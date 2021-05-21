獨立調查稱BBC記者以「欺詐」手段獲取採訪戴安娜機會

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獨立調查稱BBC記者以「欺詐」手段獲取採訪戴安娜機會

38 分钟前

英國劍橋公爵威廉王子（Prince William, the Duke of Cambridge）稱，1995年BBC電視時事欄目《廣角鏡》（Panorama）對其母威爾士王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）的專訪導致母親偏執問題惡化，也破壞了父母的關係，而這全因為BBC管理層庸碌無能。

英國最高法院退休法官約翰·戴森勳爵（John Dyson, Lord Dyson）星期四（5月21日）發表獨立調查報告稱，《廣角鏡》前記者馬丁·巴希爾（Martin Bashir）以「欺詐」手段獲得採訪戴安娜王妃的機會，違反BBC編輯指引，BBC也沒能在事件中持守「高標準的誠信和透明度」。

威廉王子歡迎戴森勳爵的結論，並批評BBC領導顧左右而言他，沒能嚴加追問。薩塞克斯公爵哈里王子（Prince harry, the Duke of Sussex）另行發表聲明稱，其母親是被連串不道德媒體文化所引起的漣漪效應所殺害。