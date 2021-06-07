英國女王對哈里梅根新生女兒「很開心」 取名有深意

2021年6月7日早上6点38分

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 哈里與梅根夫婦（右）以女王（左）的小名作為新生女兒的名字。

英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）與夫人梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）宣佈，兩人的第二名孩子——一個女孩——已經出生，取名麗麗貝特「麗麗」·戴安娜·蒙巴頓—溫莎（ Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor）。

薩塞克斯公爵伉儷星期天（6月6日）發表聲明稱，女兒於美國太平洋時間6月4日11:40（格林尼治標凖時間18:40）在加利福尼亞州聖巴巴拉農舍醫院（Santa Barbara Cottage Hospital, California）出生，重7磅11盎司（3.487公斤），母女平安，目前「正在家中適應著」。

白金漢宮表示：「女王，威爾士親王與康沃爾公爵夫人（查爾斯王子與夫人卡米拉），以及劍橋公爵伉儷（威廉王子與夫人凱瑟琳）已獲悉此消息，並對此感到非常高興。」

薩塞克斯公爵伉儷表示，女兒名字「麗麗貝特」正是王室對女王，也就是曾祖母的暱稱。中間名「戴安娜」則是向「親愛的先祖母」威爾士王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）致意。薩塞克斯公爵伉儷並未發放女兒的照片。

BBC記者達爾茜·李（Dulcie Lee）報道，麗麗貝特是女王第11位曾孫輩，英國王位第八順位繼承人。這意味著1960年出生的女王第三名孩子——約克公爵安德魯王子（Prince Andrew, Duke of York）將下降為第九順位繼承人。

為何取名麗麗貝特？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1932年，仍是伊麗莎白公主的當今女王與祖父英王喬治五世（左）和祖母瑪麗王后（右）一同搭乘開篷馬車。

女王在家中被暱稱為麗麗貝特（Lilibet），這源於當時的伊麗莎白公主（Princess Elizabeth）牙牙學語時講不清楚自己的名字，她的祖父——國王喬治五世（King George V）——也學著叫她麗麗貝特，從此變成女王的小名。

女王先夫愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）也如此稱呼女王，兩人當年成婚之後，菲利普親王曾致函岳母——即後來的伊麗莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）說：「麗麗貝特是世界上唯一讓我感到實在的『東西』。」

麗麗小寶寶的中間名戴安娜是給哈里王子先母戴安娜王妃致意。1997年8月31日凌晨，戴安娜在法國巴黎遭遇車禍身亡，終年36歲。當時哈里王子只有12歲。

麗麗的堂姊——威廉王子與凱瑟琳二孩子，長女劍橋夏洛特公主（Princess Charlotte of Cambridge）——也在中間名同時用上伊麗莎白和戴安娜。

英國《太陽報》前王室新聞主編鄧肯·拉爾科姆（Duncan Larcombe）對BBC評論說，哈里與梅根給長女取的名字是「最王室的名字」，甚至是自從兩人淡出英國王室職務之後「向英國王室伸出的首枝最明顯——也許是唯一的——橄欖枝」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2021年3月，薩塞克斯公爵夫婦哈里和梅根接受美國主持人奧普拉的採訪節目播出後，引起軒然大波。

各方網上道賀

在白金漢宮代表王室各宮房發表聯合聲明之後，幾位主要王室成員透過Twitter進一步道賀。

威爾士親王查爾斯王子（Charles, Prince of Wales）與夫人恭喜兒子哈里、兒媳婦梅根與當上哥哥的孫兒阿奇·蒙巴頓—溫莎（Archie Mountbatten-Windsor），威廉王子與凱特王妃也稱，對「麗麗寶寶」出生的喜訊感到高興。

英國王室官方Twitter的道賀帖文則採用了一幅哈里與梅根大婚之日拍攝的照片。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與在野黨工黨黨魁史塔默爵士（Sir Keir Starmer）也分別道賀。

梅根的好友，攝影師米桑·哈里曼（Misan Harriman）曾替兩人拍攝宣佈懷孕的官方黑白照片。他在Twitter上說：「麗麗貝特來了！向我勇敢的朋友，還有他們可愛的家庭道賀！」

「支持女權團體」

哈里與梅根夫婦在聲明中稱，麗麗貝特出生為兩人帶來莫大欣喜。夫婦倆感謝世界各地友好對他們的愛護與祈禱，同時呼籲任何人希望送禮道賀的話，請他們轉而了解並支持各女性權益團體。

兩人在加州比華利山（Beverly Hills）成立的Archewell基金會還專門點名四家國際女性權益慈善團體，呼籲各方支持。這些組織分別為美國五至18歲女孩提供啟蒙支援，援助無家可歸孕婦，改善非洲女童就學情況，和協助印度婦女就業。

梅根同時向敢於講述個人流產經歷的女性致敬。她寫道：「當一個人敢於說出真相，就能賦權我們所有人都這樣做。」

在美國出生的特殊意義

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 哈里與梅根長子阿奇（左）於2019年5月6日在倫敦出生。

36歲的哈里王子與39歲的梅根於2018年5月在溫莎城堡（Windsor Castle）共諧連理，一年後誕下長子阿奇。

哈里王子最近曾談論自己的育兒風格，強調要「打斷」自己兒時所受苦難的「循環」。

由此，麗麗貝特成為目前英國王室繼承序列中最高級的海外出生成員，且作為美國出生的公民，麗麗貝特同時有資格問鼎美國總統。

然而，因應先王喬治五世100多年前定下的規矩，麗麗貝特與兄長阿奇一樣，不會馬上獲得「殿下」（His / Her Royal Highness）頭銜，也不會被稱為公主，直到女王駕崩，威爾士親王繼位為王為止。在此期間，她或會被冊封為女勳爵（Lady）。