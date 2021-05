獨立調查稱BBC記者以「欺詐」手段獲取採訪戴安娜機會 BBC向多人道歉

51 分钟前

英國劍橋公爵威廉王子(Prince William, the Duke of Cambridge)稱,1995年BBC電視時事欄目《廣角鏡》(Panorama)對其母威爾士王妃戴安娜(Diana, Princess of Wales)的專訪導致母親偏執問題惡化,也破壞了父母的關係,而這全因為BBC管理層庸碌無能。