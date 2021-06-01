新冠疫情：劍橋教授給6月解封計劃潑冷水，印度變種病毒可能導致英國第三波疫情

凱蒂·賴特（Katie Wright）

BBC記者

18 分钟前

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一位為英國政府提供建議的科學家稱，有跡象表明英國正處於第三波新冠疫情爆發的初始階段。英國劍橋大學的古普塔教授（Ravi Gupta）稱，儘管新增病例「相對較少」，但印度變種病毒已造成「指數式增長」。

他說英格蘭6月21日解封的計劃應被推遲。英國環境大臣喬治·尤斯蒂斯（George Eustice）也說，政府不排除推遲解封計劃的可能性。

但商界領袖警告說，對擬議日期的任何改變都會產生有害影響。

周一英國連續第六天錄得超過3000例新增新冠病例。此前英國自4月12日以來的新增病例一直沒有超過這個數字。

在英格蘭、威爾士或北愛爾蘭，沒有關於檢測結果呈陽性後28天內死亡的報告，但蘇格蘭有一份死亡報告。

古普塔教授告訴英國廣播公司第四台的《今日》節目，英國已處於第三波疫情中，至少有四分之三的病例所含病毒與印度變種病毒相似。

他說：「當然目前的病例數量相對較少。但所有疫情都是從少數病例開始，然後爆發，所以關鍵是我們看到了疫情爆發的早期跡象。」

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然而他認為，英國已接種疫苗的人數意味著這一波疫情到來的時間相對於之前可能比較晚。「在一段時間內可能會有一種虛假的安全感，這就是我們的擔憂。」

政府解封計劃的最後階段將取消室內外所有聚會人數限制。

古普塔教授同時也是英國政府新增呼吸道病毒威脅諮詢小組（Nervtag）的成員，她說6月解封的計劃應該被「推遲幾周，同時給我們時間收集更多訊息」。

同時英國醫學協會理事會主席查德·納格保爾（Chaand Nagpaul）醫生說，英國正處於與病毒鬥爭的「關鍵時刻」，並呼籲內閣在考慮是否在6月21日解除限制時「以最大的謹慎行事」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 倫敦一處球場外，民眾等待入場。

他說：「過早地解除所有法律限制，然後導致感染率激增，將破壞衛生服務部門為解決其所面臨的最大醫療挑戰而做出的努力。這也將進一步增加對工作人員的要求，他們在精神上和身體上都很疲憊。」

3月幾乎有500萬病人在等待手術，這是英國有記錄以來最高的數字。

英格蘭國家醫療服務體系的數據顯示，超過43.6萬人等待手術時間超過一年，而在新冠疫情以前，這個群體只有1600人。

企業命懸一線

英國酒店業首席執行官凱特·尼克爾斯（Kate Nicholls）說，如果不能在6月重新開業，對該行業來說將是「毀滅性的」，由於社交距離限制措施，許多酒店場所目前以60%的容量運營。

她說，一些企業正在「大出血」，推遲解封將「把他們推向業務失敗的懸崖邊」。

現場音樂行業協會Live的首席執行官格雷格·帕姆利（Greg Parmley）說，從音樂節到小型場館在內的整個行業在關閉一年多之後，已經為6月21日的回歸「完全凖備好了」。

他說政府的一系列試驗活動表明，「音樂活動可以安全地舉行，幾乎不受新冠疫情影響，所以沒有理由讓我們再繼續關閉」。

尤斯蒂斯告訴英國廣播公司，政府必須「一步一步地」處理事情。

「我們不排除任何可能性。我們知道這是一個充滿困難的大流行病，情況隨時發生變化。我們必須提前數周做出判斷。但要到時候我們才能看到5月17日做出的這個決定的影響」。

英國各地放寬新冠措施的時間表各不相同。蘇格蘭政府希望在6月7日取消更多限制，而威爾士將於6月3日進行檢視。北愛爾蘭的一些社交限制措施於5月24日被放寬，其下一次檢視將於6月10日進行。