BBC領導顧左右而言他，沒能嚴加追問。薩塞克斯公爵哈里王子（Prince harry, the Duke of Sussex）另行發表聲明稱，其母親是被連串不道德媒體文化所引起的漣漪效應所殺害。

BBC分別緻函威廉王子、哈里王子、威爾士親王查爾斯王子（Charles, Prince of Wales）與戴安娜王妃弟弟查爾斯·史賓賽伯爵（Earl Spencer）道歉，並退還一切與該期《廣角鏡》節目有關之獎項，包括一項1996年的英國電影學院獎（BAFTA）電視獎項。

BBC總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）說：「雖然報告指出威爾士王妃戴安娜熱衷於接受BBC採訪，但尋求採訪的過程顯然與公眾合理期望遠遠不符。」

「我們對此感到非常抱歉，戴森勳爵已明確指出問題所在。」

英國文化大臣奧利弗·道登（Oliver Dowden，杜永敦）則表示，政府將思考是否需要進一步改變BBC。道登在一份聲明中說，戴森勳爵的調查報告「確鑿」地曝光了BBC核心中所存在的過失。

「我們將按照戴森勳爵的詳盡報告，考慮在BBC憲章中期複檢中要否引入進一步的管治改革。」

分析：威廉、哈里兄弟的強烈回應

BBC王室事務記者 約翰尼·戴蒙德（Jonny Dymond）

威廉王子所表達的情感並不誇張。這不光是關於巴希爾，而是關於BBC整體，也就是他所認為完全無力調查事件，甚至於選擇隱瞞不光彩事情的這家機構。

要注意的是，沒有人說到此為止，也沒有人說這事情年代久遠。他明確地指責BBC把父母推向離婚，也在隨後導致其母親身亡的事情上扮演了一定角色。

哈里王子也發表了聲明，沒那麼怒髮衝冠，沒那麼指名道姓，倒是正如他一向所說，指出是「一種剝削與不道德操作文化」導致事件。