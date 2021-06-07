英國女王對哈里梅根新生女兒「很開心」 取名有深意
英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）與夫人梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）宣佈，兩人的第二名孩子——一個女孩——已經出生，取名麗麗貝特「麗麗」·戴安娜·蒙巴頓—溫莎（ Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor）。
薩塞克斯公爵伉儷星期天（6月6日）發表聲明稱，女兒於美國太平洋時間6月4日11:40（格林尼治標凖時間18:40）在加利福尼亞州聖巴巴拉農舍醫院（Santa Barbara Cottage Hospital, California）出生，重7磅11盎司（3.487公斤），母女平安，目前「正在家中適應著」。
白金漢宮表示：「女王，威爾士親王與康沃爾公爵夫人（查爾斯王子與夫人卡米拉），以及劍橋公爵伉儷（威廉王子與夫人凱瑟琳）已獲悉此消息，並對此感到非常高興。」
薩塞克斯公爵伉儷表示，女兒名字「麗麗貝特」正是王室對女王，也就是曾祖母的暱稱。中間名「戴安娜」則是向「親愛的先祖母」威爾士王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）致意。薩塞克斯公爵伉儷並未發放女兒的照片。
BBC記者達爾茜·李（Dulcie Lee）報道，麗麗貝特是女王第11位曾孫輩，英國王位第八順位繼承人。這意味著1960年出生的女王第三名孩子——約克公爵安德魯王子（Prince Andrew, Duke of York）將下降為第九順位繼承人。
為何取名麗麗貝特？
女王在家中被暱稱為麗麗貝特（Lilibet），這源於當時的伊麗莎白公主（Princess Elizabeth）牙牙學語時講不清楚自己的名字，她的祖父——國王喬治五世（King George V）——也學著叫她麗麗貝特，從此變成女王的小名。
女王先夫愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）也如此稱呼女王，兩人當年成婚之後，菲利普親王曾致函岳母——即後來的伊麗莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）說：「麗麗貝特是世界上唯一讓我感到實在的『東西』。」
麗麗小寶寶的中間名戴安娜是給哈里王子先母戴安娜王妃致意。1997年8月31日凌晨，戴安娜在法國巴黎遭遇車禍身亡，終年36歲。當時哈里王子只有12歲。
麗麗的堂姊——威廉王子與凱瑟琳二孩子，長女劍橋夏洛特公主（Princess Charlotte of Cambridge）——也在中間名同時用上伊麗莎白和戴安娜。
英國《太陽報》前王室新聞主編鄧肯·拉爾科姆（Duncan Larcombe）對BBC評論說，哈里與梅根給長女取的名字是「最王室的名字」，甚至是自從兩人淡出英國王室職務之後「向英國王室伸出的首枝最明顯——也許是唯一的——橄欖枝」。
各方網上道賀
在白金漢宮代表王室各宮房發表聯合聲明之後，幾位主要王室成員透過Twitter進一步道賀。
威爾士親王查爾斯王子（Charles, Prince of Wales）與夫人恭喜兒子哈里、兒媳婦梅根與當上哥哥的孫兒阿奇·蒙巴頓—溫莎（Archie Mountbatten-Windsor），威廉王子與凱特王妃也稱，對「麗麗寶寶」出生的喜訊感到高興。
英國王室官方Twitter的道賀帖文則採用了一幅哈里與梅根大婚之日拍攝的照片。
英國首相約翰遜（Boris Johnson）與在野黨工黨黨魁史塔默爵士（Sir Keir Starmer）也分別道賀。
梅根的好友，攝影師米桑·哈里曼（Misan Harriman）曾替兩人拍攝宣佈懷孕的官方黑白照片。他在Twitter上說：「麗麗貝特來了！向我勇敢的朋友，還有他們可愛的家庭道賀！」
「支持女權團體」
哈里與梅根夫婦在聲明中稱，麗麗貝特出生為兩人帶來莫大欣喜。夫婦倆感謝世界各地友好對他們的愛護與祈禱，同時呼籲任何人希望送禮道賀的話，請他們轉而了解並支持各女性權益團體。
兩人在加州比華利山（Beverly Hills）成立的Archewell基金會還專門點名四家國際女性權益慈善團體，呼籲各方支持。這些組織分別為美國五至18歲女孩提供啟蒙支援，援助無家可歸孕婦，改善非洲女童就學情況，和協助印度婦女就業。
2020年11月，梅根在《紐約時報》撰文，透露自己在數個月前曾經流產。文章訴說流產所帶來「幾乎無法承受的悲痛」，並指出女性流產至今仍被視為禁忌話題，難以公開討論，更甚者會招致不合理的羞辱。
梅根同時向敢於講述個人流產經歷的女性致敬。她寫道：「當一個人敢於說出真相，就能賦權我們所有人都這樣做。」
在美國出生的特殊意義
36歲的哈里王子與39歲的梅根於2018年5月在溫莎城堡（Windsor Castle）共諧連理，一年後誕下長子阿奇。
哈里王子最近曾談論自己的育兒風格，強調要「打斷」自己兒時所受苦難的「循環」。
2020年3月，哈里與梅根退出高級王室人員行列，不再執行王室公務。哈里今年5月中公開表示，舉家遷到美國並非淡出王室計劃的一部分，但他想優先保障家人與他們的精神健康。
由此，麗麗貝特成為目前英國王室繼承序列中最高級的海外出生成員，且作為美國出生的公民，麗麗貝特同時有資格問鼎美國總統。
然而，因應先王喬治五世100多年前定下的規矩，麗麗貝特與兄長阿奇一樣，不會馬上獲得「殿下」（His / Her Royal Highness）頭銜，也不會被稱為公主，直到女王駕崩，威爾士親王繼位為王為止。在此期間，她或會被冊封為女勳爵（Lady）。